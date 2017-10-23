В Киеве открыли памятник "Героям-добровольцам АТО" (фоторепортаж)

В Киеве сегодня, 23 октября открыли памятник "Героям-добровольцам АТО". Как сообщает корреспондент УНИАН, монумент открыли в Деснянском районе города в парке по улице Лисковская.

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Отмечается, что именно с этого места 4 года назад ушли на фронт первые добровольцы Деснянского района столицы. На памятнику изображен добровольца АТО и символика всех подразделений, которые первыми приняли участие в АТО.

Как сообщал УНИАН ранее, в Константиновке Донецкой области неизвестные оторвали плиту с красно-черным флагом с памятника погибшим бойцам АТО. Об этом сообщает телеканал "ДоТеБе". Памятник установили члены союза ветеранов и воинов АТО 13 октября, но не прошло и суток, как памятный знак был разрушен неизвестными. В полиции по данному факту уже возбудили уголовное дело.