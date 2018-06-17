Киев. Потоп в стиле ретро (фоторепортаж)

В этом году весна не приходит, а практически врывается в Украину. Пока МЧС вместе с Гидрометцентром медитировали на желательное постепенное таяние снега (а его в районе Киева скопилось в 2-2.3 раза больше нормы), вопрос, стоит ли в этом году ожидать большой воды, похоже, отпал сам собой.

Нацбанк на прошлой неделе разослал банкам телеграммы, требуя не заказывать наличных больше необходимого и своевременно заботиться о вывозе излишков денег – хранилища, преимущественно расположенные в подвальных помещениях, может подтопить паводок.

Киевская власть в пятницу обнародовала памятку населению на случай наводнения: подготовить документы, одежду, самые необходимые вещи, запас продуктов питания и медикаменты на несколько дней. Все это сложить в чемодан, а чемодан, в свою очередь, - в водонепроницаемый пакет. Ценные вещи и продукты (очевидно те, что не влезли в чемодан) рекомендовано перенести на верхние этажи или поднять на верхние полки.

Но пожалуй, лучше всего выглядит пункт памятки, рекомендующий киевлянам, оказавшимся в зоне «внезапного затопления» вылезать так высоко, как только получится - - «на верхние этажи или на чердачные помещения» и оставаться там до прибытия спасателей. Главное, мол, – сохранять спокойствие и не создавать панику, не забыть выключить электроприборы и газ...

В случае «угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации» киевлянам разрешили звонить дежурному КГГА: 278-40-83, 254-14-02; в оперативную дежурную службу Главного управления по вопросам ЧС: 430-50-10 (интересно, зачем авторы памятки дали еще и факс?: 430-81-31) и в Киевскую службу спасения: 430-37-13. Примечательно, что составителям этого перечня полезных номеров не пришло в голову, что из затопленных районов хоть куда-нибудь можно будет позвонить только с мобильника – все телефонные линии, как и подавляющее большинство других коммуникаций, проходят под землей – стационарные телефоны очевидно работать не будут. Разумеется, ни слова о том, что с операторами мобильной связи договорились, чтобы в случае наводнения те не слишком придирались к состоянию счетов абонентов, в памятке вы не найдете.

У Киевских паводков – богатая история. В разных источниках упоминаются сильные паводки 1818, 1845, 1877, 1908, 1845, 1877 годов... В качестве последнего (и самого большого в 20-м веке) сильного наводнения указывают 1970 год. Есть версия, что большая вода на Днепре случается раз в 30-40 лет. Но это – в среднем. В эту последовательность укладываются не все даты. А вот перечень хронически страдающих от паводков территорий отличается удручающим постоянством: в первую очередь поплывут Оболонь, Подол, Троещина.

Однако во время последнего «великого киевского потопа» они еще не были застроены многоэтажками спальных массивов. Спасет ли киевская дамба те же Оболонские Липки? Будем надеяться… ведь о «качестве» застройки в том районе по столице легенды ходит. А если учесть, что в 19-м веке жители Оболони даже печи складывали из дешевого «сырого» кирпича, а не из дорогого обожженного... Знали, что все равно первым же паводком унесет. Тогда , правда, никакой дамбы и в помине не было. Но не было и элитных дач в пойме Днепра в районе Конча-Заспы, под строительство которых специально намывали песок, практически в 10 раз сузив путь для прохода воды.

Что будет твориться в городе, если паводок таки придет, сейчас представить сложно. В мэрии уверяют, что готовы к возможному ЧП. Но с не меньшим энтузиазмом там осенью рапортовали о полной готовности к уборке снега… Результат вынужденно ощущало (и не только в душе) все население столицы от мала до велика.

К этому надо добавить, что все подземные линии метро по определению проложены ниже уровня затопления. Что заливавшиеся ранее районы теперь превращены в спальные массивы, а население столицы выросло до 5 миллионов человек, с учетом приезжих, конечно. Что ни один трезвомыслящий автомобилист свою «красавицу» на затопленных улицах не оставит, а постарается вывезти «куда повыше». Что помимо авто со времен 70-х всякого ценного скарба прибавилось у всех киевлян. И немало этих вещей куплены за так тяжело дававшиеся в последний год кредиты… Будет ли в критической ситуации услышан призыв бросить все и строго следовать инструкциям спасателей?

Эксперт-катастрофолог Василий Кредо в интервью УНИАН спрогнозировал начало наводнения приблизительно на 25 марта. И озвучил два варианта: сносный и экстремальный. «Однозначно, при любом варианте подъема воды, будут затоплены территории Труханового острова и Гидропарка (в десятках преступно-небрежно устроенных сортирах которых находятся сотни тонн фекалиий).

Также будут подтоплены территории Русановских и Осокорковских садов-дач, дачно-прибрежных участков Конча-Заспы.

Реальная угроза затопления нависает над жилыми районами Чапаевки и Корчеватого.

В случае экстремального наводнения, утверждает Василий Кредо, будут затоплены территории Рыбальского острова, Подола, Русановки. От прорыва дамбы в Пуще-Водице (на реке Горенке) может пострадать село Горенки.

Страшную угрозу для Корчеватого представляет каскад озер Китаева - каньонов Голосеевского леса, где выпали огромные сверхурочные запасы снега. Наводнение зацепит реку Лыбидь и частично реку Сырец, реку Виту в Чапаевке.

Худший вариант – прорыв дамбы Киевского моря, в результате чего будут буквально уничтожены территории Оболони, Подола, Телички, Корчеватого, Чапаевки, Кончи-Заспы, всего Левобережья столицы. В таком случае будут разрушены все мосты и коммуникации. Киев останется без воды, отопления, электричества, транспорта, медицины».