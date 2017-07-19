Боевики подтвердили, что удерживают в плену на оккупированном Донбассе 71 украинца

Заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявляет, что контролируемые Россией боевики подтвердили удерживание на оккупированном Донбассе в плену 71 украинца. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, сегодня в Минске украинскую сторону в гуманитарной подгруппе представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и руководитель Центра СБУ по освобождению заложников Юрий Кочанов.

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"Важно - ОРДЛО подтвердили удерживание 71 украинца, 56 - в ОРДО, в том числе и всех наших военных в Макеевской колонии, в ОРЛО - 14. При этом ОРДЛО заявили, что проверяют информацию об удерживании еще 6 украинцев - в том числе и журналиста Станислава Асеева, и украинки (она имеет недостатки слуха) Людмилы Сурженко, которая пропала на КПВВ Станица Луганская", - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 5 июля по итогам предыдущего заседания ТКГ в Минске Геращенко заявила, что контролируемые Россией боевики не хотят отпускать 39 украинских военных, которые, по их утверждению, не подлежат амнистии.

Сегодня она заявила, что боевики в ультимативном тоне требуют освобождения 63 преступников, которые не причастны к конфликту на Донбассе.