На Венском балу танцевали все... кто умеет танцевать

Венский бал второй год подряд проводится в Киевской и Львовской операх. Посетители этого праздника – политики, бизнесмены, люди, называющие себя «богемой», приехали на бальную ночь в Киев со всей Украины.

Всех гостей встречал почетный караул

Дамы надели особо изысканные наряды, приобретенные или сшитые специально по такому случаю

Кто умел танцевать, тот танцевал

А добрая половина гостей глядели с балконов

Маричка Бурмака опять нашлась

Петр Порошенко обнимался с любимым журналистом

Александр Зинченко и Михаил Чечетов танцевали с любимыми женами

Александр Шовковский пытался спрятаться от объективов за дамами и бокалом шампанского

Виталий Козловский пришел со своей партнершей по "Танцам со звездами" Ксенией Горб

А прима Большого театра Анастасия Волочкова танцевала сама

Текст и фото Дмитрия Стаховского