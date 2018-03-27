Киевский бомонд балдел на концерте Кабалье-Гришко

На VIP-концерт пожаловали Екатерина Ющенко, Лина Ющенко, Андрей Ющенко, Юрий Ехануров, Иван Васюник, Игорь Лиховый и другие официальные лица…

20 апреля в столичном Дворце "Укрвина" состоялся долгожданный совместный концерт королевы мировой оперной сцены Монсеррат Кабалье с народным артистом Украины Владимиром Гришко. Выступление началось с вручения Президентом Виктором Ющенко испанской звезде Ордена княгини Ольги первой степени. В своей речи Виктор Андреевич отметил вклад Кабалье в развитие отношений между Испанией и Украиной.

Вип-концерт начался с тщательного осмотра посетителей на входе. Послушать испанско-украинский дуэт пришел весь киевский бомонд, включая премьер-министра Еханурова. Вместе с Президентом на конценрт пожаловали первая леди Екатерина Ющенко, дочь Виктора Андреевича Лина и сын Андрей. Были также замечены народные депутаты Владимир Майстришин (фракция Народной партии), Равиль Сафиуллин (Партия регионов), первый заместитель руководителя секретариата Президента Иван Васюник, министр культуры и туризма Игорь Лиховый и др.

В первом отделении испанка выступала в черно-красном платье, во втором – в пурпурном. Если в прошлый свой приезд в Киев у Кабалье была сломана нога, и она передвигалась с трудом, то на этот раз она была вполне здорова. Звезда мировой оперы закончила свое выступление украинской народной песней «Чорнії очі, очі дівочі». Слушатели разочарованы не были. Впрочем, выступление Владимира Гришко было ничуть не хуже, чем выступление Кабалье.

Алексей Просекин

Фото Александра Синицы