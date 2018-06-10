Смертельно пьян и особо опасен

Депутат Запорожского областного совета от «Оппозиционного блока» Виталий Горбань в очередной раз оказался в центре громкого скандала. Позавчера, 4 июля, в Мелитополе (Запорожская область) слуга народа грубо нарушил правила дорожного движения – выехал на внедорожнике на встречную полосу и «зацепил» две машины, в одной из которых находился ребенок. Только по счастливой случайности жертвы ДТП отделались механическими повреждениями автомобилей, и никто не пострадал. Депутат не посчитал нужным останавливаться для выяснения отношений с простыми смертными, и просто уехал с места аварии. Полиция смогла разыскать его в одном из ближайших кафе, куда он заехал на «дозаправку». Как установила экспертиза, за рулем «оппозиционер» находился в состоянии сильнейшего опьянения – уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму в… 15 раз!

«На том участке дороги, где произошло ДТП, регулярно происходят аварии. Нередко – со смертельным исходом. И то, что в случае с Горбанем никто не пострадал, просто неимоверное везение и, может быть, опыт водителя встречного автомобиля. Он вовремя среагировал, заметив несущийся на него внедорожник, и вывернул руль вправо. Поэтому досталось только машине, водитель и двое пассажиров, среди которых был мальчик лет 12-13, не пострадали», - рассказал УНИАН мелитопольский активист, боец ДУК "Правый сектор" Максим Трохимчук, который проезжал мимо места аварии через несколько минут после ДТП. Именно он по «горячим следам» отыскал депутата и передал его в руки полицейских.

По словам Трохимчука, он проезжал мимо и увидел на дороге разбитую машину и ее пассажиров. Его удивило, что автомобиль был поврежден, но других участников ДТП рядом не было.

«Я остановился и спросил у пострадавших, что произошло. Они рассказали, что в них врезался темный джип Mitsubishi Pajero, который скрылся с места ДТП. Я решил проехаться по городу и поискать этот автомобиль. Ведь после аварии на нем должны были остаться следы повреждения», - рассказывает активист.

Через полчаса поисков возле одного из местных кафе Трохимчук заметил машину, которая подходила по описанию и была разбита. Внимание активиста привлекла открытая пассажирская дверь, хотя возле самой иномарки никого не было.

«Как только я подъехал, из кафе вышел Виталий Горбань и направился к джипу, на котором он передвигается (согласно декларации, данное авто принадлежит дочери депутата Полине Горбань, – УНИАН). Я его сразу узнал. Город у нас маленький и здесь почти все всех знают в лицо, тем более, публичных людей… Даже не подходя к нему, я понял, что Горбань пьян – он еле стоял на ногах», - рассказывает бывший военный.

Мужчина вызвал полицию и сообщил о случившемся знакомым журналистам. В этот же вечер полицейские изъяли машину нарушителя, а на самого Горбаня составили сразу 4 административных протокола. Уже к обеду следующего дня полиция Мелитополя сообщила: «слуга народа» был пьян. В стельку. Экспертиза показала в его крови 3,1 промилле алкоголя, что более чем в 15 раз превышает допустимую для пребывания за рулем норму (0,2 промилле). Для среднестатистического человека это, в буквальном смысле, околосмертельная доза.

Кроме того, стало известно, что депутат уже попадал в поле зрения полицейских. Так, в одном из эпизодов Виталий Горбань «засветился» в местном кафе. Будучи изрядно пьяным, он начал приставать к официантке, а после – подрался с посетителями, которые вступились за девушку. Прибывшие на место полицейские квалифицировали действия известного мелитопольца как хулиганство. Однако никакой ответственности за свое поведение дебошир от «Оппозиционного блока» не понес – вторая сторона конфликта заявила, что претензий к нему не имеет.

Депутата эта история, конечно, ничему не научила. И весной сего года его остановили патрульные уже за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с мелитопольским политиком патрульные заподозрили, что он нетрезв. Экспертиза это подтвердила. В результате, совсем недавно, в мае, мелитопольский суд лишил депутата права управлять автомобилем сроком на 1 год и оштрафовал его более чем на 10 тысяч гривен.

К слову, повторив свой пьяный подвиг на дороге, согласно букве закона, Горбань «заслужил» штраф в 20 тысяч гривен и изъятие прав сроком на 3 года. Напомним, когда законодатели вводили эти нормы, было много разговоров о том, что обязательное лишение водительских право может поспособствовать снижению аварийных ситуаций, так как нарушители в будущем дважды, а то и трижды подумают, стоит ли садиться за руль в нетрезвом состоянии. В то же время украинцы обсуждали в соцсетях, что вряд ли эти нормы будут эффективными: тех, кто пьет за рулем, штрафами, в большинстве, не напугать. История запорожского депутата Виталия Горбаня – тому подтверждение.

Но на этом неприятности депутата с правоохранителями не закончились. В средине июня к нему домой нагрянули сотрудники СБУ. Правоохранители проводили обыски в рамках расследования уголовного производства по подозрению в государственной измене. В СБУ пока не разглашают каких-либо деталей этого дела, однако из неофициальных источников УНИАН стало известно, что политика подозревают в причастности к финансированию незаконных бандформирований, воюющих на Донбассе против украинских военных. Подобные подозрения есть и по отношению к его бывшему шефу – народному депутату Евгению Балицкому (Горбань долгое время трудился его помощником), известному своей пророссийской позицией.

А пока Служба безопасности ведет свое следствие, местные активисты собрали информацию, которая может пригодиться правоохранителям. Так, существует вероятность, что Горбань мог помогать террористам «ДНР» или «ЛНР», используя средства миллионера Балицкого. Но также велика возможность «помощи» из личных средств депутата Запорожского облсовета. Несмотря на то, что Горбань задекларировал лишь 42 тысячи грн зарплаты, заработанной в качестве помощника народного депутата, сбережений у него немало: наличными он хранит почти 3,5 млн грн, 65 тыс долл и 35 тыс евро.

Кстати, сам депутат-алкоголик в узком кругу любит побахвалится наличием дополнительных активов, которые он не указал в декларации. «Однажды в кулуарах Запорожского областного совета Горбань заявил, что у него столько земли в Константиновке (Мелитопольский район, – УНИАН), что, продав ее, он сможет купить себе небольшой остров в Тихом океане», - рассказывают мелитопольские бизнесмены.

Действительно ли депутат является земельным магнатом или попросту решил похвастаться перед своими коллегами, а теперь вокруг него плетется «заговор» - неизвестно. Но то, что его жена Татьяна - глава того самого Константиновского сельского совета – факт.

Впрочем, чужие деньги считать – благодарное дело только для работников НАЗК и НАБУ. Мелитопольских обывателей же больше интересует вопрос: когда и насколько любителя гонять на авто без прав и в пьяном угаре изолируют от общества.

Ирина Дубченко