На Венском балу танцевали все... кто умеет танцевать
Венский бал второй год подряд проводится в Киевской и Львовской операх. Посетители этого праздника – политики, бизнесмены, люди, называющие себя «богемой», приехали на бальную ночь в Киев со всей Украины.
Венский бал второй год подряд проводится в Киевской и Львовской операх. Посетители этого праздника – политики, бизнесмены, люди, называющие себя «богемой», приехали на бальную ночь в Киев со всей Украины.
Всех гостей встречал почетный караул
Дамы надели особо изысканные наряды, приобретенные или сшитые специально по такому случаю
Кто умел танцевать, тот танцевал
А добрая половина гостей глядели с балконов
Маричка Бурмака опять нашлась
Петр Порошенко обнимался с любимым журналистом
Александр Зинченко и Михаил Чечетов танцевали с любимыми женами
Александр Шовковский пытался спрятаться от объективов за дамами и бокалом шампанского
Виталий Козловский пришел со своей партнершей по "Танцам со звездами" Ксенией Горб
А прима Большого театра Анастасия Волочкова танцевала сама
Текст и фото Дмитрия Стаховского