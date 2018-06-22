Ющенко принесли бабу с метлой (фоторепортаж)

Секретариат Президента уже подготовился и к Рождеству Христову, и к Новому году – на улице перед кабинетом Ющенко поставили двух снежных баб...

... а снеговики вроде бы охраняют Президента

... хоть, в отличие от настоящей охраны, добрыми улыбками, приветствуют прохожих

...и так званую Шопку (или “Вифлеем”, который еще иногда называют “рождественский вертеп” ) – композицию с евангельским изображением рождения Христа в Вифлееме.

Строительство шопки – традиция, которая практикуется с начала 19 ст. В Кракове, например, ежегодно проходит конкурс на лучшую шопку

... но в Киеве это редкость, и единственную можно увидеть на улице Банковой

... и потому прохожие, не привыкшие к ним, с удивлением оглядываются

А вот Верховная Рада...

... а Кабинет Министров украшен внешне более чем скромно

... главный вход к зданию правительства лишь немного “позеленел” от елочных веточек

Фото Дмитрия Стаховского