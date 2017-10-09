В России арестовали двух пропавших украинских пограничников на 2 месяца

Двое украинских пограничников Сумского отряда, которые были задержаны неподалеку украинско-российской границы, арестованы судом РФ на два месяца. Об этом в Facebook написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он сообщил, что погранично-представительская встреча на линии границы для решения вопроса с задержанными, была фактически сорвана.

"Российский пограничник, который пришел на встречу, заявил, что он не уполномочен отвечать на вопросы и только вручил русскую версию протокола о встрече. Документ формально-сухой и не содержит никаких ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону", - написал Слободян.

Украинские пограничники письменно выразили свое возражение в связи с нарушением российской пограничной службой протокольных договоренностей и откровенно циничной позицией.

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"В то же время обстоятельства «задержания» двух офицеров российскими пограничниками понемногу удается выяснить. Во-первых, по оперативной информации в РФ относительно украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение происходило по двум статьям: относительно незаконного пересечения границы и... злостного неповиновения работникам правоохранительного органа. Решение суда – 2 месяца под стражей. Эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что наши военнослужащие были захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула только это подтверждает", - отметил он.

По его словам, скорее всего, на офицеров оказывается психологическое давление и не исключено, что у них на теле есть видимые признаки физической борьбы на границе.

"Еще один довод в пользу этой версии – во время осмотра линии границы, в месте предполагаемой «встречи» наших пограничников были обнаружены следы местоположения двух групп, которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров", - подытожил Слободян.

Государственная пограничная служба совместно с МИД будет продолжать требовать от российской стороны выдачи украинских пограничников.

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Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила о пропаже 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга государственной границы в Сумской области.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. В свою очередь, прокуратура Сумщины 4 октября начала уголовное производство по факту исчезновения двух сотрудников ГПСУ.

4 октября российская сторона подтвердила, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Но к двум украинским пограничникам, которых задержала российская ФСБ, не пускают дипломатов. Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.