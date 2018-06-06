Евробубен Русланы пошел с аукциона за $550

На благотворительной акции сбывали разного рода неликвид. Кроме бубна Русланы, за 152 доллара продали сердечко Тины Кароль, с которым она будто бы вела передачу «Танцы со звездами». А веселые люди танцевали даже под Виктора Павлика.

Планировалось, что в благотворительной лотерее «Ночь после Рождества», состоявшейся 11 января в клубе «Disko Radio Hall», примут участие звезды эстрады, публичные люди и политики. Таким образом организаторы проекта «Спаси мою жизнь» хотели привлечь внимание к проблемам детской онкологии. На пресс-конференции, посвященной этой акции, были обнародованы страшные цифры: ежегодно врачи Украины выявляют онкозаболевания более чем у тысячи детей, каждый день в стране врачи выявляют злокачественные опухоли у троих детей. При этом 70% больных могут быть спасены и стать полноценными людьми. Но, как водится, денег на это не хватает, поэтому и приходится устраивать аукционы, подобные тому, что прошел вчера.

Выставили девять лотов с самыми ненужными современному человеку вещами. Это и «Атлас карт и схем по русской военной истории» 1946 года, и логарифмическая линейка Faber образца 1902–1908, и бубен, с помощью которого Руслана выиграла Евровидение. Впрочем, как заметил ведущий вечера Андрей Джеджула, на таких аукционах можно даже продавать кубометры воздуха.

– Главное здесь не то, что человек приобретает, а то, куда идут вырученные деньги.

Сначала на мероприятии выступил Виктор Павлик, и я увидел невероятное: люди танцевали под его песни! Сам же исполнитель оказался вполне приличным человеком. Он купил картину художника В.Симиненко 41х27 сантиметров за триста долларов. Джеджула сказал, что Павлик поет здесь бесплатно, а на одном из благотворительных аукционов он закупился аж на две с половиной тысячи долларов.

Джеджула тоже порадовал. Он делал свое дело профессионально, обаятельно, с офтальмологической точностью соблюдая меру, без самолюбования, как любят многие ведущие, а в интервью УНИАН сказал:

- К сожалению, наши люди не очень охотно расстаются со своими деньгами, когда заходит речь о благотворительности. Поэтому организаторы проекта привлекли меня, чтобы вытаскивать из толстосумов деньги. Ведь таком деле многое зависит от ведущего.

- Сам-то работаешь бесплатно?

- Конечно. Причем это уже пятый или шестой благотворительный проект, в котором участвую. Бесплатно работаю не только я, но и моя команда из четырех человек.

- Неужели это ничего не приносит?

- Абсолютно. Более того, я всегда прихватываю с собой сумму – обычно порядка тысячи долларов, на которые докупаю то, что не удалось продать. А вообще мы со своей девушкой помешаны на благотворительности, и хотим, когда у нас будут уже свои дети, усыновить ребенка из детдома.

Как и было заявлено, Джеджула профессионально «растряхивал» людей. Одному из организаторов мероприятия он продал за 200 долларов газету «Маленькая газета» за 18 октября 1896 год. По такой же цене очаровательная блондинка приобрела монету 1773 года достоинством в пять копеек. Обладательницей логарифмической линейки, которую, как сказал ведущий, он покупал в детстве за два рубля, стала певица Росава на пару с одним из участников. Картина-литография «Заснуть» была продана за 800 гривен девушке Лене в украинской национальной одежде.

Немецкую губную гармошку купили за 500 «зеленых», триста из которых вложил сам Джеджула. Разглядывая раритет, он сказал: «Она мне на фиг не нужна, поскольку играть не умею». Прибор пристрелочный образца 1944 года, предмет непонятного назначения, тоже ушел за 200 долларов. Атлас вместе с какой-то «левой» картиной продали за 310 долларов. Молодому человеку, пожелавшему стать обладателем этого неликвида, денег не хватило. Пришлось обращаться к помощи зала. Помогли.

Самый горячие страсти разыгрались вокруг бубна, с помощью которого Руслана будто бы выиграла Евровидение (интересно, сама-то она знает об этом бубне?). Торги начали с десяти гривен. Через минуту цена музыкального инструмента взметнулась до 300 долларов. 450… 550.

- Пятьсот пятьдесят долларов – три! – объявил Джеджула и продал бубен за… 552 доллара.

Разгоряченный успехом, ведущий принялся продавать «подвески Виктории Гресь». На вид «подвески» оказались обычной безделушкой – красным сердечком с блестками. Правда, Джеджула сказал, что с этой штукой Тина Кароль вела свою программу «Танцы со звездами». Трудно сказать, знает ли что-то об этом сама Тина Кароль, но сердечко продали за 152 доллара.

В целом мероприятие удалось, ведущему на этот раз не пришлось раскошеливаться, все было продано. Средства, собранные во время вечеринки, пойдут в поддержку детского отделения Института онкологии АМН Украины. Жаль, конечно, что мы не стали свидетелями на этой благотворительной акции щедрости депутатов, как предполагалось, но ничего, они и так днем и ночью работают на благо людей.

Антон Зикора