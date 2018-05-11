Будет ли Киев с водой?

Киеву угрожает техногенная катастрофа. Такую неутешительную новость сообщил вчера на пресс-конференции в УНИАН гендиректор “Киевводоканала” Ярослав Филатов. Из-за критической ситуации с финансированием предприятие не исключает возможности в ближайшее время перейти на почасовую подачу воды или даже полностью отключить город от водоснабжения. Да и запасов реагентов для очистки воды в хранилищах столицы осталось на 10 дней. А средств на покупку новых пока нет.

- Катастрофически растет задолженность перед “Киевэнерго”. На сегодня она составляет 573 миллиона гривен. Понимая необходимость платить (а мы не в состоянии), - не понятно, что в ближайшее время сделает руководство этой компании в отношении “Киевводоканала”. Вероятнее всего, будет отключение наших насосных станций, агрегатов, и опять же в этой ситуации возможно даже не почасовое, а полное прекращение водоснабжения города, - отметил Филатов.

Следовательно, требование руководителей “Киевводоканала” к столичной власти одно – финансирование: или повысить тарифы, или компенсировать разницу между экономически обоснованной ценой и существующим тарифом. По словам Филатова, эта разница на сегодня уже достигла 570 миллионов гривен. Это практически равно сумме задолженности “Киевводоканала” перед “Киевэнерго”.

- В прошлом году в бюджете на компенсации было заложено 169 миллионов, из них предприятие получило 22 миллиона. В этом году в бюджет заложили и приняли на сессии 420 миллионов. Квартал прошел - предприятие не получило ни копейки, - жалуется гендиректор.

Руководство водоканала называет столичный тариф на воду, который составляет для населения 1,48 гривен за кубометр воды, политическим. Ведь ни одна политическая сила в условиях перманентных выборов в стране не хочет брать на себя ответственность за повышение тарифа, отпугивая потенциальный электорат. Отмечают, что столица - не самый бедный город, а тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода – самые низкие в стране. Во Львове за кубометр воды населению приходится платить 4,16 гривен, в Одессе - 3,60 гривен, а в Луганске вообще 6,66 гривен.

Однако некоторые эксперты считают такую дифференциацию приемлемой и приводят свои объяснения.

- Условия добычи воды разные во всех регионах. Одно дело, Киев стоит на Днепре, здесь много подземных источников. Другое дело – Луганск, который стоит на реке Лугань, и не известно, жива ли еще та река. Еще одно дело - в степи, - комментирует УНИАН директор аналитически-исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко. - Расходы на снабжение водой везде разные, это естественной процесс, такие сравнения некорректны. Можно сказать, что в Сахаре одна тонна воды стоит 1000 долларов, а в Киеве дешевле – и это безобразие.

Опираясь на выводы Киевской инспекции по ценам, в “Киевводоканале” назвали приемлемый для себя тариф – 4,70 гривен.

Выяснить, насколько это экономически обоснованный тариф – сложно. Сергиенко рассказывает, что вчера специально посетил Госинспекцию контроля за ценами и пытался выяснить обоснованность тарифа в 4,7 гривен. Кипы папок “Киевводоканала” ему показали, а изучить их содержание не дали – закрытая информация компании. Ни одной аналитической записки, где перечислены расходы, траты и приведена аргументация и расчеты, почему именно 4,70, “Киевводоканал” пока не предоставил. Александр Иванович говорит, что проводить проверки на водоканале сложно даже для представителей государственных органов.

Чтобы столичная власть поскорее решила вопрос финансирования “Киевводоканала”, представители предприятия пришли под стены КГГА проводить акцию протеста. Уже традиционно вдоль проезжей части выставили автотехнику: автомобили аварийных служб, экскаваторы и тому подобное. На некоторых машинах, которые уже отъездили свое, развесили плакаты “Экскурсии столичными коллекторами: депутатам городского совета – скидки” и “Наша “бэнтли” - уважаемым депутатам”.

- Нам еще за февраль не давали зарплату, - жалуется дворник Татьяна, участница митинга.

- И пополам разделили, - подключается женщина, которая стоит рядом. – Например, получали две тысячи, а теперь тысячу. И те не выплачивают. Увеличили площади для уборки, уменьшились тарифная ставка, никаких доплат. Разве за тысячу можно прожить? И условия труда у нас ужасные. Адский труд. Осенью листья, зимой снег. Без техники, без ничего. Встаешь в пять, в шесть, в три утру и пашешь без перерыва до 3-4, некогда и чаю выпить. Я рассказываю, как есть.

Руководство водоканала тоже жалуется на низкую зарплату своих сотрудников, которая почти на тысячу ниже средней по Киеву и составляет 2238 грн. Из-за такой низкой зарплаты даже в условиях кризиса предприятие постоянно чувствует отток кадров и недостаток рабочих рук. Митингующие надеются, что одновременно с повышением тарифов им наконец повысят зарплату. Но стоит посмотреть на транспортников, которые после увеличения цен на проезд в несколько раз не получили и копейкой больше, и станет очевидным результат этого пикета.

- Пекари выходили под Киевсовет и говорили, что оставят столицу без хлеба, коммунальщики “Киевэнерго” “отключали” полКиева, теперь дошла очередь водоканала. Это обычные спекуляции, которые киевляне уже видели неоднократно, - делится с нами Сергиенко. – “Киевводоканал” - это коммунальное предприятие, которое функционирует на средства киевлян и принадлежат обществу. Оно должно работать с нулевой рентабельностью. А они закладывают себе 12% прибылий. Прежде, чем угрожать почасовой подачей воды, лучше бы в своем хозяйстве разобрался. Почему вторая нитка главного канализационного коллектора (который на 100% изношен, находится в аварийном состоянии) до сих пор не завершена? Кто несет ответственность – киевляне или руководство водоканала? Бортничи переполнены втрое по сравнению с проектными мощностями. Почему не идут с пикетами к Киевсовету, когда нет денег на вторую нитку коллектора? Почему идут только требовать повысить тарифы?

Еще одна большая проблема водоканала – катастрофическое техническое состояние. “Аварийность прогрессирует фактически в геометрической прогрессии”, - констатирует Филатов. Стоит вспомнить один лишь котлован диаметром 8 метров посреди дороги на Гетмана, полный воды, провал под асфальт автомобиля на Симиренко или затопление нескольких десятков авто на стоянке на Бальзака. В целом только за март 2009 года в Киеве произошло 10 серьезных аварий на объектах водопроводного хозяйства.

Результаты проверок Государственной жилищно-коммунальной инспекции подтвердили катастрофическое состояние водопроводно-канализационного хозяйства Киева, к которому привела бездеятельность столичной власти. Такое заявление на прошлой неделе сделал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Специалисты Госжилокоминспекции отмечают, что 26% водопроводных сетей столицы исчерпали свой срок эксплуатации, 21% водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной замене. По данным инспекции, канализационные сети столицы исчерпали свой амортизационный ресурс на 39%, между тем 33,7% сетей (879,1 км.) находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной переукладке. До сих пор эксплуатируют канализационные сети, построенные до 1917 года. В аварийном состоянии находятся коллекторы, построенные в 1950-1980 годах, критическая ситуация сложилась на Главном городском канализационном коллекторе, Позняковском, Чумаковском коллекторах и коллекторе на Зодчих. По информации инспекции, в 2008 году в канализационных сетях произошло 14 тысяч 861 авария, что на 2 тысячи 211 больше, чем в 2007 году.

Кстати, никакой компенсации пострадавшим владельцам автомобилей от “Киевводоканала” ожидать не стоит. Руководство предприятия все обвинения отрицает и вины своей не видит.

- По Бальзака расположен водовод Д900, вокруг него охранная зона, где не может быть ни капитального сооружения, ни стоянки машин. На что были выданы соответствующие распоряжения как райадминистрации, так и владельцам стоянки, службам благоустройства Киева, - реакции не было, - рассказывает заместитель гендиректора “Киевводоканала” Вячеслав Бинд. - Авария на Бальзака не первый раз. Год назад и еще год назад были такие же. Права находиться там у автомобилей не было. Судиться или не судиться - дело владельцев авто. Водоканал в данном случае ответственности не несет, как и в случае с Фольксвагеном (авария на Симиренко – Авт.). Он, не поехал по проезжей части, а на зеленой зоне нашел место повреждения.

УНИАН поинтересовался, сколько стоит предприятию ликвидация последствий таких аварий.

- Ликвидация аварий - не тот термин, которым можно назвать действия по улице Бальзака или на Караваевых Дачах. Поставить заплату, заменить участок трубы в 5 метров – это в чистом виде локализация, - комментирует Бинд. - Она стоит ни много, ни мало. Это затраты нашего труда плюс 5 метров трубы. Если делать по правилам, то необходимо перевести или санировать участок трубы от определенной улицы до улицы Бальзака, ориентировочная стоимость такой процедуры – 6 миллионов. И таких труб по Киеву более 4 тысяч километров. 20% этих труб нуждаются в немедленной переукладке. Это 800 км. Даже перекладывая по 100 км. труб в год – в ближайшие 8 лет мы будем очень заняты. Мы не ликвидируем. Мы локализуем на какой-то период времени. Если мы не проведем санацию, аварии будут продолжаться.

С канализацией ситуация еще хуже. В эксплуатации водоканала находятся трубы, проложенные еще до 1917 года. Говорят, в сущности это отверстие в земле, по которому стекает вода. Материальные затраты на переукладку канализационной сети еще выше, к тому же главный городской коллектор пролегает на глубине 90 м. В водоканале говорят, что на сегодня они в состоянии только латать трубы и менять в насосах подшипники. На остальные работы денег нет. Если говорить о капитальном обновлении парка – это не один миллиард гривен.

Вспомнили и об ужасном состоянии Бортницкой станции аэрации - единственной системы очистительных сооружений стоковых канализационных вод Киева. Все три блока очистки стоковых вод отработали свой возраст, они изношены на 90% и нуждаются в скорейшей реконструкции. 272 га иловых полей переполнены в 8 раз. Утечки ила стали привычной ситуацией. Чтобы реконструировать Бортничи, по словам Филатова, нужно 430 миллионов евро.

P.S. Как оказалось, пикетировали Киесовет таки не даром. Депутаты КГГА все же отменили мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве. Поэтому теперь все карты для осуществления тарифной политики в городе оказались в руках столичной власти. А это – первый шаг на пути к повышению тарифов. Но улучшится ли вследствие этого техническое состояние столичных водопроводных сетей? Анна Ященко