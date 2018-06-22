Ющенко принесли бабу с метлой (фоторепортаж)
Секретариат Президента уже подготовился и к Рождеству Христову, и к Новому году – на улице перед кабинетом Ющенко поставили двух снежных баб...
Секретариат Президента уже подготовился и к Рождеству Христову, и к Новому году – на улице перед кабинетом Ющенко поставили двух снежных баб...
|... а снеговики вроде бы охраняют Президента
|... хоть, в отличие от настоящей охраны, добрыми улыбками, приветствуют прохожих
...и так званую Шопку (или “Вифлеем”, который еще иногда называют “рождественский вертеп” ) – композицию с евангельским изображением рождения Христа в Вифлееме.
|Строительство шопки – традиция, которая практикуется с начала 19 ст. В Кракове, например, ежегодно проходит конкурс на лучшую шопку
|... но в Киеве это редкость, и единственную можно увидеть на улице Банковой
|... и потому прохожие, не привыкшие к ним, с удивлением оглядываются
|А вот Верховная Рада...
|... а Кабинет Министров украшен внешне более чем скромно
|... главный вход к зданию правительства лишь немного “позеленел” от елочных веточек
Фото Дмитрия Стаховского
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