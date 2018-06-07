Дефицит украинского бюджета: сюжет, достойный фантазии Дэна Брауна

Поданный Минфином дефицит – 28 млрд. 414 млн. гривен – напоминает масонскую пирамиду... Что-то спрятано за странными пиктограммами официальных цифр?.. Так и есть... В жизни всегда есть место фискальному подвигу

В новом бестселлере Дэна Брауна «Утраченный символ» сногсшибательные события разворачиваются вокруг таинственного предмета – масонской пирамиды. Для непосвященных – тяжелый предмет из материала неизвестного происхождения. Холодный, приятный на ощупь, как две капли воды похожий на изображение на однодолларовой банкноте. Но чтобы расшифровать загадку, спрятанную в его недрах, героям роману потребуется одна ночь, несколько смертей второстепенных героев и интеллект Роберта Лангдона.

Дефицит сводного украинского бюджета за десять месяцев текущего года в представлении Министерства финансов Украины – 28 млрд. 414 млн. гривен – напоминает ту же масонскую пирамиду. На первый взгляд – это просто произведение искусства. Это победа стальной воли Кабмина над ненастьем мирового финансового кризиса, насылаемого на правительство профессионалов. Согласитесь, удержать дефицит в пределах трех процентов ВВП в то время, когда бюджетные дефициты экономических великанов достигают 10 процентов, – это граничит с фискальным подвигом. А что касается Бельгии, Чехии, Германии, Италии, Нидерландов, Австрии, Португалии, Словении и Словакии, Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС начал процедуру напоминания – что они должны сократить свой избыточный дефицит бюджета до безопасных трех процентов ВВП.

Вот ожидаемый объем дефицита бюджета в развитых экономиках в 2009 году (в процентах к ВВП):

Чехия – 6

Турция – 6,3

Россия – 6,3

Япония – 8,7

США – 8,8

Румыния – 9

Великобритания – 13,2

Источник: JP Morgan, Emerging Markets Outlook and Strategy for 2010

А у нас – пока еще – меньше даже этих трех процентов! Хотя программа между Украиной и МВФ и определяет, что по итогам года дефицит общего сектора управления может достичь 6 процентов ВВП плюс еще 2,6 процентных пункта на дефицит Нафтогаза.

У героев «Утраченного символа» есть стойкое подозрение, что изысканность и сдержанность масонской пирамиды обманчивы. Такое же ощущение остается и от дефицита в исполнении украинского Минфина. Что-то спрятано за странными пиктограммами официальных цифр. Попробуем разобраться, потому что уже звучат голоса – мол странная какая-то бухгалтерия у Минфина.

Масонский код украинского Минфина Министерство финансов считает дефицит так, как мы считали пасочки в песочнице – прямым счетом. Расходы сводного бюджета достигли 243 млрд. 721 млн. грн., что превысило доходы на 26 млрд. 318 млн. Плюс еще выдали бюджетных кредитов на 2 млрд. 96 млн. грн. Вот и имеем в итоге – 28 млрд. 414 млн. грн., - цифру, которая облетела все СМИ и не осталась вне поля зрения зарубежных финансовых аналитиков.

Что-то здесь не то, твердят герои Дэна Брауна, едва не пробуя на зуб произведение масонского искусства. И таки находят на 320-й странице «Утраченного символа» потайной механизм, который трансформирует пирамиду в крест. А наша первая загадка ожидает нас по бюджетному коду 3513050, из которого мы узнаем, что дотация Пенсионному фонду из бюджета на финансирование его дефицита за десять месяцев текущего года составила аж 10 млрд. 679 млн. грн. Это прямые расходы бюджета, а где же 15 млрд. гривен ссуды, которую ПФ не вернул Казначейству (по состоянию на 1.11.09)?

Эти 15 млрд. грн. не учтены в расчетах дефицита бюджета, и это первая загадка бюджетной пиктограммы Минфина. Добавляем и получаем уже дефицит в 43 млрд. 414 млн. грн.

Дебет-кредит рекапитализации

Еще один пассаж Дэн Браун писал, наверное, под воздействием шоу Марты Стюарт или какого-то другого кулинарного действа, поскольку пирамида попадает в кипяток и от высокой температуры на ее донышке проступает странный рисунок, который герои пытаются расшифровывать на протяжении последующих двухсот страниц. Нам не дает покоя другое – а где же те облигации, которыми Минфин спасает “Родовид”, Украгазбанк, “Киев”, а заодно и Нафтогаз? В целом за десять месяцев этих ценных бумаг выпустили на сумму в 30 млрд. грн. Облигации стоимостью в 18 млрд. 600 млн. были помещены в уставный фонд Нафтогаза; на 9,5 млрд. были докапитализированы вышеупомянутые три банка, а еще как минимум 2 миллиарда получил “Укрэксим” (на выкуп облигаций “Авианта” и другие проекты).

Эти 30 млрд. – не что иное, как прямые расходы бюджета за счет увеличения государственного долга. Однако проведены они по бухгалтерии Минфина очень изобретательно и творчески – признано увеличение долга на эти 30 млрд. гривен, однако рядком ниже написано, что на эту самую сумму увеличены чистые активы государства (ведь держава стала владелицей банков и пополнила уставной фонд Нафтогаза).

Роберт Лангдон позавидовал бы такой манипуляции с цифровыми символами – долг в 30 млрд. грн. испарился, свернулся в нулевое сальдо и остался для дефицита незамеченным. Однако есть все основания приплюсовать эту сумму к дефициту и получить по меньшей мере 73 млрд. гривен дефицита сводного бюджета Украины за десять месяцев текущего года.

В действительности эта цифра может и должна быть откорректирована в сторону увеличения, поскольку, принимая во внимание прямой и скрытый дефицит Пенсионного фонда, мы не учли дефицит других социальных фондов. А в том, что они работают с дефицитом, сомневаться не приходится – стоит только прочитать вот такое объявление Исполнительной дирекции Фонда обязательного государственного страхования от несчастных случаев на производстве:

Поэтому задекларированный Минфином дефицит бюджета в 28 млрд. грн. имеет столько же общего с реальностью, сколько наукообразные бестселлеры Дэна Брауна – с наукой.

Тем не менее интерес вызывают немалый.

Станислав Голубенко