Прокуратура оккупантов в Крыму требует для Чийгоза 8 лет тюрьмы (видео)

На заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Читайте такжеЗамглавы Меджлиса Чийгозу грозит до 10 лет тюрьмы - адвокатКак сообщает Крым.Реалии, прокурор утверждает, что доказательства в полном объеме свидетельствуют о виновности подсудимого.

По словам прокурора, "в судебном следствии вина подсудимого полностью доказана". При этом Супряга сослалась на выводы судмедэкспертиз, в основном датированных маем и июнем 2015 года, а также на показания Сергея Аксенова, Заура Смирнова, Ейваза Умерова, Сергея Цекова, Ольги Ковитиди, Владимира Константинова и трех тайных свидетелей.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения сторон по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза.

1 августа в деле Чийгоза завершилось судебное следствие.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.