Лобода уплыла на катере после срыва концерта в Одессе (фото)

Концерт Лободы в Одессе окончательно отменили. В правоохранительные органы поступило аж три сообщения о минировании ночного клуба.

Для людей, которые пришли на несостоявшийся концерт, устроили дискотеку, передает "Одесса Медиа".

Как сообщал УНИАН, в Одессе возле ночного клуба "Ибица" произошла потасовка с участием активистов патриотических организаций, которые требовали отменить концерт певицы Светланы Лободы.

Во время потасовки неизвестные сначала бросили в толпу две петарды, а затем - две дымовые шашки.

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"Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся "досматриваться" задержали", - говорилось в сообщении. Позже задержанных отпустили.

Лобода регулярно выступает в России, отказывается признавать факт российской агрессии в Украине и поддерживает российских артистов, которым запретили въезд в нашу страны из-за выступлений на оккупированных территориях.