Игры с интеллектуальной собственностью по-украински – 2

Дельцы с министерскими ксивами и рейдерскими замашками, не сумев «захватить» Государственный департамент интеллектуальной собственности, пытаются растащить его по кускам... На очереди – Укрпатент...

Недавно мы писали о том, как госдепартамент стал объектом посягательств со стороны некоторых народных депутатов, которые хотели вытеснить его из государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и заменить на другую структуру с подобными функциями, возглавляемую «нужными» людьми. Тогда благодаря защите нардепов, научных работников, известных художников дело получило резонанс, поэтому вытеснить Госдепартамент из общественной жизни и из структуры Минобразования не удалось.

В сферу управления Госдепартамента входит несколько государственных предприятий, среди которых «Украинский институт промышленной собственности» (или, как еще говорят, Укрпатент). Он принимает заявки на выдачу охранных документов (патентов и свидетельств) на объекты промышленной собственности, а именно: изобретения, знаки для товаров и услуг, торговые марки, полезные модели, промышленные образцы; проводит экспертизу заявок на эти объекты, – а также обеспечивает осуществление их государственной регистрации. Кроме того, предприятие проводит квалификационную экспертизу международных заявок, поданных в Украину согласно международным договорам (см. устав Укрпатента, размещенный на его официальном сайте).

Укрпатент, по мнению опрошенных нами специалистов, имеет опыт проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности и кадровый состав, с помощью которого собственно формировалась патентная система в Украине. Например, экспертизу того, насколько изобретение ново, пригодно к практическому применению, насколько высок его изобретательский уровень, должен делать специалист, имеющий два образования, – базовой и в сфере интеллектуальной собственности, знающий не меньше двух иностранных языков, умеющий проводить анализ по аналогам, уже зарегистрированным во всем мире.

А еще Укрпатент обеспечил рабочими местами около семисот работников и имеет собственные помещения в центральном районе столицы. Поэтому пристальное внимание дельцов к такой самодостаточной организации не случайно.

Так вот, однажды зимним утром (если быть точным, 15 декабря 2009 года) Министерство образования и науки издало приказ «О совершенствовании управления в сфере интеллектуальной собственности», которым внесло изменения в устав Укрпатента, фактически выведя его из системы управления Госдепартамента интеллектуальной собственности...

В тот же день на электронный адрес временно исполняющего обязанности директора Укрпатента Сергея Марченкова с адреса коммерческой структуры «Трайдент» поступило сообщение, к которому были приложены два документа: письмо на бланке юридического отдела Министерства образования и науки Украины (далее – юротдел) и проект доверенности. В первом документе требовалось передать юротделу оригинал устава Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности» с внесенными министерством изменениями. Во втором документе – проекте доверенности, составленной по типичной форме перерегистрации коммерческих предприятий, – отмечалось, что Укрпатент (далее – почему-то “Общество”) в лице и.о. директора Сергея Марченкова уполномочивает Платонова Александра Евгеньевича и Платонова Максима Евгеньевича быть представителями Общества и вести от имени Общества все дела во всех органах государственной власти и управления, в том числе в государственных администрациях. А также этой доверенностью братья Платоновы смогли бы расписываться от имени Общества, получать зарегистрированные документы и свидетельства, разрешение на изготовление печатей и штампов, получать печати, свидетельства о принятии на учет налогоплательщика, осуществлять необходимые платежи (копии писем переданы в редакцию УНИАН).

Спустя некоторое время вслед за письмами к и.о. директора Укрпатента пожаловали гости, один из которых назвался советником министра, и потребовали немедленно отдать документы. Но, ничего не получив, возмущенные, пошли прочь.

Мы попросили прокомментировать ситуацию старшего юриста компании “Магистр и партнеры” Тараса Кислого:

– Если абстрагироваться от деталей, «представители» требуют передать им оригинал устава предприятия и выдать доверенность на совершение регистрационных действий и получение печати, – сказал он. – При этом «представители» не имеют документов, которые бы подтверждали их полномочия, нет надлежащего оригинала инструкции учредителя руководителю предприятия на совершение таких действий, доверенность, которую требуют подписать, неизвестно где и кем составлена.

При таких обстоятельствах требования «представителей» выглядят абсолютно незаконными.

Несколько месяцев назад прогнозировалось, что во время кризиса бизнес потянется к государственным структурам. Потянется как законным образом – к государственным заказам и тендерам, – так и незаконным – просто путем вытеснения руководства успешных и прибыльных государственных предприятий. Мы не можем утверждать, что Укрпатент стал жертвой сознательного нарушения закона. Но несомненно, что все эти действия в отношении предприятия – приказы о совершенствовании управления в сфере интеллектуальной собственности, изменение устава без всякого согласования с руководством, требования подписать доверенность на братьев Платоновых и угрозы, звучавшие непосредственно в адре нынешнего менеджмента предприятия, – не выглядят как цивилизованные. Патентные поверенные, с которыми нам пришлось пообщаться, считают, что такая внезапная, ничем не мотивирована реорганизация и вероятнок снижение или даже временное отсутствие надлежащего финансирования учреждения приведет к оттоку квалифицированных кадров. Специалисты, подготовка которых на государственные деньги длилась много лет (патентное право – это очень специфическая отрасль), просто уйдут с предприятия, и экспертное учреждение долгое время не сможет выполнять своих функции.

Почему исполнителями приказов Минобразования выступают неизвестные люди? Почему государственное предприятие должно стать Обществом и перейти в другие руки по электронной почте, путем обмена письмами с работниками частной юридической фирмы «Трайдент»?

Не удивительно, что у премьер-министра Украины есть свое мнение, которое не совпадает с мнением министра образования и науки. Юлия Тимошенко обязала Ивана Вакарчука (цитируем) «принять исчерпывающие меры для восстановления функций управления Государственного департамента интеллектуальной собственности в полном объеме, упразднив указанный приказ» (имеется в виду приказ, которым вносились изменения в устав Укрпатента).

Сергей Марченков: Люди, которые представились советниками министра, толкали меня на противозаконные действия

Заместитель директора Укрпатента Сергей Марченков в своем комментарии УНИАН рассказал:

– То, что меня толкали на противозаконные действия, направленные на передачу всех полномочий государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности» неизвестным лицам или структурам, я детально изложил в своем заявлении в Службу безопасности Украины.

Двое лиц, один из которых Дмитрий Гузий, который представился советником министра образования и науки, сначала по электронной почте, а затем при личной встрече требовали передать им оригинал устава ГП «Украинский институт промышленной собственности» с изменениями по состоянию на 17.12.2009, а также доверенность на неизвестных лиц, уполномоченных на регистрацию изменений к уставу нашего предприятия. После моего отказа в выдаче документов фраза из их уст – «на войне, как на войне, в случае чего – не обижайтесь», – прозвучала как открыта угроза.

Почему я должен подписывать какую-то доверенность на неизвестных лиц?! Не хочу обвинять министра, однако хотел бы знать, какое отношение имеет министерство к тем коммерческим фирмам, на чьих делегатов у меня требовали «переписать» право представлять предприятие во всех органах государственной власти и управления? Кроме того, меня как должностное лицо вынуждали отдавать право изготовлять и получать печать, представлять интересы Укрпатента абсолютно во всех органах, связанных с регистрацией предприятия! Нетрудно предсказать сценарий, по которому будут разворачиваться дальнейшие действия рейдеров. На сегодня директор Укрпатента назначается путем заключения контракта с председателем госдепартамента по согласованию с министерством. А в соответствии с изменениями, которые министерство вносит своим приказом в устав предприятия, госдепартамент исключается из процесса заключения контракта с руководителем Укрпатенту. Контракт заключается фактически лишь с Министерством образования и науки, поэтому нынешний контракт теряет силу. Следующий шаг рейдеров – перезаключение контракта, но уже со «своим» директором, а значит, доступ к ручному управлению средствами предприятия будет вскоре открыт. Наша система собрала средства, которые должны быть вложены в строительство нового помещения, мы уже имеем на это разрешение. Поэтому я думаю, что главная цель рейдеров – захватить заработанные нами средства.

От автора. Мы направили в адресу пресс-службы министра науки и образования Ивана Вакарчука официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию в государственном предприятии “Укрпатент”. Нам сообщили, что министр находится в отпуске, поэтому ждм, что по возвращении Иван Александрович изложит нам свою версию событий и логику поступков его советников.

Леся Дидковская