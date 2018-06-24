Цепь смерти (к 10-летию гибели Чорновила)

Десять лет назад, 25 марта 1999 года, погиб лидер НРУ, один из самых ярких украинских политиков современности, Вячеслав Чорновил. По официальной версии, В.Чорновил погиб в результате „случайного дорожно-транспортного происшествия”. Но чем дальше мы от того мартовского дня, тем больше сомнений в „случайности” смерти лидера Руха. „Политическое убийство” – вот как трактуют произошедшее десять лет назад на бориспольской трассе.

Впрочем, гибель Чорновила – лишь звено в длинной цепи смертей украинских политиков, журналистов, бизнесменов и государственных чиновников. Очевидно, всех их объединяет одно: они мешали (или угрожали) кому-то. Характерно, что практически нет прецедентов раскрытия наиболее резонансных смертей. Все они покрыты зловещей завесой тайны.

Этот своеобразный „мартиролог”, который мы печатаем ниже (он неполный, и читатели могут вспомнить и другие фамилии) - еще один вопрос к власти, правоохранительным органам и политической элите.

22 апреля 1998 – убийство В.Гетьмана выстрелами из огнестрельного оружия;

15 августа 1998 – гибель одного из ближайших соратников В.Ющенко, руководителя “Сбербанка” О.Веселовского (автокатастрофа);

11 сентября 1998 – гибель главы одесского отделения банка “Украина”, приближенного к В.Ющенко М.Самуся (нашли утопленным в Днестре);

25 марта 1999 – гибель лидера Народного Руха Украины В.Черновола (автокатастрофа);

4 июля 1999 – гибель ответственного секретаря валютно-кредитного совета Кабмина, первого заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам развития и евроинтеграции Н.Медолиза (автокатастрофа).

16 сентября 2000 – исчезновение и смерть журналиста Г.Гонгадзе;

28 января 2001 – гибель народного депутата Украины А.Емца (автокатастрофа);

7 июля 2001 – гибель директора телекомпании ТОР И.Александрова (черепно-мозговая травма);

17 февраля 2002 – гибель директора черкасской оппозиционной частной телекомпании УТС-центр В.Селезня (автокатастрофа);

5 марта 2002 – гибель генерального директора “Укрспецэкспорта” В.Малева (автокатастрофа);

31травня 2002 - на улице Ольжича в Киеве нашли мертвым в собственном автомобиле "Опель-Фронтера" вице-президента Национальной телекомпании Украины Андрея Фещенко (официальная версия – «самоубийство»).

22 июля 2002 – смерть обвиняемого в смерти И.Александрова и оправданного Ю.Вередюка („сердечная недостаточность”);

20 ноября 2002 - в Беларуси нашли повешенным руководителя “Украинских новостей” журналиста М.Коломойця (“самоубийство”);

18 января 2003 – найден мертвым в винницкой гостинице журналист радио “Свобода” С.Набока (“сердечная недостаточность”);

11 февраля 2003 – гибель народного депутата 2 и 3 созывов А.Ермака (автокатастрофа);

9 апреля 2003 – гибель президента "Общественного радио", журналиста А.Кривенко (автокатастрофа);

15 июля 2003 – гибель представителя организации «Репортеры без границ», экс-директора 11-го канала Днепропетровского телевидения В.Ефремова (автокатастрофа);

25 июля 2003 – гибель харьковских журналистов - директора телекомпании «Змиев ТВ» В.Кривенок и редактора газеты «Вести Змиевщины» О.Шамрая (автокатастрофа);

5 августа 2003 – смерть в тюремной больнице И.Гончарова - обвиняемого в организации так называемой «банды оборотней», в состав которой входили сотрудники милиции;

30 августа 2003 – смерть депутата Тернопольского областного совета, руководителя фракции „Наша Украина” в областном совете, заместителя председателя Тернопольской областной организации УНП И.Гавдиды (официальная версия: „черепно-мозговая травма, полученная при падении”);

18 ноября 2003 – гибель председателя правления энергопоставляющей компании ОАО «Житомироблэнерго» П.Старовойтова (автокатастрофа);

16 декабря 2003 – смерть председателя Независимого регионального союза журналистов, исполняющего обязанности заместителя главного редактора газеты «Курьер» и журналиста интернет-издания Vlasti.net В.Карачевцева (найден повешенным на ручке холодильника в собственной квартире).

3 марта 2004 - гибель директора полтавской телерадиокомпании "ЮТА-TV" и совладельца "Радио Шансон" Г.Чечика (автокатастрофа);

13 октября 2004 – гибель помощника руководителя избирательного штаба В.Ющенко в Тернопольской области А.Малицкой (автокатастрофа);

3грудня 2004 – смерть председателя «Укркредитбанка» Ю.Ляха („самоубийство”);

27 декабря 2004 – смерть министра транспорта и связи Г.Кирпы („самоубийство”);

4 марта 2005 – смерть бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Кравченко („самоубийство” двумя выстрелами в голову);

24 августа 2005 – гибель начальника регионального управления по борьбе с коррупцией в органах Государственной налоговой администрации Украины П.Бевза (автокатастрофа);

29 ноября 2005 – расстрелян в упор во Львове в собственной машине экс-глава Львовской облгосадминистрации С.Сенчук;

21 августа 2006 – на территории Киевской области найден труп полковника Главного управления по борьбе с оргпреступностью Киева, экс-сотрудника Донецкого УБОП Р. Ерохина (восемь огнестрельных ранений);

16 октября 2006 - гибель члена фракции "Наша Украина" Ю.Оробца (автокатастрофа);

25 октября 2006 – умерла в больнице свидетель по уголовному делу о гибели экс-министра внутренних дел Ю.Кравченко И.Радзиевская (официальная версия - „закрытая черепно-мозговая травма”. После смерти, во время вскрытия тела, судмедэксперты нашли в голове умершей пулю);

14 января 2007 – смерть народного депутата Украины Е.Кушнарева (смертельно ранен во время охоты);

27 марта 2007 – умер от огнестрельного ранения во внутреннем дворе Святошинского районного суда г. Киева российский бизнесмен М.Курочкин;

5 июня 2007 - на территории радиорынка на "Караваевых дачах" в Киеве в помещении администрации рынка девятью выстрелами застрелен генеральный директор радиорынка на "Караваевых дачах" Г.Супруненко;

30 ноября 2007 - В Борисполе застрелен один из политтехнологов Блока Литвина О.Шеремет;

26 марта 2008 - в Шевченковском райотделе милиции столицы умер В.Шульга — один из свидетелей по делу об отравлении В.Ющенко („сердечная недостаточность);

15 октября 2008 - при проведении учебных стрельб застрелился „из-за неосторожного обращения с оружием” прокурор региона В.Шуба;

23 марта 2009 - умер исполняющий обязанности временного администратора банка “Киев” В.Пономарь. Есть две версии смерти. Одна из них – он был убит из огнестрельного оружия, согласно с другой – умер у себя дома, сидя за компьютером.

Как видим, мартиролог времен новейших пополняется, вынуждая с тревогой думать о будущем этой страны, в которой жить нашим детям и внукам.

Евгений Борозна