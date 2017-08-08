В Украине свидетелей по делу Чийгоза будут судить за госизмену - прокуратура АРК

В Украине будут судить за государственную измену двоих бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди, которые являются свидетелями со стороны обвинения по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на прокуратуру АРК.

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Отмечается, что в отношении бывших депутатов ведомство направило в суд обвинительные акты за госизмену. «Фамилии других «свидетелей» комментировать нецелесообразно, поскольку это руководители оккупационных властей. В результате мы видим очередное ложное обвинение и притеснение за политические взгляды. Поскольку досудебное расследование продолжается, подробности допроса свидетелей не подлежат разглашению. Могу сказать только одно - гражданин Украины Ахтем Чийгоз участвовал в мирном митинге в поддержку территориальной целостности страны, не нарушая национального законодательства», – сказал прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

В ведомстве напомнили, что прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по событиям 26 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, заместителя председателя Меджлиса Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков. Дело Чийгоза российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

22 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза.

1 августа завершилось судебное следствие по делу Чийгоза. 7 августа прокуратура запросила для Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.