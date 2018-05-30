Порошенко: Главное – стабильность банков

Мы немножко поменяли приоритеты денежно-кредитной политики... Курс не должен превышать 8,5 грн... Виноваты вкладчики... Временная администрация спасла банк... Вчера на одном из круглых столов в Киеве председатель совета Национального банка Украины Петр Порошенко преподнес свое видение ситуации в банковской системе Украины. Мы немножко поменяли приоритеты денежно-кредитной политики

На последнем заседании совета Нацбанка, который я имею честь возглавлять, мы подняли вопрос, как повысить доверие населения к банковской системе.

Всегда мы привыкли, что главной целью денежно-кредитной политики государства было обеспечение стабильности национальной денежной единицы. Это была позиция, которая закреплена Конституцией и которая четко определяет направленность монетарной политики государства. На сегодня мне удалось убедить членов совета, что у нас должно быть определенное небольшое изменение приоритетов, которые не имеют первоочередности друг перед другом. Речь идет о ключевом: стабильности банковской системы, стабильности курса и возобновлении кредитования экономики. Мы считаем, что главной целью монетарной политики государства на данном этапе является обеспечение стабильности банковской системы. Обеспечения стабильности ее функционирования, надлежащей ликвидности, а также защиты интересов банков, потому что без этого говорить ни о втором и третьем приоритетах нет смысла.

Какую ключевую позицию нам нужно обеспечить, чтобы достичь стабильности банковской системы?

Позиция первая – мы являемся свидетелями того, что банковская система Украины вынуждена была внедрить моратории на досрочное снятие депозитов. Все пришли к консенсусу, что это была вынужденная мера, которая должна была действовать очень короткий промежуток времени. Во время которого должны были быть приняты решительные меры для стабилизации системы.

На заседании совета Банка мы предложили предпринять шаги для того, чтобы продемонстрировать, что банковская система заботится о вкладчиках, готова делать все возможное, чтобы вернуться из этого неудобного положения. Возможно, это будет и неприятно сказано, но также извиниться перед клиентами и вкладчиками за те меры, которые были внедрены. Почему-то «Роял бенк оф Скотленд» в Англии находит возможность извиняться за те или иные ограничения.

Мы будем делать все возможное для того, чтобы не допускать этого в будущем. Именно поэтому мы будем настаивать, чтобы правление банков рассмотрело эту рекомендацию Банка, будем объяснять коммерческим банкам, что это общий интерес в первом ряду многих инициатив, которые должны быть обеспечены в возобновлении доверия к банковской системе.

Позиция вторая – стабильность курса.

С расчетами МВФ средний курс на 2009 год при прогнозируемости и контролируемости экономических процессов не должен превысить 8 гривен 50 копеек.

Откуда прогнозы, которые на сегодня делают те или иные вербальные интервенции (курс, мол, может быть и 9, и 10, и 11»). И люди привыкают к этим прогнозам. А на базе каких расчетов они это делают? Учитывая какие риски? С каким торговым балансом? При каких макроэкономических показателях? Эти люди (что делают прогнозы) не считают нужным это объяснять, они только взрывают доверие к национальной денежной единице. Худшей услуги для банковской системы сделать нельзя!

Именно поэтому прогнозируемость курса – вторая составляющая часть, которая возобновит доверие к банковской системе. Потому что никто не верил еще в октябре или ноябре, что паника на валютном рынке может быть остановлена. Все утверждали, что она не имеет дна и может идти как угодно, назывались цифры 15, 17 гривен.

На сегодня создан определенный психологический рубеж. Последующего ослабления национальной денежной единицы не будет. Но оно предопределено объективными факторами.

Третья позиция. Я убежден, что стабильности банковской системы невозможно достичь без организации на профессиональном уровне выкупа проблемных активов по абсолютно четким критериям, абсолютно прозрачным способом в банковской системе за счет сбережений.

Без этого возобновить доверие к банковской системе является невозможным. Что выкупать, как от этого достичь максимального эффекта, каким способом стабилизировать не только банковскую систему, но и соответствующие социальные последствия, которые бы защитили вкладчика? Каким способом это сделать, потратив на гривню средства госбюджета, получить максимальный эффект? На сегодня, считаю, эта дискуссия уже завершена. Эти мероприятия должны быть внедрены в очень короткий срок. Никто не должен надеяться, что без этого удастся стабилизировать банковскую систему. Потому что участниками этого процесса должны быть все. Здесь мы уже возвращаемся к вопросу рекапитализации, то есть участию государства в банковском капитале.

Хочу вас проинформировать, что в ближайшее время будут подготовлены изменения к соответствующему постановлению правительства. Для того, чтобы снять те риски, которые содержатся в действующей редакции постановления. Речь идет и о гарантированном снижении планки участия государства с 51%. Банк готов будет пойти на 51% только тогда, когда его спасти другим способом невозможно.

Размер банка – не является уникальной характеристикой, которую мы должны принимать во внимание при рассмотрении рекапитализации. Это может быть и отраслевое влияние определенного банка, региональное влияние, качество активов и так далее. Но проведены аудиторские тесты, которые определили сумму докапитализации, которую нужно провести. Она на сегодня, по моему убеждению, в том количестве банков, которые были обследованы, является абсолютно реальной.

Виноваты не только банки, но и вкладчики

Тезис о том, что можно помочь вкладчику и не помочь банку - порочный. Потому что в действительности вкладчик зависит от банка, а банк – от вкладчика.

Тезис о том, что кто-то пытается наживать политический капитал, обвиняя банки в проблемах, просто опасен для государства. Хочу лишь подтвердить факт, что банки распоряжаются взаимными средствами. Невозвращение кредита банку, к чему сейчас призывают отдельные радикальные горячие головы, которые сегодня представляют популистов, партии определенного левого направления, экстремисты и другие “исты”, добром не закончится. Они сами ничего не умеют делать, на своем веку ничего не создали. Они не способны решить проблемы людей

Я бы не хотел, чтобы сегодня создавалась ситуация, что виноваты лишь банки! 70 миллиардов средств, которые ушли из банковской системы, – это ответственность вкладчиков за нынешние проблемы.

Эти 70 миллиардов должны вернуться в банковскую систему. Вы имеете главное – право выбора, кому из банков доверять, каким способом защитить свои деньги. Да, вы имеете право их снять, но перевести в другой банк, если вы ему доверяете больше. Это ответственное отношение и к своим деньгам, и к государству.

Призываю всех к ответственности, чтобы было соблюдение законов, правил, соглашений, стабильности банковской системы.

(Иронически). Так, давайте всем спишем кредиты и всем вернем депозиты! И что тогда будет?!

Временная администрация спасла банк Кроме того, что мы имеем довольно продолжительную стабильность курса, имеем удачный пример, когда внедрение временной администрации в одном из больших системных банков – Проминвестбанке – не привело к краху финучреждения, а сохранило средства вкладчиков, и в ближайшее время Нацбанк будет принимать решение о выведении временной администрации из Проминвестбанка. Здесь я бы хотел поспорить с коллегами из рейтинговых агентств, которые, по моему мнению, не всегда объективно оценивают ситуацию в Украине.

Потому должен сказать, что внедрение временной администрации – это шаг Нацбанка, в отдельных случаях, для защиты интересов банков. Для того, чтобы провести качественный аудит, не дать возможность владельцам, которые приняли решение, что они самостоятельно не смогут кредитовать банк, вывести оттуда качественные активы и оставить государство и вкладчиков один на один со своими проблемами. Этот механизм дает возможность провести качественный аудит, отобрать инвестора, потенциального акционера или обеспечить участие государства, если в этом есть необходимость, и таким способом спасти систему.

Думаю, позитивным фактором является то, что у нас есть хоть какая-то определенность с ценами на газ. По крайней мере фактор угроз и рисков убран.

Категорически не позволю, чтобы банки втягивали в дискуссию политиков – кто выиграл, а кто проиграл. Это очень рискованная дискуссия в межгосударственных отношениях.

Отмечу как позитивный тренд стабилизацию торгового баланса, думаю, что сейчас также перейдем и к стабилизации платежного баланса. В 2009 году через механизмы прямого государственного долга и гарантированного долга (задолженность) не превышает трех миллиардов долларов. Это в год, в который будет наибольшая кризисная нагрузка.

На сегодня мы имеем возможность абсолютно спокойно выйти из тех кризисных угроз, которые сложились. Они абсолютно не безнадежны.

Еще раз говорю, что в Украине известно, что делать, чтобы стабилизировать банковскую систему.

Записала Ксения Лесив