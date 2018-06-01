Академию наук выставили на продажу?

Кандидаты наук переселились на рваные матрасы на тротуаре. В понедельник они согревались горячим чаем и готовились к лекциям просто на асфальте перед президиумом Национальной академии наук. Таким образом молодые научные работники решили выразить протест против дерибана помещений НАН Украины. Молодые научные работники жалуются: помещения академии наук распродают, а их самих выселяют из общежития. Поэтому решили встретиться с председателем НАН Борисом Патоном, о чем информируют соответствующие плакаты.

Правда, один из пикетчиков пытается встретиться с главным академиком уже четверть века, говорит: “25 лет я уже прождал, и еще 20 подожду”. Не спешат научные работники и в суд - говорят, что собираются обратиться сначала к политическим партиям и организациям по вопросам защиты прав человека.

Там, по их мнению, они смогут защитить права кандидатов наук и академиков, над которыми установили крепостное право, как выражаются сами научные работники. “Нас переселяют из одного общежития в другое, но куда они собираются нас запихнуть? Ведь все академические общежития переполнены...”

Из более чем 400 научных работников, которые живут в общежитии по улице Эжена Потье, двадцать уже выселили. “Им выписали регистрацию в другое общежитие, но там нет места. Вот так и делают - выписывают на заполненную жилую площадь, хотя по закону должны предоставлять свободную площадь для проживания.”

Не нравится сотрудникам НАН, что уже два года их регистрируют по месту жительства лишь на один год. Возмущаются, говорят раньше давали постоянную регистрацию. “Теперь мы не можем ни кредит взять, ни стать на квартирный учет, большинство библиотек отказывают в пользовании литературой. Да даже холодильник не дадут напрокат!”

Тем, кому повезло получить более-менее постоянную кровать в общежитии, тоже не сладко. Несколько аспирантов и кандидатов наук подавали жалобы в инспекцию контроля за ценами в связи с тем, что стоимость проживания для всех разная. Установленные тарифы КГГА, утверждают научные работники, - 28 гривен за койко-место. Но платить приходится по-разному, кому - 28, а кому - 90. “Обосновываются эти ставки постановлением бюро президиума НАНУ, которое является недействительным”. Обратились в комиссию, которая признала это решение недействительным и трем людям, которые подавали жалобу, вернули все переплаченные средства. А ЖКП Академии наук оштрафовали. Правда, многие об этом факте не знают, а большинство боятся так делать. Поскольку потом возникают проблемы с тем же ГЖКП.

Так же, как большинство боится выйти на пикет. Говорят, руководство НАН может наложить штрафные санкции. Кого-то могут уволить, у кого-то возникнут проблемы с проживанием в академических общежитиях. Их, считают аспиранты, также хотят незаконно продать, как и нежилые помещения, которые принадлежат НАН.

В этой связи из академических помещений, которые находятся преимущественно в центральной части Киева, - на улицах Первомайского, Коцюбинского, Богдана Хмельницкого, Антоновича, Рейтарской и Владимиро-Лыбедской, общей площадью почти в две тысячи квадратных метров, - коммунальное предприятие Академии решило досрочно выселить всех арендаторов. Последние же, сделав ремонты и открыв магазины и кофейни, имея долгосрочные договоры аренды, также не согласны с таким решением и решили обратиться в суд.

Представитель одного из предприятий-арендаторов - ООО “Профессионал” - адвокат Андрей Цыганков прояснил ситуацию. Мол, существует биржевое соглашение от 8 февраля 2006 года между ГЖКП НАНУ и ООО "Евроресурс" (последнее принадлежит сыну народного депутата от Партии регионов Ларисы Кириченко Сергею Кириченко).

Контрактом предусмотрено, что два брокера от имени указанных сторон договорились о том, что “Евроресурс” получает от ГЖКП право на инвестирование соответствующей недвижимости, которая является общегосударственной собственностью. Правда, соглашением не предусмотрен порядок такого инвестирования, размер инвестиций, их цель, не говоря о доходность этой операции для НАНУ.

Для осуществления операции, говорит Цыганков, сторонам пришлось получить решение суда о признании ГЖКП банкротом – в противном случае продать квадратные метры не удалось бы, а решение суда стало документальной аргументацией для проведения перерегистрации помещений БТИ.

Но эта операция, говорит юрист, остается незаконной, как и само решение суда, который должен был отказать в таком решении на основании моратория на банкротство государственных предприятий. Также действует норма, в соответствии с которой, Академия наук не должна отвечать собственным имуществом за долги.

Кроме того, говорит адвокат, помещения неадекватно оценены. "Есть две оценки стоимости всех шести помещений в комплексе, - говорит адвокат. - Первая (эти средства якобы и намерены заплатить “инвесторы”) - 6 млн. 180 тыс. грн. А есть и другая, которую дали независимые эксперты, опираясь на минимальную рыночную стоимость - 6 млн. дол.” То есть почти в шесть раз больше.

Андрей Цыганков подал 15 запросов в адрес руководства НАНУ по поводу действий ГЖКП Академии наук, но на протяжении двух месяцев не получил ни одного ответа. Вместо этого, говорит он, оживилась деятельность руководителя жилищного предприятия Вячеслава Лецкана, который стал на защиту будущего “инвестора”. Результатом стало ускорение исков в адрес предприятий-арендаторов, которые не хотят выселяться. Сам Лецкан обвинил арендаторов в том, что “у отдельных предприятий арендная плата в центре Киева составляла всего 8 грн. за квадратный метр, да и ту они не выплачивали”.

Процесс продолжается. Приостановленные к исполнению судебные решения, оспариваются в других инстанциях. Адвокаты пишут письма Президенту, генпрокурору и матери предприимчивого бизнесмена, который практически выкупил недвижимость. Научные специалисты в это время пьют горячий чай и дописывают свои диссертации на дырявых холодных матрасах.

Дмитрий Стаховский