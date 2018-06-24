Цепь смерти (к 10-летию гибели Чорновила)

Цепь смерти (к 10-летию гибели Чорновила)

17:01, 25 марта 2009
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Гибель Чорновила – лишь звено в длинной цепи смертей украинских политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников.  Прецедентов раскрытия наиболее резонансных смертей практически нет...

Вячеслав Чорновил
Десять лет назад, 25 марта 1999 года, погиб лидер НРУ, один из самых ярких украинских политиков современности, Вячеслав Чорновил. По официальной версии, В.Чорновил погиб в результате „случайного дорожно-транспортного происшествия”. Но чем дальше мы от того мартовского дня, тем больше сомнений в „случайности” смерти лидера Руха. „Политическое убийство” – вот как трактуют произошедшее десять лет назад на бориспольской трассе.

Впрочем, гибель Чорновила – лишь звено в длинной цепи смертей украинских политиков, журналистов, бизнесменов и государственных чиновников. Очевидно, всех их объединяет одно: они мешали (или угрожали) кому-то. Характерно, что практически нет прецедентов раскрытия наиболее резонансных смертей. Все они покрыты зловещей завесой тайны.

Этот своеобразный „мартиролог”, который мы печатаем ниже (он неполный, и читатели могут вспомнить и другие фамилии) - еще один вопрос к власти, правоохранительным органам и политической элите.

22 апреля 1998 – убийство В.Гетьмана выстрелами из огнестрельного оружия;

15 августа 1998 – гибель одного из ближайших соратников В.Ющенко, руководителя “Сбербанка” О.Веселовского (автокатастрофа);

11 сентября 1998 – гибель главы одесского отделения банка “Украина”, приближенного к В.Ющенко М.Самуся (нашли утопленным в Днестре);

25 марта 1999 – гибель лидера Народного Руха Украины В.Черновола (автокатастрофа);

4 июля 1999 – гибель ответственного секретаря валютно-кредитного совета Кабмина, первого заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам развития и евроинтеграции Н.Медолиза (автокатастрофа). 

16 сентября 2000 – исчезновение и смерть журналиста Г.Гонгадзе;

28 января 2001 – гибель народного депутата Украины А.Емца (автокатастрофа);

7 июля 2001 – гибель директора телекомпании ТОР И.Александрова (черепно-мозговая травма);

17 февраля 2002 – гибель директора черкасской оппозиционной частной телекомпании УТС-центр В.Селезня (автокатастрофа);

5 марта 2002 – гибель генерального директора “Укрспецэкспорта” В.Малева (автокатастрофа);

31травня 2002  - на улице Ольжича в Киеве нашли мертвым в собственном автомобиле "Опель-Фронтера" вице-президента Национальной телекомпании Украины Андрея Фещенко (официальная версия – «самоубийство»).

22 июля 2002 – смерть обвиняемого в смерти И.Александрова и оправданного Ю.Вередюка („сердечная недостаточность”);

20 ноября 2002 - в Беларуси нашли повешенным руководителя “Украинских новостей” журналиста М.Коломойця (“самоубийство”);

18 января 2003 – найден мертвым в винницкой гостинице журналист радио “Свобода” С.Набока (“сердечная недостаточность”);

11 февраля 2003 – гибель народного депутата 2 и 3 созывов А.Ермака (автокатастрофа);

9 апреля 2003 – гибель президента "Общественного радио", журналиста А.Кривенко (автокатастрофа);

15 июля 2003 – гибель представителя организации «Репортеры без границ», экс-директора 11-го канала Днепропетровского телевидения В.Ефремова (автокатастрофа);

25 июля 2003 – гибель харьковских журналистов - директора телекомпании «Змиев ТВ» В.Кривенок и редактора газеты «Вести Змиевщины» О.Шамрая (автокатастрофа);

5 августа 2003 – смерть в тюремной больнице И.Гончарова - обвиняемого в организации так называемой «банды оборотней», в состав которой входили сотрудники милиции;

30 августа 2003 – смерть депутата Тернопольского областного совета, руководителя фракции „Наша Украина” в областном совете, заместителя председателя Тернопольской областной организации УНП И.Гавдиды (официальная версия: „черепно-мозговая травма, полученная при падении”);

18 ноября 2003 – гибель председателя правления энергопоставляющей компании ОАО «Житомироблэнерго» П.Старовойтова (автокатастрофа);

16 декабря 2003 – смерть председателя Независимого регионального союза журналистов, исполняющего обязанности заместителя главного редактора газеты «Курьер» и журналиста интернет-издания Vlasti.net В.Карачевцева (найден повешенным на ручке холодильника в собственной квартире).

3 марта 2004 - гибель директора полтавской телерадиокомпании "ЮТА-TV" и совладельца "Радио Шансон" Г.Чечика (автокатастрофа); 

13 октября 2004 – гибель помощника руководителя избирательного штаба В.Ющенко в Тернопольской области А.Малицкой (автокатастрофа);

3грудня 2004 – смерть председателя «Укркредитбанка» Ю.Ляха („самоубийство”);

27 декабря 2004 – смерть министра транспорта и связи Г.Кирпы („самоубийство”);

4 марта 2005 – смерть бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Кравченко („самоубийство” двумя выстрелами в голову);

24 августа 2005 – гибель начальника регионального управления по борьбе с коррупцией в органах Государственной налоговой администрации Украины П.Бевза (автокатастрофа);

29 ноября 2005 – расстрелян в упор во Львове в собственной машине экс-глава Львовской облгосадминистрации С.Сенчук;

21 августа 2006 – на территории Киевской области найден труп полковника Главного управления по борьбе с оргпреступностью Киева, экс-сотрудника Донецкого УБОП Р. Ерохина (восемь огнестрельных ранений);

16 октября 2006 - гибель члена фракции "Наша Украина" Ю.Оробца (автокатастрофа);

25 октября 2006 – умерла в больнице свидетель по уголовному делу о гибели экс-министра внутренних дел Ю.Кравченко И.Радзиевская (официальная версия - „закрытая черепно-мозговая травма”. После смерти, во время вскрытия тела, судмедэксперты нашли в голове умершей пулю);

14 января 2007 – смерть народного депутата Украины Е.Кушнарева (смертельно ранен во время охоты);

27 марта 2007 – умер от огнестрельного ранения во внутреннем дворе Святошинского районного суда г. Киева российский бизнесмен М.Курочкин;

5 июня 2007 - на территории радиорынка на "Караваевых дачах" в Киеве в помещении администрации рынка девятью выстрелами застрелен генеральный директор радиорынка на "Караваевых дачах" Г.Супруненко;

30 ноября 2007 - В Борисполе застрелен один из политтехнологов Блока Литвина О.Шеремет;

26 марта 2008 - в Шевченковском райотделе милиции столицы умер В.Шульга — один из свидетелей по делу об отравлении В.Ющенко („сердечная недостаточность);

15 октября 2008 - при проведении учебных стрельб застрелился „из-за неосторожного обращения с оружием” прокурор региона В.Шуба;

23 марта 2009 - умер исполняющий обязанности временного администратора банка “Киев” В.Пономарь. Есть две версии смерти. Одна из них – он был убит из огнестрельного оружия, согласно с другой – умер у себя дома, сидя за компьютером.

Как видим, мартиролог времен новейших пополняется, вынуждая с тревогой думать о будущем этой страны, в которой жить нашим детям и внукам.

Евгений Борозна

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