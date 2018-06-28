Образовательная новация Тимошенко: как еще заработать на студентах

Тимошенко решила расширить спектр платных услуг в высших учебных заведениях, поэтому отныне отрабатывать практические и семинарские занятия, пропущенные без уважительной причины, студентам придется за деньги. То же касается и академической задолженности – не сдал экзамен вовремя, тогда перед пересдачой, помимо знаний, запасайся и определенной денежной суммой. Официальной тарификации, правда, пока нет. Но за тарифом, конечно, дело не станет.

Поэтому отныне все разговоры моих знакомых студентов начинаются с образовательной новации премьера.

- Я знаю, зачем это! Тимошенко же на всех столбах расписывается, что борется с коррупцией. Ну вот она с ней борется - она ее будет легализовать. Теперь преподаватели и руководители вузов будут брать те же взятки, но они не будут считаться взятками. Что же, очень умно, - иронизирует студентка Киевского национального университета им. Т. Шевченко Мария.

- Что касается академзадолженностей или прогулов, то с одной стороны, ты все равно платишь, чтобы их отработать, и если это перевести на государственный уровень (для тех, кто учится на бюджете), и это тебе обеспечит сдачу, то я только “за”, - делится своими рассуждениями студентка Львовской коммерческой академии Ольга. - Но если нужно дать государству, чтобы тебя допустили, а затем еще преподавателю “на лапу”, то, простите, где студенты и их родители должны такие деньги брать? А плательщики и так достаточно платят, думаю, в стоимость их учебы пересдача уже должна быть включена.

Согласно постановлению №369, в перечень платных услуг “от вузов” среди прочего попали: пользование библиотечной литературой сверх установленных учебными заведениями сроков; организация и предоставление услуг, связанных с проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, когда это не предусмотрено учебными планами; обеспечение доступа в Интернет, локальные и корпоративные компьютерные сети; возмещение расходов на изготовление студенческих и ученических билетов, зачетных книжек и т.п.

Некоторых студентов возмущает не сам факт сдирания государством средств таким необычным образом, а на что эти деньги будут тратиться.

- Возможно и следует применять какие-то санкции к недисциплинированным студентам. Но куда эти деньги пойдут? – удивляется пятикурсница КНУ им. Т. Шевченко Леся. - Ведь каждый год стоимость учебы на контракте растет чуть ли не в геометрической прогрессии, а в библиотеке даже нет необходимых книжек.

Есть среди предложенных правительством платных услуг и вполне уместные, но их не много. Например, за отдельную плату должны проводиться (конечно, по желанию студентов) дополнительные индивидуальные занятия или преподаваться дисциплины, не предусмотренные учебным планом. Но, с другой стороны, частные уроки уже давно стали привычным явлением как в школе, так и в вузах. Это добавляет немного знаний и баллов ученикам и живую копейку преподавателям. Поэтому вряд ли они захотят иметь посредником в своих бизнес-отношениях государство.

- Преподаватели - тоже люди, имеют какую-то личную жизнь, и вот такие “услуги” должны были бы считаться сверхурочным трудом, – соглашается студентка Ольга и сразу добавляет. - Думаю, нужно госпоже премьеровой (как у нас здесь говорят на Галичине) ввести штрафные санкции для преподавателей, не являющихся на пары. Потому что почему-то у нас все думают, что только студенты прогуливают.

Идея Юлии Владимировны не очень пользуется поддержкой и среди политиков-педагогов.

- Это нововведение приведет к большому социальному напряжению, к психозам, очень сильно ударит по бедным студентам, дестабилизирует ситуацию в университетах. И мы будем наблюдать явление, когда в отдельных учебных заведениях будут цифры выводить: сколько нужно поставить двоек и незачетов, чтобы пополнить казну университета, - считает прежний министр образования Станислав Николаенко. - Там же предусматривается: за Интернет – плати, учебник или пособие взял в библиотеке, на один день передержал – плати, идешь в дом культуры – плати, симпозиум или конференцию организовали вне плана – плати, в спортзал идешь не на пары физкультуры – плати. Это получается, что 53 статья Конституции полностью игнорируется!.. Я вступил на бюджет, а из меня хотят содрать на каждом шагу, а если на контракт - то что, две платы будут брать?! Вместо того, чтобы действовать педагогическими, научными методами, мы идем путем репрессий, внедрением какого-то дикого рынка в образовательной отрасли. Образовательная отрасль не может быть рыночной.

В статье 53 Конституции, провозглашающей право на образование, речь идет о том, что “граждане имеют право безвозмездно получить высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе”. Постановление явно противоречит этому тезису.

Николаенко заверил нас, что обратится к Президенту и правительству с просьбой остановить действе постановления.

С ним согласна и депутат от ЕЦ, член комитета ВР по вопросам образования и науки Леся Оробец, считая, что правительство немедленно должно приостановить действие “образовательного” постановления до проведения консультаций с представителями студенческого самоуправления.

- Кардинальное увеличение платных услуг, которые будут предоставлять государственные учебные заведения, провоцирует вузы к расширению “внеуставных отношений” между студентами и преподавателями, которые в условиях кризиса искусственно будут завышать академические требования, - комментирует правительственное постановление УНИАН Леся Оробец. - Подобное нововведение лишь прибавит законных оснований и мотивацию к злоупотреблениям: и казну учебного заведения нужно пополнить, и о себе не забыть. Ясно, что высшей школе нужно выживать, но не за счет исключительного менее всего защищенного звена, то есть студента.

Не менее позорно, по мнению политика, полное игнорирование мнения студенчества. “Ведь принятие подобных решений без согласования со студентами порождает волнение там, где иногда хватает небольшой искры для взрыва неконтролируемых акций протеста. Неужели Кабмину тяжело научиться на чужом, в частности, французском опыте? Неужели не понятно, что правительство не имеет права давить более слабых – у него совершенно противоположная государственная функция”, – отметила Оробец.

Спудеи тоже не молчат и уже активно начали отстаивать свои права. Руководитель Секретариата Всеукраинского студенческого совета Наталия Якунина рассказала, что они готовят письмо-запрос к Кабмину, чтобы “получить разъяснение, на основании чего были предложены такие действия.” Наталия говорит, что все понимают тяжелые условия при экономическом кризисе, но это не повод “обирать” студентов.

Национальный студенческий союз Украины разослал письмо первым лицам страны, которое подписали 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и приостановить постановление №369.

“Применение норм постановления может привести к фактической легализации тех коррупционных действий (вынуждает студентов к “добровольным” дополнительным занятиям, поборы за студенческих и дипломы, защита диссертаций и т.п.), которые охватили высшее образование, и проведению студенческих акций протеста в разных регионах”, - говорится в письме.

Анна Ященко