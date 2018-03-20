Гомосексуальные браки украинцев: признать нельзя отрицать

Возможен ли брак между людьми одного пола на постсоветском пространстве? Вполне! Так решили два парня из России, официально создавшие семью в Дании и подтвердившие свидетельство о браке в московском центре многофункциональных услуг (что-то вроде нашего «Готово»). Впрочем, после того, как новосозданная семья поделилась своим лайфхаком с другими, им пришлось несладко. Более того, начавшаяся травля заставила их уехать из России.

В Украине однополые браки тоже невозможны: ни один ЗАГС не зарегистрирует такой союз. Причина – в отечественном законодательстве. Так, в Конституции Украины черным по белому написано, что брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины (ст.51). В свою очередь, украинский Семейный кодекс совершенно недвусмысленно определяет, что «браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния» (ст. 21).

Вот и получается, раз в своей стране гомосексуальные пары с украинским паспортом не могут узаконить отношения, они едут туда, где их брак официально возможен.

Впрочем, руководитель ЛГБТ-организации «Гей-Форум Украины» Святослав Шеремет рассказывает, что далеко не во всех странах два человека, ни один из которых не имеет гражданства либо подданства данной страны, могут заключить брак. По его словам, в этом отношении для пар с украинским гражданством открыты «загсы» Португалии и Дании, а за океаном — США и Канады. «Однако если наши парни или девушки становятся за рубежом соискателями (соискательницами) статуса беженцев (беженок), то, как правило, брак тоже возможен уже в тех юрисдикциях, куда они попадают. К примеру, в Нидерландах, Бельгии, Испании или Франции», – говорит он.

Шеремет отмечает, что по оценочным данным, к настоящему времени однополый брак заключило около пяти тысяч человек с украинским гражданством. Из их числа преимущественное большинство – это союзы наших соотечественников и соотечественниц с иностранными гражданами, и только где-то 20-25% – чисто украинские пары.

Хочется жить там, где нет дискриминации

Украинки Катя и Вика – из их числа, обе родом из Днепра. Они поженились три года назад, но говорят, что семьей считали себя еще задолго до свадьбы. «Пять лет назад Вика вернулась из Канады, где год работала, с тех пор мы живем, не разлучаясь», – вспоминает Катя.

Информацию о том, как и где оформить свои отношения, девушки самостоятельно искали в интернете. Сначала думали поехать в Данию, поскольку знали, что там иностранкам оформить брак достаточно просто (на сайте Ратуши Копенгагена указан перечень необходимых документов, даже не требуется личное присутствие при подаче документов). «Однако, когда нам выдали разрешение на проживание в Германии, ситуация изменилась. Из документов нам понадобились наши загранпаспорта, немецкое разрешение на проживание, переведенные на немецкий язык свидетельства о рождении с апостилем, справки о незамужестве, которые мы получили в украинском посольстве, а также регистрация с места жительства - в городе Кельн. Через месяц после подачи документов у нас состоялась свадьба», – рассказывает Катя.

Формально, девушки и в Германии оформляли официальные отношения дважды. Сначала это было гражданское партнерство, поскольку регистрировать однополые браки в Германии разрешили только с 1 октября 2017 года. А после этой даты Катя и Вика все-таки стали официальными супругами. «Наше партнерство не стало автоматически браком, нужно было снова обратиться в местную Ратушу для его преобразования в брак. Для этого нам понадобились только наши паспорта, так как все необходимые документы предоставлялись ранее. Новое свидетельство о браке датируется задним числом, в нем указана дата заключения партнерства», – говорит Катя.

Сейчас девушки продолжают жить в Германии. Вика работает в IT компании программистом, Катя совмещает работу и учебу в том же направлении – разработчик программного обеспечения. Возвращаться на родину у них желания нет. Одна из причин – украинские законы, которые не предусматривают возможности иметь такие же права, как и у гетеросексуальных пар. Кроме того, девушки убеждены, что украинское общество еще не готово спокойно принять однополые браки. Им же хочется жить там, где дискриминации и ненависти нет, где спокойно можно создать семью, где две мамы или два папы – это нормально.

Брак не для признания обществом, а для себя

В принципе, чтобы понять, что и как необходимо сделать для заключения официального брака за границей, однополым парам не обязательно перелопачивать горы интернет-страниц в поисках информации. По словам Святослава Шеремета, на сегодня в достатке различных агентств (в большинстве своем – иностранных), которые специализируются на помощи таким парам. «Платишь деньги — получаешь инструктаж и содействие на всех этапах оформления брачного союза. Никаких проблем», – говорит он.

Гомосексуальная пара – Дмитрий из Херсонской области и Дмитрий из Луганской области – два года назад пошли именно таким путем: воспользовавшись услугами агентства, парни заключили брак в Дании.

Встретились нынешние супруги еще тринадцать лет назад, а через год начали жить вместе. «Я сразу, в первый день, когда встретил Диму, предложил ему выйти за меня. И через десять лет, в нашу годовщину, мы поженились», – вспоминает наш собеседник.

По его словам, несмотря на такие длительные отношения между супругами, до сих пор не все их родственники знают о браке.

Дмитрий рассказывает, что для оформления брака в Дании им потребовалось совсем немного документов (документ, удостоверяющий личность, документ, что человек не состоит в браке, с апостилем, перевод документов на английский). Обоих парней волновало, не помешает ли браку их украинское гражданство, но никаких проблем с этим не было. «Так что, когда уже все сделали, поняли, что можно было сделать все это самостоятельно. Даже другим парам потом советы давали», – отмечает он.

Супруги уже долгое время живут в Киеве, работают в сфере IT. Впрочем, здесь их брак не признают. «По-видимому, нужно подавать иск в суд, и там добиваться, чтобы наш брак признали. Но я не намерен идти в суд – мы это делали не для Украины, не для каких-то бонусов, активизма, а для себя», – отмечает Дима.

«А если, не дай Бог, кто-то один попадет в больницу, а другого к нему даже не пустят?», – спрашиваем.

«Да, с одной стороны, это дискриминация. Но, с другой стороны, это же Украина – дал кому-то сотню, и пустили», – отвечает Дмитрий.

Чужих признаем, своих – в упор не замечаем

Святослав Шеремет подчеркивает: все браки, законно заключенные в другой юрисдикции, Украина по умолчанию признает. Как разнополые, так и однополые. С той лишь оговоркой, что это касается лиц, не имеющих украинского гражданства. «То есть сэр Элтон Джон и Дэвид Ферниш, находясь в Украине (а бывали они у нас не раз и не два) такие же законные супруги, как и в Соединенном Королевстве», – объясняет он.

С союзами украинского гражданина и иностранца ситуация схожая, поскольку нормы Семейного кодекса Украины, в том числе, о браке «как добровольном союзе мужчины и женщины» может распространяться только на гражданина Украины. «То есть, во-первых, наш человек должен быть мужчиной или женщиной, а, во-вторых, его или ее брачный союз должен быть добровольным. Никаких требований к лицу с неукраинским гражданством наш Семейный кодекс не может предъявлять априори в силу того, что украинские законы касаются украинцев и украинок, а не немцев, британцев или португальцев, живущих в пределах своих юрисдикций», – подчеркивает Шеремет.

«В данной ситуации важно, чтобы брак признавался там, за границей, а не тут», - отмечает Шеремет.

А вот с однополыми браками между двумя украинцами или украинками, заключенными за границей, к сожалению, ситуация крайне запутана. Директор общественной организации «Правозащитное Бюро «Мы - Есть!» Владимир Косенко отмечает, что, помимо озвученных норм Конституции и Семейного кодекса, есть еще закон Украины «О международном частном праве». В нем закреплено, что заключенный за границей брак между украинцами признается в нашей стране, если нет оснований считать его недействительным (ч. 1 ст. 58). Основания, препятствующие вступлению в брак, предусмотрены в Семейном кодексе (к примеру, если кто-то из новоиспеченных супругов младше 18-ти – украинские законы брак не признают). Но поскольку в Кодексе нет информации о том, что заключение брака между лицами одного пола может быть основанием для его недействительности, существует точка зрения, что Украина признает на своей территории однополые браки, заключенные где-то за границей. Как говорится, что не запрещено, то разрешено.

«Хотя пока нам неизвестны случаи, когда бы однополые пары, заключившие брак в других странах, имели реальные прецеденты признания их брака в конкретных случаях с правовыми последствиями на территории Украины», – подчеркивает Косенко.

По его словам, в Украине не было зафиксировано прецедентов даже «случайного» признания однополого брака, аналогичного происшествию в Москве.

С другой стороны, Косенко отмечает, что в законе «О международном частном праве» также есть ряд статей, формально не позволяющих однополым парам украинцев официально вступать в брак. Речь идет, к примеру, о норме, согласно которой нельзя применять положения, несовместимые с основами правопорядка Украины. «Признание однополых браков в других странах, к сожалению, явно несовместимо с основами правопорядка, определенными в Конституции и Семейном кодексе Украины в вопросах брака», - говорит он.

Еще две неприятных статьи вышеупомянутого законодательного акта – за границей украинец все равно должен следовать законам Украины (ч. 1 ст. 16), а право на брак «определяется личным законом каждого из лиц, подавших заявление на заключение брака» (ст.55). «Поэтому можно прийти к неутешительному выводу, что двое граждан Украины при заключении брака за рубежом все же должны руководствоваться нормами Семейного кодекса Украины, который, в свою очередь, не предусматривает возможности для заключения однополого брака», – отмечает Владимир Косенко.

В свою очередь, Святослав Шеремет убежден: в вопросе признания нашими загсами однополых браков, надо смотреть на практическую сторону дела – что может быть правовым проявлением такого признания? «Мне известна ситуация, когда наш украинский парень вышел замуж в Швеции за именитого викинга, перешел там на его фамилию, приехал сюда с бумагой о заключенном там брака и на этом основании поменял фамилию в своих украинских документах по той же процедуре, как если бы менял ее на фамилию жены-украинки», – рассказывает Шеремет.

Поза страуса не поможет

Логика европейского правового поля уже сейчас предполагает и требует, чтобы в любой европейской стране лица одного пола пользовались хотя бы какой-то формой признания их партнерски-семейных отношений. В этой связи, по мнению Шеремета, в случае Украины, по-видимому, в обозримом будущем должен появиться институт регистрируемого гражданского партнерства. «Потому что государство просто не может бесконечно долго игнорировать те несколько сотен тысяч однополых пар, одну из которых составляю, к примеру, я и мой семейный партнер, с которым я в устойчивых отношениях уже 11-й год», - говорит он.

Энтузиазм Святослава Шеремета разделяют не все. Исполнительный директор ЛГБТ-организации «Точка опоры» Тимур Левчук напоминает, что пункт о легализации гражданского партнерства для разнополых и однополых пар был предусмотрен «Национальной стратегией в сфере прав человека на период до 2020 года». Активист вспоминает процесс создания данной стратегии и рассказывает, как создавалась рабочая группа с представителями гражданского сектора, отмечает, что было приложено немало усилий, чтобы пункт о гражданском партнерстве появился в стратегии. «Конечно, у всех было понимание, что в 2017, да и в 2018 Украина этот пункт не выполнит. Но это была хотя бы точка отсчета», – говорит Левчук.

К сожалению, сейчас в отчете о выполнении плана мероприятий по реализации данной стратегии напротив пункта о гражданских партнерствах появился следующий вердикт: реализован быть не может.

Министерство юстиции, сославшись на многочисленные обращения от областных советов, Совета церквей и других религиозных организаций в графе «состояние выполнения» сообщает: «Рассмотрев все указанные обращения, учитывая их большое количество, и проанализировав Конституцию Украины, действующие международные договоры Украины, другое соответствующее законодательство, считаем, что подпункт 6 пункта 105 плана действий (разработка и представление на рассмотрение правительства законопроекта о легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства, – УНИАН) не может быть реализован».

Тимур Левчук убежден: для ЛГБТ-пар, которые не уехали из Украины, этот пункт в стратегии оставался надеждой. А теперь этой надежды нет.

Ирина Шевченко