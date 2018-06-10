Прогноз погоды на завтра: от +5 до –18 градусов?

Сколько продержится недавно начавшаяся зима? – задал себе вопрос УНИАН и полез в Интернет. То, что мы увидели, заставило вздрогнуть. Причем не то чтобы такую реакцию вызвала информация о надвигающихся холодах - похолодело от разночтений, которые выдают различные ресурсы.

Оказалось, сайт «Икар» со ссылкой на gismeteo.ru прогнозировал, что 30 января, в Киев днем ожидается +3...+7 градусов. Росгидрометцентробещал минус четыре градуса, ресурс Турпогода–6°C. Причем «Икар» обещал, что во вторник будет без осадков, Турпогода говорила о легком снеге. А вообще хорошее дельце: разница в прогнозах составила тринадцать градусов.

Та же Турпогода пугает восемнадцатиградусным морозом ночью 3 февраля, оптимистичный «Икар» обещает до плюс пяти градусов в это время. Итого разница составляет двадцати три градуса.

Дальше. Та же Турпогода обещает третьего февраля порывы юго-восточного ветра, Росгидрометцентр говорит, что ветер будет юго-западный. Все это напомнило, как накануне Нового года нас пугали едва ли не тридцатиградусными холодами. Не было никаких холодов, положительная температура стояла и во время Крещения, и даже ураган Кирилл не принес особых морозов.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к Людмиле Гумоненко, начальнику сектора краткосрочных прогнозов Украинского гидрометцентра.

– Расскажите, почему существует такая разница в предсказании погоды?

– Дело в том, что некоторые СМИ используют в своих прогнозах американскую, немецкую, российскую модели погоды. Там применяются различные методики, поэтому разные результаты получаются. Но они основаны не на украинских моделях, которые учитывали бы наши климатические условия. Мы же работаем по нашим схемам, поэтому лучше знаем прогноз в стране. Хотя стопроцентных результатов никто дать не может.

– Хорошо. И что же нас ждет?

– Температура все эти дни по Киеву и области в целом будет морозной. Ночная – в пределах 8–15 градусов, 3 февраля может опуститься до минус семнадцати–восемнадцати градусов, дневная – от трех до десяти мороза. 1 февраля – мокрый снег, возможны метели. Также 1 февраля дневная температура повысится до четырех мороза – одного градусов тепла. Пока можно сказать, что, по предварительным данным, вся первая декада февраля будет морозной. Температура при этом будет колебаться.

Антон Зикора