Украина «напрашивается» в черный список FATF

Украина снова рискует. На этот раз вернуться в «черный список» стран, которые на законодательном уровне не могут урегулировать вопросы противодействия отмыванию нелегальных доходов. «Почетный» перечень формирует группа по разработке стратегий в этой сфере FATF. В 2004-м нам удалось покинуть список, усовершенствовав закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Но, "успокоившись на достигнутом", мы можем пополнить ряды стран, которые несут угрозу мировой финансовой системе. Причем уже в мае...

Кто в списке...

G20 на саммите в Питтсбурге осенью 2009-го, в ходе которого разрабатывались новые, более жесткие принципы контроля финансовой мировой системы в связи с кризисом, поручила FATF до февраля т.г. сформировать список государств-«инвалидов» в этой сфере. И авторитетная организация с поставленной задачей справилась. Правда, «непослушные» были разделены на три категории. В первую попал только Иран – особо опасен. Во вторую - Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. Доверия им тоже минимум. А в третью отнесены страны с существенными недостатками в национальных системах: Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. FATF также опубликовала список государств, имеющих недостатки финансового мониторинга, но намеревающихся устранить их. Вот в этот перечень пока и попала Украина, а вместе с ней Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Шри Ланка. Нам дан срок до мая исправить положение дел, иначе наш «окрас» меняется. Грустный прогноз, но, скорее всего, в отведенные сроки нам не уложиться…

Понятно, что причиной нашего нестойкого положения является законодательство, вернее его несовершенство. Так, осенью прошлого года парламент принял изменения в Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которые 8 декабря в то время Президент Виктор Ющенко вернул на доработку. Основные аргументы - изменения не предполагают принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией «грязных» денег. В то же время, Госфинмониторингу предоставляются необоснованно широкие полномочия по сбору и концентрации финансовой информации, при чем такие полномочия не отвечают реальным потребностям для борьбы с экономической преступностью. Еще один законопроект относительно более жестких мер по борьбе с терроризмом, предложенный еще в октябре 2009 года, до сегодняшнего дня не был рассмотрен парламентом, который ушел «на перекур» до 30 марта.

Чем грозит "попадание в десятку"

Ввиду того, что Украина практически одной ногой в «черном списке», стоит прикинуть, чем нам это аукнется. Пострадают, прежде всего, предприниматели. По словам директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского, если мы попадем в список территорий, которые не сотрудничают с FATF, то все платежи, связанные с нами, выделят в отдельный поток, который будут тщательным образом исследовать и анализировать. А это означает увеличение количества проверок платежей, что в конечном итоге приведет к их задержкам. Ко всему прочему, для бизнеса увеличится пакет необходимой для проплат документации. И.Бураковский не исключает и блокирования расчетов, однако, по его словам, ранее FATF не прибегала к таким действиям.

Но, как считает главный финансовый аналитик рейтингового агентства “Кредит-Рейтинг” Виталий Шафран, Украине особо волноваться не стоит, т.к. она уже давно внесена в «черные списки» финансовых разведок большинства государств. По его словам, раньше FATF составляла так называемый список “no-cooperate list” по одному принципу, а каким образом он будет сформирован теперь, неизвестно. Возможно, это будут совокупные данные из разных стран, которые затем проанализируют и объединят. Но в таком случае надо будет учесть претензии ЕС к Швейцарии, а также недовольства со стороны Франции в отношении Люксембурга, то есть практически каждая страна «настучит». Как FATF урегулирует этот вопрос, увидим со временем…

Шафран согласился с мнением, что в случае нашего попадания в «черный список» финансовые разведки будут притормаживать платежи, связанные с Украиной. И хоть это не несет серьезных последствий для нас, все же на мировой прокат антиукраинской рекламы нарвемся.

Как отреагировали в Госфинмониторинге на последнее «китайское предупреждение», пока неизвестно, ведомство воздержалось от комментариев. Скорее всего, тому поспособствовала смена власти и связанные с этим «неловкости». Однако из выше сказанного можно сделать вывод, что и комментировать особо нечего.

Но заслуг Госфинмониторинга в борьбе с «грязными» деньгами не стоит сбрасывать со счетов. По итогам 2009 года ведомство передало в суды 63 материала относительно должностных лиц-субъектов первичного финмониторинга о нарушении требований закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Нарушения касались несвоевременного предоставления комитету данных о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием средств. По итогам рассмотрения материалов суды вынесли решения о наложении штрафов относительно 20 правонарушителей.

Но данная статистика, конечно, не может компенсировать недоработок законотворцев. Их трудоголизм уже давно не вселяет надежд. Похоже, пролететь мимо «черного списка» FATF у нас не получится. Но, как говорится, нам не привыкать…

*** Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- «FATF») – межгосударственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. ФАТФ была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Членами ФАТФ являются 35 стран и 2 организации, наблюдателями – 20 организаций и 1 страна.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН. ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне является Подразделение финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

Юлия Главацкая, УНИАН-экономика