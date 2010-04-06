Генпрокуратура возобновила уголовные дела против лидера партии "Родына"

Генеральной прокуратурой Украины отменен ряд постановлений о закрытии уголовных дел в отношении лидера партии "Родына" Игоря МАРКОВА «в связи с неполнотой следствия» и нарушениями органом расследования «требований Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Об этом сообщил Комитету Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией на его запрос заместитель Генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА.

В частности, как говорится в ответе представителя ГПУ, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН, возобновлено расследование уголовного дела о хулиганстве и нанесении телесных повреждений участникам мирного пикета, который состоялся возле здания Одесской облгосадминистрации 2 сентября 2007 года, с учетом нарушений органом расследования «норм уголовно-процессуального законодательства», а также «требований ст.22 УПК Украины относительно всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела».

Возобновлено также расследование уголовного дела «в связи с неполнотой следствия» по факту блокирования автодороги Киев-Одесса в марте 2009 года с участием И.МАРКОВА.

Кроме того, сообщает Генпрокуратура на запрос парламентского комитета, прокуратурой Одесской области направлено для судебного расследования в Апелляционный суд Одесской области уголовное дело с обвинительным заключением, возбужденное по факту нападения представителей охраны И.МАРКОВА на работников УСБУ в Одесской области.

Сотрудниками прокуратуры будут также проведены дополнительные проверки деятельности компании «Союз», принадлежащей И.МАРКОВУ, относительно нарушений должностными лицами эксплуатации полигона твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры».