Сервис не пройдет: украинская граница как плевок в лицо гражданина

Украинская граница, по крайней мере, на западе страны, постепенно превращается в «частную лавочку» - здесь рулят «свои» и для «своих». У украинцев, которые не живут в приграничных районах, не обзавелись для простоты «курьерских поездок» евробляхами, не работают в пунктах пропуска и не знают местных (не связанных с официальными документами государства Украина) «правил» пересечения границы, а просто решили отправиться в Европу на автомобиле или пешком, даже одна такая поездка отобьет желание когда-либо еще столкнуться с отечественным «сервисом» на пунктах пропуска. В течение 2017-го года корреспонденты УНИАН методично изучали особенности функционирования «государства в государстве», коим является украинско-польский кордон, в популярных пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодын».

Отметим, что проблемы на границе, с которыми сталкивается украинский путешественник, вряд ли можно связать с какими-либо праздничными датами, и, тем более, с недавними протестами «челноков». Проблемы эти носят системный и внесезонный характер, в чем работники УНИАН убедились летом, осенью и зимой.

К слову, если даже принимать во внимание возможный наплыв на границе туристов в «зимний период», Госпогранслужба в конце декабря ежегодно рапортует об увеличении количества инспекторов на пунктах пропуска. Это, мол, позволяет обеспечить путешественникам «комфортное, безопасное и максимально быстрое пересечение государственной границы». Правда, весь это «комфорт», а также – «безопасность» - обеспечиваются только на бумаге. В реальности корреспондентам УНИАН трудно было не заметить, что во вполне себе рабочий и непраздничный день 3 января уже нового, 2018-го на пункте пропуска «Ягодын-Дорогуск» из шести кабинок инспекторов погранслужбы и таможни открыты были только три, а летом 2017-го по будням – и вовсе зачастую работает одна, пока толпы работников погранперехода бесцельно слоняются по объекту, то приставая к путешественникам с разговорами о вреде курения, то передавая из рук в руки какие-то бумажки…

Это еще больше раздражает, если учесть, что в рабочее время сотрудники пункта пропуска «Ягодын» могут позволить себе даже безнаказанно «разыгрывать» путешественников. Так, как это случилось 18 июня 2017 года с гражданкой Украины Оксаной Тычковской: ее бойфренд-пограничник Юрий Петрук не придумал лучшего способа просить ее руки, как… подбросить ей в багаж пакет с неким белым порошком, вследствие чего украинку «задержали» за провоз накротиков.

Проблема в этой истории не только в том, что людьми при исполнении было сфабриковано конкретно это «происшествие», а в том, что по сути, ничего не мешает пограничникам действовать подобным образом по отношению к любому человеку, пересекающему границу. Другими словами, сотрудники пунктов пропуска запросто могут подбросить наркотики (или оружие, или что угодно, что запрещено к ввозу/вывозу) кому угодно, а потом – доказывай, что ты законов не нарушал. 21 июня УНИАН обратился за разъяснениями по этому поводу в пункт пропуска «Ягодин», в пограничную службу и в военную прокуратуру. «Ответы» ошеломили.

Прокуратура попросту проигнорировала запрос. Волынская таможня заверила, что никакого нарушения таможенных правил при пересечении границы Оксаной Тычковской зафиксировано не было, сотрудники таможни участия в проведении «розыгрыша» не принимали, и фактов «подбрасывания» запрещенных к перевозке через границу товаров и предметов таможня не устанавливала (хотя об этом был снят целый телесюжет!).

«От должностных лиц отдела пограничной службы «Ровно» Луцкого пограничного отряда информация о возможных нарушениях таможенного законодательства во время пересечения границы автомобилем, в котором ехала Оксана Тычковская, не поступала», - заявили таможенники.

В администрации Государственной пограничной службы, в свою очередь, сообщили, что в пункте пропуска «Ягодын» действительно «была смоделирована нестандартная ситуация». Но она, мол, «проводилась не на канале движения лиц и транспортных средств, а в отдельном помещении после завершения всех определенных законодательством процедур пограничного и таможенного контроля». Более того, «никаких запрещенных вещей пограничники не использовали, а в качестве «наркотического вещества» была сахарная пудра». «При этом задержек или неудобств в пересечении границы другими участниками международного движения не произошло», - сообщили пограничники.

…Действительно, стояли в очередях другие участники международного движения «из-за нехватки персонала», как обычно.

Помимо этого, в течение минувшего года УНИАН направил целый ряд запросов в Госпогранслужбу, на пункты пропуска и в Кабмин, пытаясь выяснить нюансы нормативно-правовой базы, на основании которой должна работать наша государственная граница (и на основании которых осваиваются донорские деньги, выделяемые ЕС на улучшения наших погранпереходов).

Внятных ответов на вопросы, например – почему на польской стороне путешественник осуществляет пересечение границы, не покидая пределов автомобиля, а на украинской – тратит на этот же процесс вдвое-втрое больше времени и, выйдя из авто, стоит в нескольких «живых очередях», мы так и не получили. Если верить Госпогранслужбе, то в том же «Ягодыне» работает 27 полос движения (10 грузовых и 17 пассажирских) и «практически на каждую полосу движения обустроено одно рабочее место, кроме грузового направления, где вполне достаточно одного рабочего места на две полосы движения». Также пограничники сообщают, что, «в соответствии с Технологической схемой, оформление пассажиров производится с выходом из автомобиля непосредственно возле кабин паспортного контроля». Но, если верить собственным глазам, то на границе все происходит иначе (об этом мы расскажем ниже).

В результате длительной переписки с разными ведомствами у УНИАН так и не появилось понимания, что происходит с реформами пограничной и таможенной служб – двух сфер, которых, со времен Революции Достоинства, вообще не коснулась парадигма «жити по-новому». Апофеозом ситуации стало недавнее решение Кабмина отменить реформу органов налогового и таможенного контроля, о которой Министерство финансов, контролирующее эти изменения, браво отчитывалось весь прошлый год.

Очевидно, для государственных чиновников наивысшего ранга и народных депутатов тема границы – жесткое табу, похлеще пресловутого янтаря, а окормляется на «охране» наших границ довольно широкий круг лиц во всех эшелонах власти.

Но, обо всем – по порядку.

Личный опыт: искусственная очередь, решалы и «такса» 500 гривень

Приключения путешественника, решившего отправиться в Европу на автомобиле, начинаются за несколько километров от границы – он попадает в очередь. Точнее, подъезжая к пункту пропуска, он упирается в одну-две полосы плотно стоящих легковых машин и микроавтобусов. Их может быть от нескольких десятков до пары сотен.

Первое удивление – в этой шеренге довольно трудно встретить авто с украинской регистрацией. Тут много «поляков», «чехов», «литовцев» и прочих «евробляхеров».

Второе удивление – в очереди все друг друга знают. Создается впечатление, что практически все водители и пассажиры здесь друг дружке хорошие знакомые, если не родственники. Об этом свидетельствует их непринужденное общение, «прогулки» вдоль стоящих машин, вечные перекуры и совместные многочасовые чаепития.

Через несколько часов бесцельного времяпровождения в очереди к уставшему «чужаку» подъезжает или подходит «патруль» местных решал. Цель у них – «помочь» обойти тянучку за «небольшую» плату. И в Ягодыне, и в Устилуге корреспондентам УНИАН назвали одну сумму – 500 гривень. За эти деньги «активисты» проведут путешественника без очереди в небольшой «карман» перед самым въездом на пункт пропуска, побеседуют с пограничником и укажут ему на нужный автомобиль.

В канун праздников «такса» на проезд без очереди может вырасти до 2 тысяч гривень. «Как-то ехали, на камерах очереди не было, но, как оказалось, очередь «прописана» на несколько дней… «Активист» мне сказал, что записаться я могу, отдав ему техпаспорт на свой автомобиль и, когда очередь сдвинется, мне сообщат. А если хочу без очереди, давать 2 тысячи», - рассказывает жительница Луцка Ирина.

Однако, по ее словам, даже запись у «активиста» не гарантирует скорого прохождения границы, так как таких решал может быть несколько и очередь тоже не одна. «Иногда нужно записаться по три раза в разные списки. Но если я еду по делам раз в квартал, почему я должна думать, как мне записаться за неделю?», - возмущается она.

Девушка уверена, что, если бы власти хотели навести порядок на границе, то, не имея возможности быстро сократить очередь, сделали бы в нее запись онлайн. «Тогда никто бы с нас денег не сбивал», - считает Ирина.

Любопытно, что при появлении «избранных», остальная очередь нисколько не высказывает своего недовольства. Что еще больше убеждает – тянучка организована специально, большинство ее участников – местные жители, которые никуда не едут, а загораживают своими автомобилями проезд для других только лишь ради получения своей «доли» от взимания платы за проезд без очереди.

В пользу этого утверждения работает и нехитрая математика. К примеру, согласно информации об очередях на границе с сайта http://nakordoni.com/, средняя пропускная способность погранперехода «Устилуг – Зосин» составляет 40 автомобилей в час. Если в очереди на выезд – 100 машин, не трудно подсчитать, что три часа – достаточное количество времени, чтобы попасть на границу. Когда же путешественник – в первой десятке автомобилей, но стоит в тянучке 5-10 часов, и авто перед ним не двигаются с места, возникают справедливые подозрения, что эта очередь – вовсе не стихийное явление…

Отдельный «привет» центральной и местной властям, которые еще пять лет назад обещали в рамках Программы трансграничного сотрудничества Инструмента соседства и партнерства Польша-Беларусь-Украина на 2007-2013 годы провести реконструкцию пункта пропуска «Устилуг», что позволило бы там ежедневно обслуживать 2700 автомобилей (это более 100 в час) и сократить пребывание в очереди до, максимум, 3 часов. Разговоры об этой реконструкции идут до сих пор. К примеру, в декабре 2017 года в Волынской ОГА отрапортовали, что… «обсудили» этот вопрос с пограничниками, таможенниками и польской стороной. Прекрасное достижение!

Есть сомнения, что Украина вообще что-то собирается менять в этой сфере. Во-первых, потому, что деньги на реконструкцию дает Евросоюз, и, вероятно, эти расходы будут четко контролироваться, так что на постройку дачи ничего не украдешь. Во-вторых, потому, что увеличение пропускной способности прикроет для местных «кормушку», существующую за счет создания искусственных очередей.

Отжившие свое бумажки, липовые льготы и полиция «с народом»

Но вернемся к нашей истории. Если путешественник соглашается заплатить решалам и беспрепятственно подъезжает к границе, пограничник, получивший от «активистов» указания правильного авто, выждав (для приличия) минут 20, дает добро на проезд и выдает водителю авто совершенно бесполезную бумажку – отрыжку «совка» - «Контрольный талон». В нем сотрудник Госпогранслужбы делает две пометки – количество человек в автомобиле и номер автомобиля. Когда машина проходит паспортный и таможенный контроль на украинской части границы и выезжает в нейтральную зону пункта пропуска, эту бумажку у водителя авто забирает еще один пограничник.

Другими словами, «Контрольный талон» нужен только для того, чтобы обеспечить работой двух сотрудников Госпогранслужбы, в обязанности которых входит выдавать и забирать какую-то бумажку. Они получают заработную плату от государства, но, в сущности, ничего не делают. Стоит ли говорить, что с европейской стороны таких «правил» и таких «контрольных талонов» не существует?

Если же платить отказываешься, нужно быть готовым либо бесконечно долго ждать, либо поскандалить. Зато бесплатный путь попадания на границу открывает «новые горизонты» в понимании того, как пограничники объясняют наличие избранных – тех, кто быстрее других пересекает границу.

Оказывается, вне очереди сотрудники Госпогранслужбы пропускают вовсе не тех, кто платит «активистам», а… льготников. В частности, по словам пограничника, выдающего «Контрольные талоны» в «Ягодыне», льготы на пересечение границы распространяются на участников АТО, но только «при наличии у них удостоверения участника боевых действий». В этой связи, хотелось бы услышать от Государственной погранслужбы разъяснения, какие еще льготы работают на пунктах пропуска, кем они утверждены и почему о них никому, кроме отдельных граждан, ничего не известно.

Дело в том, что в Порядке пересечения государственной границы гражданами Украины, опубликованном на сайте Государственной пограничной службы, есть перечень документов, необходимых для прохождения границы. Ни о каких льготах в нем речь не идет!

Кстати, о том, что для пересечения границы Украины совершеннолетним гражданином Украины достаточно загранпаспорта, не знают и сотрудники Национальной полиции. Дело в том, что в «Устилуге» списки «очередников» контролируют не только какие-то «активисты», но и местная полиция Владимир-Волынского района. В частности, уже почти на въезде на границу у корреспондента УНИАН именно полицейский поинтересовался: «А какой у вас номер в списке?». При этом он добавил, что без такого номера придется возвращаться в конец очереди. И, как оказалось, этот конец находится за городом. Это, мол, официальное решение местной власти: пока будет происходить реконструкция пункта пропуска и подъезда к нему не через населенный пункт, а в объезд него, запись в очередь происходит возле… одной из АЗС на въезде в Устилуг.

На какой стадии находится эта «реконструкция» уже сказано выше. О решении местных властей не впускать в Устилуг авто без специальной записи в специальную очередь путешественник вправе не знать – он не местный. Да и местные власти не имеют полномочий ограничивать конституционное право всех жителей Украины на свободное перемещение. А если сервисная зона украинской границы, которая находится за городом возле какой-то «АЗС», контролируется полицией, то, как минимум, логично, что полицейские должен предупреждать о записи в «списки на границу» загодя – останавливая транспортные средства на въезде в Устилуг, а не на выезде из него в пункт пропуска.

К сожалению, стражи порядка могут проигнорировать эти аргументы (о правах человека, Конституции Украины и общих государственных правилах пересечения границы здесь не слышали и слышать не желают). Более того, как показывает опыт других путешественников, в Устилуге можно нарваться на неадекватное поведение полиции, да еще и получить за это штраф.

К примеру, в октябре 2017 года в местной прессе вовсю обсуждали историю семьи Данилюк. Татьяна с мужем стояли в традиционной тянучке, в какой-то момент все автомобили хаотично двинули в сторону границы, а полиция потеряла контроль за очередью – машины ехали в три ряда, заняв обе полосы движения на дороге. «Ехали, кто как мог, а полицейские просто ходили и смотрели на это безобразие… В какой-то момент к нам подошли инспектора полиции и начали нас выгонять из очереди, хотя справа и слева от нас были такие же «нарушители». Мы стали возмущаться, говорить, что все так едут. На что инспектор патрульной полиции начал нам угрожать, что забрызгает нас [слезоточивым газом]… После очередного замечания он прыгнул нам на капот и разбил лобовое стекло, а дальше весь салон заполнился «Тереном»», - рассказала она волынским СМИ.

В то же время, по информации полицейских, муж Татьяны якобы совершил наезд на сотрудника полиции, когда тот занимался оформлением протокола «о совершении нарушения ПДД по ст. 122 ч. 1 Админинкодекса Украины». При этом, по данным полиции, Данилюка никто не задерживал, «пострадавший» полицейский отделался легкими ушибами, а расследование инцидента будет продолжено…

Кто главный на границе?

Приключения путешественника в очереди не заканчивается с въездом в нейтральную зону пункта пропуска на границе. Здесь тоже царят странные порядки – несмотря на запрет выходить из машин, по территории свободно перемещаются какие-то мужчины. Они «рулят» потоками авто к «будкам» пограничников, устраивают перекуры в неположенных местах и даже могут пригрозить «чужаку» притопить его в Буге вместе с машиной, если им что-то не понравится.

Эти люди создают на границе хаос и неразбериху. Вместо того, чтобы спокойно подъехать в авто к «будке» погранцов и таможенников, пройти досмотр машины, проверку документов и ехать дальше, как это происходит в цивилизованных странах, украинцу на украинской границе нужно пройти семь кругов ада: то внезапно узнать, что стоишь «не в той полосе, тут полоса для машин с польскими номерами», то разозлить таможенника повторным открыванием багажника по его требованию, «но вас уже проверяли, почему вы не сказали», то услышать от пограничника, что он не примет ваши документы, «потому что я жду, сейчас приедет автобус, мне нужно будет 60 человек оформить»…

В декабре 2017 года корреспондент УНИАН испытала все «прелести» общения с такими неизвестными, сотрудниками Госпогранслужбы и Национальной полиции. Законопослушный гражданин не защищен здесь ничем и никем, не поможет даже знание своих прав и законов. Несмотря на то, что еще летом Госпогранслужба заверила редакцию, что «на сегодня оформление пассажиров без выхода из автомобиля уже происходит в пунктах пропуска «Краковец», «Шегини», «Рава-Руська», «Тиса», «Устилуг»», в реальности ничего подобного не происходит.

«У нас тут живая очередь. Не хочешь оказаться в Буге, иди, и сиди в машине. Жди своей очереди», - безапелляционно заявила группа нетрезвых мужчин в «Устилуге» на въезде в Украину в пять утра 23 декабря прямо возле «будки» пограничного контроля.

То, как это было сказано, с какими интонациями и ощущением собственной правоты «хозяевами» положения на этом участке украинской границы, заставляло верить – притопят, и глазом не моргнут.

На сообщение об угрозах сотрудница пограничного контроля Юлия Отто из окошка «будки» только отмахнулась. А ее коллега на улице, не пожелавший представиться, только посмеялся: «Парни пошутили!»

«Вы же пошутили, ребята?», - поинтересовался он у агрессивных мужчин. Те заржали: «Конечно, брат, какие угрозы».

«Видите, у нас тут никто никому не угрожает», - сказал уже в адрес корреспондента УНИАН.

«Примете заявление, что угрожают?» (на «будках» пограничников путешественников предупреждают, что ведется аудиозапись и видеонаблюдение, поэтому доказать факт угроз, в принципе, не сложно, было бы желание).

«Зачем? Если вы настаиваете, можете написать заявление в полицию. Они на выезде дежурят», - отрезал и тут же ретировался человек, который, по идее, является воплощением государства на этой отдельно взятой территории Украины. Разбирайтесь, мол, сами. Как знаете и умеете.

Полицейские на выезде из пункта пропуска «Устилуг», к слову, тоже не горят желанием принимать заявление об угрозах. Мол, давайте ехать в отделение (кому это надо в пять утра?), а вы запомнили автомобиль, в котором ехали ваши обидчики (конечно, запомнили – желтый микроавтобус с польскими номерными знаками LC 69712), зачем вам это надо, вас никто тут не тронет… и так далее, и тому подобное. Расчет прост – мало кто, простояв на границе около 10 часов, будет заморачиваться и действительно давать ход делу. А если для этого еще понадобиться «бегать» за пограничниками, таможенниками, полицейскими, чтобы что-то доказать… А если искать их нужно на Волыни, а путешественник – условно – из Винницы… С другой стороны, шутки – шутками, но, случись что с законопослушными гражданами, пересекающими границу, после таких угроз, правоохранители самостоятельно вряд ли будут разбираться и искать виновников на «евробляхах».

Все это отнюдь не красит Украину, представителями которого и являются пограничники, таможенники и полицейские. Службы, которые, должны делать «все возможное для создания гражданам комфортных условий во время пересечения границы, искоренения коррупции и злоупотреблений среди персонала», пока очень далеки и от предоставления путешественнику европейского сервиса, и от понимания того, что сервис – их основная роль в пунктах пропуска.

Вот и получается, что хамство, неразбериха, броуновское движение непонятных типчиков и даже платный туалет (2 злотых) – так выглядит сегодня украинско-польская граница, граница «для местных», которые «всегда так жили», граница «для своих». И, похоже, государству Украина здесь не место.

Татьяна Урбанская