Упал в шахтный ствол директор шахтопроходческого управления

Сегодня в Донецкой области на государственном предприятии «Шахта «Новодзержинская» (г. Дзержинск) упал в шахтный ствол и погиб директор по производству шахтопроходческого управления № 10 треста «Горловскуглестрой», 1948 года рождения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности со ссылкой на заведующего отделом охраны труда, здоровья и экологии – главного технического инспектора ЦК ПРУП Сергея ШИРОБОКОВА.

По его словам, трагедия произошла сегодня в 10.30. При посадке на смотровую площадку скипа горняк оступился и упал в ствол шахты, глубина ствола 530 метров.

С.ШИРОБОКОВ уточнил, что Шахтопроходческое управление № 10 является подрядной организацией по строительству 585 горизонта шахты «Новодзержинская».

Причины трагедии выясняются комиссией специального расследования с участием врачей и органов Профсоюза, заключили в ПРУП.