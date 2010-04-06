Генпрокуратура возобновила уголовные дела против лидера партии "Родына"

21:22, 06 апреля 2010
Общество
2595 0

"В связи с неполнотой следствия"

Генеральной прокуратурой Украины отменен ряд постановлений о закрытии уголовных дел в отношении лидера партии "Родына" Игоря МАРКОВА «в связи с неполнотой следствия» и нарушениями органом расследования «требований Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Об этом сообщил Комитету Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией на его запрос заместитель Генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА.

В частности, как говорится в ответе представителя ГПУ, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН, возобновлено расследование уголовного дела о хулиганстве и нанесении телесных повреждений участникам мирного пикета, который состоялся возле здания Одесской облгосадминистрации 2 сентября 2007 года, с учетом нарушений органом расследования «норм уголовно-процессуального законодательства», а также «требований ст.22 УПК Украины относительно всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела».

Возобновлено также расследование уголовного дела «в связи с неполнотой следствия» по факту блокирования автодороги Киев-Одесса в марте 2009 года с участием И.МАРКОВА.

Кроме того, сообщает Генпрокуратура на запрос парламентского комитета, прокуратурой Одесской области направлено для судебного расследования в Апелляционный суд Одесской области уголовное дело с обвинительным заключением, возбужденное по факту нападения представителей охраны И.МАРКОВА на работников УСБУ в Одесской области.

Сотрудниками прокуратуры будут также проведены дополнительные проверки деятельности компании «Союз», принадлежащей И.МАРКОВУ, относительно нарушений должностными лицами эксплуатации полигона твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter