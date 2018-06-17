Киев. Потоп в стиле ретро (фоторепортаж)
В этом году столичная мэрия успокаивает инструкцией: оказавшимся в зоне «внезапного затопления» киевлянам - лезть повыше, и ждать спасателей… Фото самого сильного в 20 веке наводнения в столице
В этом году весна не приходит, а практически врывается в Украину. Пока МЧС вместе с Гидрометцентром медитировали на желательное постепенное таяние снега (а его в районе Киева скопилось в 2-2.3 раза больше нормы), вопрос, стоит ли в этом году ожидать большой воды, похоже, отпал сам собой.
|Подтопленный подземный переход под станцией метро ”Гидропарк”. Киев, наводнение в апреле 1970 года
Нацбанк на прошлой неделе разослал банкам телеграммы, требуя не заказывать наличных больше необходимого и своевременно заботиться о вывозе излишков денег – хранилища, преимущественно расположенные в подвальных помещениях, может подтопить паводок.
|Подтопленный подземный переход. Станция метро ”Гидропарк”. Киев, апрель 1970 года
Киевская власть в пятницу обнародовала памятку населению на случай наводнения: подготовить документы, одежду, самые необходимые вещи, запас продуктов питания и медикаменты на несколько дней. Все это сложить в чемодан, а чемодан, в свою очередь, - в водонепроницаемый пакет. Ценные вещи и продукты (очевидно те, что не влезли в чемодан) рекомендовано перенести на верхние этажи или поднять на верхние полки.
|Затопленная дорога в парке Примакова. Киев, наводнение 1970 года
Но пожалуй, лучше всего выглядит пункт памятки, рекомендующий киевлянам, оказавшимся в зоне «внезапного затопления» вылезать так высоко, как только получится - - «на верхние этажи или на чердачные помещения» и оставаться там до прибытия спасателей. Главное, мол, – сохранять спокойствие и не создавать панику, не забыть выключить электроприборы и газ...
В случае «угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации» киевлянам разрешили звонить дежурному КГГА: 278-40-83, 254-14-02; в оперативную дежурную службу Главного управления по вопросам ЧС: 430-50-10 (интересно, зачем авторы памятки дали еще и факс?: 430-81-31) и в Киевскую службу спасения: 430-37-13. Примечательно, что составителям этого перечня полезных номеров не пришло в голову, что из затопленных районов хоть куда-нибудь можно будет позвонить только с мобильника – все телефонные линии, как и подавляющее большинство других коммуникаций, проходят под землей – стационарные телефоны очевидно работать не будут. Разумеется, ни слова о том, что с операторами мобильной связи договорились, чтобы в случае наводнения те не слишком придирались к состоянию счетов абонентов, в памятке вы не найдете.
|Так выглядел Труханов остров во время наводнения 1970-го в Киеве
У Киевских паводков – богатая история. В разных источниках упоминаются сильные паводки 1818, 1845, 1877, 1908, 1845, 1877 годов... В качестве последнего (и самого большого в 20-м веке) сильного наводнения указывают 1970 год. Есть версия, что большая вода на Днепре случается раз в 30-40 лет. Но это – в среднем. В эту последовательность укладываются не все даты. А вот перечень хронически страдающих от паводков территорий отличается удручающим постоянством: в первую очередь поплывут Оболонь, Подол, Троещина.
|Подземный переход на Березняках на время наводнения 1970-го перегородили мешками с песком
Однако во время последнего «великого киевского потопа» они еще не были застроены многоэтажками спальных массивов. Спасет ли киевская дамба те же Оболонские Липки? Будем надеяться… ведь о «качестве» застройки в том районе по столице легенды ходит. А если учесть, что в 19-м веке жители Оболони даже печи складывали из дешевого «сырого» кирпича, а не из дорогого обожженного... Знали, что все равно первым же паводком унесет. Тогда , правда, никакой дамбы и в помине не было. Но не было и элитных дач в пойме Днепра в районе Конча-Заспы, под строительство которых специально намывали песок, практически в 10 раз сузив путь для прохода воды.
|Берег Днепра. Наводнение в Киеве, 1970 год
Что будет твориться в городе, если паводок таки придет, сейчас представить сложно. В мэрии уверяют, что готовы к возможному ЧП. Но с не меньшим энтузиазмом там осенью рапортовали о полной готовности к уборке снега… Результат вынужденно ощущало (и не только в душе) все население столицы от мала до велика.
|Наводнение 1970 года. Затопленные автоматы по продаже газированной воды. Киев, Гидропарк
К этому надо добавить, что все подземные линии метро по определению проложены ниже уровня затопления. Что заливавшиеся ранее районы теперь превращены в спальные массивы, а население столицы выросло до 5 миллионов человек, с учетом приезжих, конечно. Что ни один трезвомыслящий автомобилист свою «красавицу» на затопленных улицах не оставит, а постарается вывезти «куда повыше». Что помимо авто со времен 70-х всякого ценного скарба прибавилось у всех киевлян. И немало этих вещей куплены за так тяжело дававшиеся в последний год кредиты… Будет ли в критической ситуации услышан призыв бросить все и строго следовать инструкциям спасателей?
|Наводнение 1970 года. Киев, Гидропарк
Эксперт-катастрофолог Василий Кредо в интервью УНИАН спрогнозировал начало наводнения приблизительно на 25 марта. И озвучил два варианта: сносный и экстремальный. «Однозначно, при любом варианте подъема воды, будут затоплены территории Труханового острова и Гидропарка (в десятках преступно-небрежно устроенных сортирах которых находятся сотни тонн фекалиий).
Также будут подтоплены территории Русановских и Осокорковских садов-дач, дачно-прибрежных участков Конча-Заспы.
Реальная угроза затопления нависает над жилыми районами Чапаевки и Корчеватого.
|Наводнение 1970 года. Затопленное здание ресторана “Млин”. Киев, Гидропарк
В случае экстремального наводнения, утверждает Василий Кредо, будут затоплены территории Рыбальского острова, Подола, Русановки. От прорыва дамбы в Пуще-Водице (на реке Горенке) может пострадать село Горенки.
Страшную угрозу для Корчеватого представляет каскад озер Китаева - каньонов Голосеевского леса, где выпали огромные сверхурочные запасы снега. Наводнение зацепит реку Лыбидь и частично реку Сырец, реку Виту в Чапаевке.
Худший вариант – прорыв дамбы Киевского моря, в результате чего будут буквально уничтожены территории Оболони, Подола, Телички, Корчеватого, Чапаевки, Кончи-Заспы, всего Левобережья столицы. В таком случае будут разрушены все мосты и коммуникации. Киев останется без воды, отопления, электричества, транспорта, медицины».
Анна Ткаченко Фото из личного архива Владимира Фалина / УНИАН
Фото из личного архива Владимира Фалина / УНИАН