Камеди клаб утверждает, что его заменят в эфире на сиськи-письки

Артисты Камеди клаб дали пресс-конференцию по поводу завершения контракта на телеканале “Интер”. Ребята в красных фирменных свитерах с непристойным изображением оленя предстали пред очи и камеры журналистов, а затем - и в Интернет-чате. Они вдруг показали, что все-таки умеют шутить.

Антон Лирник, редактор

“Клабовцев” обвиняли в том, что их творчество напоминает художественную самодеятельность времен СССР.

“Вы абсолютно правы! - отвечали юмористы (если позволите, для краткого обобщения, буду называть их именно так). - Мы и не пытаемся быть профессионалами”. На реплику “мой сын смотрит российский “Камеди клаб”, а вас называет “рогулями” и “отстоем”, гендиректор “Камеди клаб Украина” Максим Бахматов ответил тоже просто: “У вашего сына хороший вкус”.

Максим Бахматов

Говорить о вкусе авторов и сторонников этой достаточно популярной телепрограммы не стану. Лишь отмечу, что, по информации самих авторов ККУ, их рейтинговое место среди телеюмора, который сыплется из экранов украинского ТВ, - в первой пятерке. Их обгоняют разве что несколько телепрограмм типа “Аншлаг”. То есть массовые, говорит “Ледокол” Бахматов (каждый из участников ККУ имеет свое прозвище). А себя ребята не считают “массовыми”, их же словами выражаясь, “кому мивину жрать, а кому - суши”. Хотя назвать их юмор эксклюзивным и высокоинтеллектуальным тоже вряд ли возможно.

Собственно, смысл выхода артистов в люди в том, что теперь они остались без постоянного места телевизионной прописки. Новое руководство телеканала “Интер” якобы отказалось от проекта как нерейтингового. Соглашение с телеканалом завершилось в конце прошлого года, и ККУ не услышал ни единого слова о его продолжении от руководства канала. Теперь юмористы ищут себе другое место прописки, и без тени обиды говорят, что в действительности рейтинг программы на “Интере” вроде бы составлял около 30%.

"Ледокол" Максим Бахматов и "Ангел" Александр Педан

По-видимому, причина в том, что “Камеди клаб” заменит другой проект - “Бойцовский клуб”, который делает “Квартал-95”, считают артисты. “Это будут такие себе “сиськи-письки” в прямом эфире”, отзываются они о возможном преемнике.

“Камедианты” признаются, что уже занялись переговорами относительно поиска места на другом телеканале. Едва лишь появились слухи о ситуации на “Интере”, говорят они, как в их адрес стали поступать предложения о сотрудничестве. В том числе индивидуальные - о работе телеведущими.

Артисты “Камеди клаб” утверждают, что телеканал до сих пор не оплатил съемки последних двенадцати программ. И не знают, когда именно закончится трансляция их записей, но требовать ее прекращения не собираются: “Чем больше нам будет должен телеканал, тем лучше”. В случае чего они собираются вернуть свои деньги через суд.

В любом случае, уверены юмористы, в конце зимы они начнут съемки следующего цикла телепроекта.

Стас Дмитренко