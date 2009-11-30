Упал в шахтный ствол директор шахтопроходческого управления
Трагедия произошла в Донецкой области
Сегодня в Донецкой области на государственном предприятии «Шахта «Новодзержинская» (г. Дзержинск) упал в шахтный ствол и погиб директор по производству шахтопроходческого управления № 10 треста «Горловскуглестрой», 1948 года рождения.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности со ссылкой на заведующего отделом охраны труда, здоровья и экологии – главного технического инспектора ЦК ПРУП Сергея ШИРОБОКОВА.
По его словам, трагедия произошла сегодня в 10.30. При посадке на смотровую площадку скипа горняк оступился и упал в ствол шахты, глубина ствола 530 метров.
С.ШИРОБОКОВ уточнил, что Шахтопроходческое управление № 10 является подрядной организацией по строительству 585 горизонта шахты «Новодзержинская».
Причины трагедии выясняются комиссией специального расследования с участием врачей и органов Профсоюза, заключили в ПРУП.