В Станице Луганской боевики на блок-посту взяли в заложники женщину-инвалида

Боевики на оккупированной части моста Станицы Луганской взяли в заложники женщину-инвалида, 39-летнюю луганчанку. По информации источников LIGA.net, ее разыскивают родные. Женщина - инвалид детства по слуху.

Собеседник отметил, что она 13 июля 2017 года возвращалась домой в оккупированный Луганск и украинский контрольно-пропускной пункт прошла, этому есть документальное подтверждение.

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"Возможно, что на слуховом аппарате сели аккумуляторы, поэтому она не могла понимать, что именно от нее требуют боевики на блокпосту. Там они сейчас задают много вопросов - о целях поездки, родственниках и прописке", - уточнил источник.

Очевидцы сообщили, что террористы заставили ее показать все сумки, забрали мобильный телефон для проверки. По словам источника, домой она не вернулась.

Как сообщал УНИАН, ранее в зоне АТО пропал полковник Нацгвардии.