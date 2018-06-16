Действительно ли МВФ выделит Украине больше денег?

Тимошенко сделала несколько заявлений, сославшись на МВФ. Чтобы проверить соответствие заверений премьер-министра, посмотрим официальный сайт МВФ... О чем говорят первоисточники...

Итак, очередная приятная новость от Юлии Владимировны: «МВФ готов увеличить последующие транши для Украины», – заявила премьер, открывая заседание правительства 10 июня. По ее словам, МВФ пересмотрел основные показатели развития экономики и пришел к выводу, что “рост экономики Украины начнется уже со второй половины 2009 года”.

“Поэтому международные финансовые организации решили, что нужно осуществлять существенную финансовую поддержку и сделать так, чтобы экономическое оздоровление стало необратимым”, – сказала Тимошенко.

“Именно поэтому официальная информация от МВФ свидетельствует о том, что они готовы увеличивать для Украины валютные транши”, – подчеркнула она.

Также госпожа Тимошенко отметила, что в результате первого пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ было принято решение о выделении в июне-июле траншей в сумме 3,2 млрд. дол., в ноябре текущего года – 3,8 млрд. дол.

Штабисты «одной политической силы» уже разродились комментариями наподобие: «Следовательно, в МВФ верят, что Украина сможет рассчитаться, и видят перспективы нашего развития».

В отличие от статистики отечественного производства, которая закрыта от общественности чугунной крышкой, статистика кредиторов Украины находится в открытом доступе. Чтобы проверить соответствие заверений премьер-министра Украины, посетим официальный сайт МВФ.

1. Действительно дали ли больше денег?

Сначала попробуем убедиться, принял ли МВФ решение об увеличении финансирования Украины. Воспользуемся двумя ссылками.

Первичный текст программы Украины и Фонда от 31 октября 2008 года найдете здесь. График траншей – на 11-й странице документа.

Уточненный текст программы, измененный в процессе подготовки к ее первому пересмотру 8 мая 2009 года можно найти здесь. Он был обнародован на сайте МВФ 2 июня. Откорректированный график траншей можно найти на странице 52.

Сравнивая графики, получаем следующее:

(*Изначально объем программы оценивался в 16,4 млрд. долларов, что соответствует 11 млрд. СПЗ – специальных прав заимствований, условной валюты МВФ. Изменение кросс-курсов составляющих корзину валют, на основе которой рассчитываются СПЗ, определяет объем кредита в объеме 16,9 млрд. дол. США по состоянию на июня 2009 года – один доллар составляет 0,65 СПЗ).

Переформатирование траншей и перенос даты первого пересмотра программы с февраля на мая, среди прочего, было предопределено тем, что зимой между Фондом и Украиной пробежала черная кошка в виде 86-й статьи Госбюджета на 2009 год, которая закрепощала Нацбанк, требуя от него молча выкупать все казначейские облигации, эмитированные правительством.

Кстати, формальное исключение этой статьи, в значительной мере сделавшей невозможным пересмотр программы в феврале, в действительности ничего не изменило – Нацбанк покорно рефинансирует банки (преимущественно государственные) под новые и новые облигации, лишь время от времени отказываясь это делать – как в случае с облигациями Государственного ипотечного учреждения. учитывая их неликвидность.

Можно ли утверждать, опираясь на официальные публичные документы, что МВФ увеличил финансирование Украины?

Никоим образом. Как объем программы в целом, так и ее квота на 2009 год остаются неизменными – 16,9 и 10 млрд. долларов соответственно. Юлия Владимировна, впрочем, тщательно подбирает слова, говоря не об увеличении общего объема, а лишь об увеличении «валютных траншей». Для непосвященной публики, которая не будет особенно вникать деталями, это все равно. Цель у премьера очевидна – послать в теленовости вечерний мессидж о том, что МВФ вроде бы увеличивает финансирование. В действительности же имеет место техническое переформатирование объема траншей, чтобы компенсировать не состоявшийся февральский пересмотр.

2. Действительно ли МВФ пророчил рост уже во второй половине 2009 года?

Опять же будем оперировать исключительно языком официальных документов, находящихся в открытом доступе.

Прошлой осенью начальный макроэкономический прогноз по Украине предусматривал трехпроцентное падение реального ВВП (страница 11). Зимой официальная пресса (“Урядовий кур’єр” от 5 февраля) цитирует премьера: «В нынешних прогнозах ВВП Украина запланировала 0,4 процента его роста, в то время как МВФ предлагал поставить рецессию на минус %. Правительство не согласилось с такими прогнозами...»

И вот, по словам премьера, МВФ пересмотрел основные показатели развития экономики и пришел к выводу, что “рост экономики Украины начнется уже со второй половины 2009 года”. МВФ при этом, обратите внимание, молчит.

Подтверждается ли сказанное Тимошенко официальными документами – тем же отчетом МВФ о пересмотре программы от 8 мая? К сожалению (для Украины), там совсем другие цифры – уже не три процента, не пять, а все восемь (страница 27). То есть со времени начала программы МВФ последовательно ухудшал макроэкономический прогноз для Украины, в то время как правительство упрямо держится своего фентези в 0,4% роста.

Штабисты-корреспонденты БЮТ заметят, что речь идет об экономическом росте во втором полугодии.

Если кто-то предвидит экономический рост во втором полугодии, то попросим его или ее сделать хотя бы на основании официальной статистики, которая – в случае ВВП – будет обнародована в лучшем случае в конце июня. Вот Счетная посчитала (простите за тавтологию), что ВВП упал в первом квартале на 21%. Так что, падение ВВП по итогам первого полугодия на 17%, трех кварталов – на 15% и по итогам года – процентов на 12 и будет «экономическим ростом»? Торможением ли падения?

3. Действительно ли МВФ принял решение о выделении следующих траншей?

Как утверждает премьер, «в результате первого пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ было принято решениео выделении в июне-июле траншей в сумме 3,2 млрд. дол., в ноябре текущего года – 3,8 млрд. дол. Однако график траншей и решения об их выделении – это не тождественные решения. Между этими средствами и украинской властью лежит еще немало преград, и чуть ли не самая главная – это популизм, градус которого будет зашкаливать в меру приближения президентских выборов.

Уинстон Черчилль утверждал, что во времена войны правду должен оберегать караул лжи. В Украине во времена кризиса на ее стороже стоит подразделение недомолвок и недостатистики.

Станислав Голубенко