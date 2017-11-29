Российский суд оставил в СИЗО похищенных украинских пограничников

Лефортовский районный суд в Москве продлил арест украинским пограничникам Богдану Марцоню и Игорю Дзюбаку, похищенным на границе Украины и России в Сумской области, еще на два месяца, до 5 февраля 2018 года.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласила судья Елена Галиханова.

Читайте такжеФСБ готовит новые засады и похищения украинских пограничников - источник

По каждому арестованному украинцу было отдельное заседание. Заседания длились не более 10 минут. В совещательной комнате судья была около трёх секунд Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле якобы есть «секретные материалы». Журналистов даже забыли пригласить на оглашения первого вердикта.

Украинских пограничников обвиняют в незаконном пересечении границы. В зале суда Дзюбак сообщил, что действительно пересёк границу для «получения информации».

По данным адвоката их задержали в нескольких десятках метрах от линии границы на российской территории.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

В конце октября двух украинских пограничников, похищенных на границе с РФ в Сумской области, доставили в Москву, в СИЗО "Лефортово".