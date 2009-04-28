Студенты нажаловались Ющенко на образовательную новацию Тимошенко

Украинские студенты просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО стать на защиту их интересов и не допустить расширения перечня платных услуг в сфере высшего образования.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме Национального студенческого союза Украины на имя первых лиц государства, которое подписали 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины.

Согласно информации Национального студенческого союза, 24 апреля на сайте Кабинета Министров Украины было обнародовано постановление КМУ от 14 апреля 2009 года №369 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», в котором речь идет о существенном расширении платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.

В частности, в перечень платных услуг попали оплата отработки студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были пропущены без уважительных причин; проведение дополнительных индивидуальных занятий; возмещение расходов на изготовление студенческих и ученических билетов, зачетных книжек; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций на получение научной степени кандидата или доктора наук и тому подобное.

«Отдельные части принятого постановления вообще не выдерживают никакой критики. Например, все высокие чиновники направо и налево говорят о расширении студенческой мобильности. Президент в своем ежегодном обращении к Верховной Раде Украины называет членство в едином европейском образовательном пространстве одним из наибольших достижений Украины за годы независимости, министр образования инициирует развитие внутренней мобильности, после чего правительство предлагает брать плату за сдачу студентами экзаменов и зачетов при ликвидации академической задолженности, которая возникла во время проведения основной сессии, а в случае их перевода из одного высшего учебного заведения в другой», - сообщил корреспонденту УНИАН президент Национального студенческого союза, аспирант Львовской политехники Анатолий ИГНАТОВИЧ.

По его мнению, такое решение станет «непреодолимой стеной на пути студенческой мобильности, которая сейчас является очень мизерной», больше не будет речи о ее расширении, которое является "необходимой составляющей интеграции Украины в европейское образовательное пространство".

“Разработчикам этого постановления советовала бы пожить на бюджет молодого научного работника – стипендию аспиранта в 1000 грн. Ее и так едва хватает, чтобы поесть и заплатить за аренду жилья, а теперь – придется потратиться на предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите и защитой диссертации и, наверное, просто умереть от голода с дипломом кандидата наук в руках”, - считает вице-президент Национального студенческого союза, председатель Братства спудеев Национального университета “Острожская академия” Алла ДУБРОВИК.

Кроме самого факта принятия постановления, студенты возмущены тем, что органы государственной власти не провели никаких консультаций с ними по этому вопросу.

"Применение норм постановления может привести к фактической легализации тех коррупционных действий (принуждение студентов к "добровольным" дополнительным занятиям, поборы за студенческие и дипломы, защиту диссертаций и тому подобное), которые охватили высшее образование, и проведение студенческих акций протеста в разных регионах", - говорится в тексте письма Национального студенческого союза.

Студенты просят высшее руководство страны, оставив образование доступным, приостановить действие Постановления КМУ №369, как противоречащее 53 статье Конституции Украины и статье 4 Закона Украины “О высшем образовании” (в соответствии с ними граждане Украины имеют право бесплатно получать высшее образование).

Справка УНИАН. Национальный студенческий союз (НСС) – независимое и демократическое объединение, которое на добровольных началах объединяет органы самоуправления студентов и аспирантов, студенческие общественные организации, студенческие клубы и научные общества, которые действуют в высших учебных заведениях Украины, а также отдельных активных студентов с целью защиты прав и представительства интересов украинского студенческого общества на национальном и международном уровнях.