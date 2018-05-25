Директор Аскании: если в заповеднике что-то незаконно построено и директор работает дальше - начинайте с него

Украинский заповедник Аскания-Нова вышел в полуфинал всемирного конкурса “Семь новых чудес природы”. Символично, что через несколько дней после международного прорыва Аскании Президент Виктор Ющенко заинтересовался проблемами природо-заповедного дела и провел совещание на эту тему. Много говорилось о необходимости развития природоохранной отрасли, впрочем, как только дело дошло до вопросов материальных, то директорам учреждений естественно-заповедного фонда посоветовали самим искать инвесторов и спонсоров и развивать экологический туризм. Поэтому какая судьба ждет природоохранную отрасль Украины и удастся ли нам иметь одно из семи новейших чудес природы, мы спросили у директора биосферного заповедника Аскания-Нова Виктора Гавриленко. Виктор Семеновичу, как Вы восприняли новость о прохождении своего детища Аскании в полуфинал Всемирного конкурса, ожидали такой результат?

Результат, безусловно, очень позитивный. Я думаю, от этого выиграла не только Аскания, а выиграло заповедное дело Украины в целом и сама Украина. Мы в очередной раз заявили о себе, что мы не только живем от выборов до выборов, у нас есть достойные природные объекты, знаковые, со своей историей, не более малой, а даже и большей западных объектов. Например, схема биосферного заповедника международного значения, предложенная ЮНЕСКО в 1972 году, впервые была заложена именно в Аскании-Новой ее основателем Фальц-Фейном. То есть она просуществовала у нас почти 100 лет, и только потом международная мысль дошла, что именно так нужно хранить природу. У Аскании есть много приоритетов, но мы не всегда выставляемся перед миром.

Писали, что в результате июньского пожара в Аскании пострадало 206 га заповедной территории и сгорело 200 видов редких растений. Какова ситуация с этими землями сейчас?

Не нужно из-за этого волноваться. Пожар был в 12 километрах от самой Аскании, в северном участке заповедной степи. Как только мы заметили, что начал подниматься дым, через 25 минут уже развернули свои формирования и начали гасить. Пожар прошел узкой полосой.

Что касается ущерба. То, что писали, мол, сгорели 200 редких видов – это большая неправда. Я не знаю, откуда появились такие данные. Во-первых, 200 редких видов там не растут и не живут. Во-вторых, абсолютное большинство видов растений, которые занесены в Красную книгу, - это эфемероиды, которые там находятся, они сидят сейчас в виде луковиц и мирно дремлют под землей. Степные пожары им вообще не вредят. Через три дня после пожара прошел дождь и через 10 дней эта территория зазеленела. Естественное возобновление очень быстро происходит. Степи глубоко адаптированы к пожарам. Ведь они горели испокон веков такими очень широкими фронтами от Днепра до Молочных вод. Более того, после пожара на следующий год здесь в первую очередь будут расти краснокнижные виды, потому что освобождается жизненное пространство, забитое зональной типчаковой растительностью. Поэтому говорить о большом ущербе неуместно. Скажу откровенно, мы нашли на этой территории одно пострадавшее гнездо болотной совы (и даже одного птенца спасли, он сейчас живет у нас в зоопарке) и остатки зайца, хотя мне научные работники говорят, что он скорее всего был задушен лисой до пожара. Все. Змеи прекрасно знают, что такое огонь, и заползают в щели в земле. Даже степные насекомые, кузнечики, саранча, жуки, прячутся в норках, им пожар не страшен. Другое дело – последствия. Как только освобождается территория, отовсюду туда слетаются хищные птицы, мартыны, которые начинают ловить то, что теперь осталось без защиты.

С какими проблемами не финансового характера сталкивается Аскания? Раньше браконьеры осенью подкарауливали диких гусей...

После того, как мы хорошо погоняли браконьеров, последние годы все стихло, тьфу-тьфу.

Жаль, что у нас судебная система не работает в соответствии с законодательством. Два года назад я задержал людей не на территории заповедника, а на смежных территориях. 9 марта они охотились на гусыню, когда сезон охоты закрыт. Я - не последний человек в сфере природной охраны - подал материалы с фотографиями, с видеозаписями в соответствующие органы. И это все аккуратненько где-то в каких-то каналах застряло, все стихло. Оштрафовали директора хозяйства, а все остальным важным банкирам - ничего. Это не была территория заповедника, потому я не продолжал отслеживать это дело.

Интерес к Аскании после всех акций заметно возрос. Почувствовали ли Вы увеличение потока туристов? На сегодня есть точная цифра. Утром доложили, что принято 67 тысяч 258 человек. Значит, мы уже опережаем на 15 тысяч прошлый год.

После пожара у нас был огромный спад туристов. Почему я с возмущением говорил, что МЧС вместо того, чтобы в первую очередь затушить пожар и предупредить, чтобы не пострадали люди, дали информацию: “Аскания горит”. СМИ взяли информацию от МЧС и дальше пошло-поехало, кто что выдумает. Сгорело 50 га. Капитан МЧС сразу передает прессе, а в некоторых СМИ это превращается в 50%, потом появилось об этих двухстах уничтоженных редких видах. Интересно выходит, думаю, пишут о нас, а мы ничего такого не знаем.

Что касается экскурсионной деятельности. Именно благодаря таким мероприятиям как акция “7 природных чудес Украины” и Всемирный конкурс “7 новых чудес природы” мы получили дополнительную возможность информировать население о себе. Прошло 67 тысяч туристов, а наши тропинки не растоптаны ни влево, ни вправо. Мы можем пропускать еще такое же количество посетителей и дальше. Пожалуйста, приезжайте, смотрите. Для зоопарка и дендропарка мы запросто можем поднять лимит нашей пропускной способности до 150 тысяч, а возможно и 200 тысяч. Правда, поездки в Большой Чапельский под мы временно ограничили, потому что больше половины лимита, выделенного на этот год, мы выкатали за июнь и май. Но надеюсь, как только станет прохладнее, опять откроем экскурсии на микроавтобусах.

На днях на Волыни прошло Всеукраинское совещание Президента Виктора Ющенко по вопросам развития природно-заповедного дела, где присутствовали и Вы. Что больше всего нужно природоохранникам и как реагирует на их обращения государство?

Такое совещание впервые проводилось не только в Украине, но и на территории Советского Союза. Я, как и многие другие директоры, зная экономическую и политическую ситуацию в стране, на много и не рассчитывали... Учить меня, как хранить природу, как вести заповедное дело (человека с более чем 30-летним опытом работы с заповедником), простите, незачем. Я могу со многими поделиться своими знаниями, как формировать заповедники от “А” до “Я”.

На 90% под теми вопросами, которые ставил Президент, я бы мог безоговорочно и сам подписаться. Они достаточно актуальны. Вопрос расширения природо-заповедного фонда в целом я считаю стратегическим. Но вспоминаю сейчас слова профессора Кожевникова, который выступал в 1908 году на Всероссийском съезде акклиматизаторов в Москве. Тогда была очень острая дискуссия нужно или не нужно создавать заповедники. И он, ссылаясь на Фридрика Фальц-Фейна в своем докладе, сказал: “Мало объявить территорию заповедной, нужно добиться того, чтобы она этому отвечала”. Сейчас ставится задача создать срочно, почти за два месяца, больше 30 национальных парков. А я понимаю, что это такое, насколько это серьезная работа, пусть она уже даже и началась.

Многое у нас не делается, потому что у нас государство в государстве существует. Скажем, Госкомлесхоз находится в подчинении Министерства охраны окружающей природной среды, а областные управления де-факто не подписывают документы о выделении территорий под национальные естественные парки. Это нонсенс. Такого не должно быть.

С другой стороны, меня безумно волнует вопрос содержания объектов природо-заповедного фонда уже существующих. Прежде всего сегодня нужно решить вопрос их нормального финансирования и содержания. Если мы не обеспечим их функционирование, это будет дискредитация. Как финансируются заповедники? Сам министр окружающей природной среды Георгий Филипчук привел пример, что в их системе в день тратится на содержание заповедника 1800 гривен в среднем. Если только объехать периметр заповедника Аскания-Нова, а его нужно за день не раз объехать, то вы потратите горючего больше чем на 1000 гривен.

А Президент не обещал увеличить финансирования, о материальном не шла речь?

В том-то и проблема. Сказали: “Вы развивайте туризм, активно привлекайте инвесторов, активно ищите спонсоров...”

Инвесторов пускать мы не можем, потому что инвестор попросит что-то взамен. А спонсоров у нас в стране очень тяжело найти. У наших богатых людей в основном еще работает хватательный рефлекс.

К нам в Асканию часто заезжают и спрашивают: “Это уже частное?” Нет, уважаемые, такой объект частный предприниматель не держит. 330 квадратных км, зоопарк с таким большим количеством раритетных видов... Если брать по поголовью животных, которые находятся на территории заповедника в отрядах Чапельского пода, то половина из него, сайгаки, куланы, зубры и др. - занесены в разные охранные списки. И только несколько видов, таких как благородный пятнистый олень, лань Европейская и муфлон являются охотничьими, которые мы можем реализовать в охотничьи хозяйства для разведения. Но не под выстрел, только для разведения.

Президент очень остро ставил вопрос о том, что на отдельных территориях естественно-заповедного фонда построены дома, захвачена земля. Дали очередное поручение прокуратуре проверить эти факты и принять неотложные меры, чтобы те объекты, которые уже построены, были ликвидированы, а виновные понесли соответствующее наказание. Моя позиция по этому вопросу такова, что возможны три варианта развязки: или директор непосредственно задействован в этом процессе, или он добьется того, что строительства не будет, или его просто съедят. А если что-то построено и директор продолжает работать - безусловно начинайте с директора.

Виктор Семенович, как думаете, будет ли в Украине всемирное чудо?

Мы будем держать кулаки, как говорится. Живем надеждой. Шансы есть у каждого объекта, у каждого конкурсанта. Я не могу сказать, что среди наших конкурентов есть слабее или лучше. Каждый природный объект очень своеобразен и по-своему уникален. Здесь много будет зависеть и от субъективного мнения экспертов и от того, насколько мы сумеем организовать сообщество. Это действительно знаковое событие, и за него стоит побороться.

Беседовала Анна Ященко