Что даст Украине Энергетическое содружество

На днях Совет министров Энергетического содружества одобрил присоединение Украины к этой организации. Однако окончательное присоединение состоится лишь после того, как Украина преодолеет остающиеся разногласия между нашим законодательством и законодательством Европейского Союза о газовом рынке, а также проведет необходимые процедуры по ратификации присоединения. Что даст Украине присоединение к Энергетическому содружеству, какие обязательства появятся у нас? Об этом мы спросили у экспертов.

Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба:

УКРАИНА ПОВЫСИТ ЦЕНУ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Хотя Украина не выполнила много обязательств, Энергетическое содружество дало нам все-таки шанс присоединиться к европейскому энергетическому рынку.

Если быть объективным, то Украина готовилась довольно вяло, по многим направлениям реформ вообще нет. Это разочаровывает наших европейских партнеров, однако у них хватило мужества и мудрости принять нас туда.

Для Украины это чрезвычайно хороший стимулятор для дальнейших шагов. Отныне мы вынуждены переходить на новые правовые нормы, европейские технические стандарты. У нас будут больше возможностей для контактов.

У нас очень слабая внешняя политика в целом, а энергетическая – тем более. Все вопросы по энергетике ведутся лишь вокруг того, есть ли чем заплатить за газ, вместо того, чтобы развивать отрасль в целом.

Я время от времени бываю на разных саммитах, конференциях по энергетическим вопросам. Там звучат разные упреки в нашу сторону, особенно со стороны Газпрома, а Украину даже некому защитить, поддержать уровень нашего хоть какого-то имиджа.

Участие в Энергетическом содружестве для нас – это своего рода энергетическое ВТО.

В том, что касается России – это тоже будет хорошая для нас защита: проводя реформы, мы будем говорить, что обязаны переходить на новые стандарты и делаем это не в пику России, а согласно требованиям ЕС.

С нашим вступлением в Энергетическое содружество вопрос приватизации нашей ГТС со стороны России не закрывается, но если оно когда-то и возникнет, то в условиях прозрачных, более выгодных для государства, а не для групп олигархов России или Украины.

Теперь Украина будет обязана повысить цену на газ для населения – в соответствии с рынком, как сообщалось, с 1 апреля цена вырастет на 25 процентов, а затем ежеквартально еще на 25 (от предыдущей цены). Но населению об этом никто не говорит, людей не готовят к этому. Другого пути, как поднимать цены, у нас нет, потому что долги Нафтогаза и внешние долги Украины в целом так велики, что без этого нам не обойтись.

Низкими ценами мы также не стимулируем энергосбережение, использование других видов энергии, потому что они дороже, чем этот пока еще дешевый газ. Тем самым мы тормозим экономическое развитие в Украине.

Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ центра им. Разумкова:

К НАМ ПРИДУТ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Вступление Украины в Энергетическое содружество – это для нас обязательство, имплементация законодательства ЕС. Среди плюсов, которые получит Украина, к нам придут иностранные инвестиции.

Но для этого нужно работать, в первую очередь на законодательном поле, и задекларировать положения третьего энергетического пакета, который недавно был принят Евросоюзом.

Вопрос приватизации украинской ГТС никоим образом для России не закрывается, поскольку он не нормируется европейским законодательством. Это вопрос только Украины.

Александр Гудыма, советник премьер-министра, член Комитета ВР по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политики и ядерной безопасности

РОССИЯ НЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ НИ К КАКИМ ВАЖНЫМ ДЛЯ ЕВРОПЫ СОЮЗАМ

То, что Украина подписала европейскую Энергетическую хартию, а парламент ее ратифицировал, гораздо важнее, чем вступление в Энергетическое содружество.

Здесь же больше речь идет о сотрудничестве в электроэнергетике. Поэтому членами этого сообщества являются не все европейские страны. Это образование не входит в компетенцию Еврокомиссии или еврокомиссара по вопросам энергетики...

Однако, думаю, это вступление откроет нам неплохие перспективы. Несколько дней назад состоялся аукцион по продаже экспортной электрической мощности, и с моей точки зрения, наше приближение к Энергетическому содружеству служит реакцией на этот аукцион, которым Украина углубила объединение своей энергосистемы с энергосистемами Евросоюза. В Евросоюзе есть объединенная энергосистема, в которую входят большинство европейских государств (это энергосообщество - пока еще небольшое объединение, которое хочет иметь больше совместных проектов в электроэнергетике).

В Энергетической хартии нет России, но ее почти негде, потому что она не хочет либерализовать рынок ни газа, ни электроэнергии. Она вообще не присоединяется ни к каким важным для Европы союзам.

В то же время это вступление служит свидетельством того, что мы еще на шаг стали ближе к ЕС, а не к “стандартам эсэнгэ”. Наша энергосистема работает пока параллельно с энергосистемами РФ, и только небольшой энергетический остров – Бурштынский – параллельно работает с энергосистемами ЕС. То есть вступление Украины в энергетическое сообщество – очередной шаг, который дает нам возможность приобщиться к энергетическим стандартам ЕС, но не в широком понимании энергетики, потому что это сообщество не ведет масштабных проектов с нефтью и газом.

Опросила Ксеня Лесив