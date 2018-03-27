БЮТ кусает локти и готовит оружие

Нетрудно представить, как сильно захотелось укусить собственный локоть киевским бютовцам, едва стали известны первые результаты выборов столичного мэра. И в самом деле, есть от чего злиться. Полгода назад Блок Юлии Тимошенко решил не выставлять своего кандидата на должность мэра Киева, считая, что Александр Омельченко непобедим, и вместо того, чтобы ссориться - с ним лучше наперед договориться. Вот такая синица в руках.

БЮТ жестоко ошибся. Омельченко с треском проиграл, а итоги выборов в Киевсовет, где блок набрал 41% голосов против 21% у ближайшего конкурента, показали, что кандидат от БЮТ (тот же Николай Томенко), оказывается, имел замечательные шансы выборы мэра выиграть.

Наверное, именно в отчаянии при виде того, как из рук выскальзывает не только журавль, но и синица, неформальный уполномоченный от БЮТ в киевских делах Михаил Бродский решил без всякой рекогносцировки немедля вернуть для начала хотя бы пятьдесят процентов потерянного. Новому мэру Леониду Черновецкому он предложил руководить вместе (мол, пусть ты уже мэр, а я – секретарь Киевсовета), то есть «по-братски» поделиться властью. Конечно, Бродский не наивный человек и прекрасно понимает, что в украинских реалиях власть не делится, и со временем она бы оказалась у кого-то одного. Понятно, что он имел в виду себя. Похоже, Бродский считал, что его предложение Черновецкому из тех, от которых не отказываются. Иначе зачем было киевскому БЮТ заявлять публике о своей уверенности, что будет именно так, как предложено новому мэру самой большой фракцией Киевсовета?

Однако Черновецкий тоже оказался не наивным и предложение отклонил. Не для того он почти десять лет кормил из рук киевских избирателей и разносил по судам иски на Омельченко, чтобы после поистине выстраданной победы делиться с кем-нибудь властью.

Вспыхнула война. Враги кинулись искать союзников, и завязался обмен ударами. БЮТ сагитировал Гражданский актив Киева и Владимира Кличко и объявил о создании в Киевсовете коалиции «Справедливый Киев» (первые собрания которой были освящены личным присутствием Юлии Тимошенко), где якобы 62 депутата (из общих 120). «Якобы», потому что сразу оказалось призрачным единство «справедливцев». Лидер «Поры» Владислав Каськив заявил, что блока «Пора-ПРП» уже не существует, поскольку выборы закончились, и прямо отказался поддерживать Кличко – формального лидера «Справедливого Киева» - в его фронде к новому мэру. Но главная проблема Бродского и Томенко даже не в том, что Кличко оказался генералом без войска. Беда в том, что среди новоявленных оппозиционеров, не исключая и фракцию БЮТ, немало потенциальных «штрейкбрехеров». В оппозицию никто на самом деле не хочет. А уж тем более этого не хотят деловые люди, которые пришли вместе с господином Бродским в Киевсовет за доступом к решению конкретных деловых вопросов. И их не могут удовлетворить оправдания, что, мол, выборы мэра выиграл не тот, на кого была ставка. Чтобы удержать хотя бы на время таких депутатов в коалиции «Справедливый Киев», нужно ей поставить целью скорейшую смену власти в столице. Что и сделано: киевский БЮТ объявил курс на досрочные выборы мэра.

Черновецкий тоже нашел себе союзников и начал активно сманивать потенциальных «штрейкбрехеров». Главный союзник мэра – «Наша Украина». И не только их фракция в Киесовете (15 депутатов), а вся мощь партии власти включая Президента и премьера. Таким образом, спешно организованный кавалерийский наскок новый мэр сравнительно легко отбил и уверенно заявляет, что «сегодня уже 75 депутатов Киевсовета меня поддерживают».

Казалось бы, Бродскому, Томенко, Тимошенко ничего не остается, как признать поражение и готовиться к долгому оппозиционному статусу в столице. Однако война не закончена. Заявления Черновецкого о 75 «штыках» следует считать преждевременными. У БЮТ еще осталось оружие, которое обязательно выстрелит. Собственно, это оружие уже задействовано, судя по заявлению Томенко.

Речь идет о возможном присоединении к БЮТ в Киевсовете фракции социалистов. Фракция небольшая, всего 6 депутатов, однако может оказаться решающей для создания античерновецкого большинства.

В переговорах о создании «помаранчевой» коалиции в Верховной Раде уже сложился очень тесный союз БЮТ и СПУ против «Нашей Украины». Социалисты в обмен на спикерское кресло для Александра Мороза полностью поддержали желание Тимошенко возглавить будущее коалиционное правительство. Почему этот союз не может распространиться на местные советы? Может, и в Киевском областном совете он уже есть. А если не будет «помаранчевой» коалиции и, соответственно, Тимошенко не будет премьером, а Мороз – спикером (в случае коалиции «Нашей Украины» с Партией регионов социалисты могут легко оказаться вообще вне власти), то блокирование СПУ и БЮТ на местном уровне, в первую очередь – в Киевсовете, станет неизбежным.

Не исключено, что в «Справедливый Киев» согласится вступить некая фракция Народной партии Литвина (6 депутатов), о которой сейчас никто и не вспоминает. У них нет никаких обязательств ни перед Черновецким, ни, тем более, перед «Нашей Украиной». Быть в оппозиционном меньшинстве к мэру «народники», конечно, не захотят, а вот в киевсоветовском большинстве с перспективой в скором будущем принять участие в новом переделе власти на киевском уровне – уже другое дело.

И тогда Черновецкому может быть действительно плохо, ведь если его врагам удастся сцементировать в «Справедливом Киеве» хотя бы 61 депутата, добытая тяжелым трудом власть может выскользнуть у него из рук.