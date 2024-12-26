Следствие продолжает устанавливать другие факты насилия над солдатами в бригаде.

Командиру одного из взводов скандального понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, который издевался над солдатами, сообщили о подозрении.

Как сообщили в пресс-центре ГБР, установлены многочисленные факты применения старшим лейтенантом неуставных мер воздействия в отношении своих подчиненных. В частности, в последних числах февраля 2024 года на Днепропетровщине он избил солдата из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Нанеся удар ногой в лицо, офицер не успокоился и приказал своим подчиненным завести пьяного солдата в помещение и раздеть его, чтобы унизить. После чего офицер продолжил бить подчиненного", - рассказали в бюро.

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Уже через месяц, находясь в Авдеевке, офицер снова избил этого же подчиненного. Затем приказал другим военнослужащим подняли пострадавшего с земли, приставить к деревянной конструкции в виде креста и привязать к ней за руки. В таком беспомощном состоянии солдат находился около четырех часов.

Кроме того, зафиксирован еще один случай избиения солдата, произошедший в феврале в Днепропетровской области. В частности, у офицера возник спор с подчиненным из-за обнародования в сети Интернет видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания. После этого старший лейтенант нанес рядовому удар в лицо. Также в мае в Харьковской области этот офицер избил еще одного подчиненного из-за недовольства формой обращения к нему на "ты".

В ГБР уточнили, что старший лейтенант подозревается в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенном в условиях военного положения и самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 426-1, ст. 407 Уголовного кодекса). Однако сейчас офицер скрывается от следствия. После его задержания следователи будут просить суд взять его под стражу.

Говорится, что следствие продолжает устанавливать другие факты насилия над солдатами в бригаде.

Скандал вокруг 211 бригады

Из-за масштабных нарушений и издевательств над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ начато уголовное производство. В частности, 16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту применения неуставных мер воздействия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса) командованием 211-й понтонно-мостовой бригады.

Впоследствии стало известно, что командир 211-й понтонно-мостовой бригады отправлен под стражу. Говорилось, что он мог внести залог 908 тыс. 400 грн залога. По данным СМИ, залог был внесен.

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