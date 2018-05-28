Почему отпустили виновников днепропетровского взрыва

Сообщение об амнистии Октябрьским районным судом Днепропетровска 20 января трех подсудимых - гендиректора ОАО «Днепрогаз» Игоря Иванкова, его первого заместителя Максима Сорокина и главного инженера ОАО Сергея Бачурина, обвиняемых во взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года, - стало неожиданностью не только для родственников 23 погибших, 400 потерпевших по делу, но и для всей Украины. Суд закрыл уголовное дело, возбужденное против должностных лиц Днепрогаза по статье «Служебная небрежность» (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) по закону «Об амнистии», который вступил в силу после опубликования 26 декабря 2008 года. Суд также принял решение разблокировать счета ОАО «Днепрогаз» и ценные бумаги предприятия, на которые был наложен арест и вернуть 8,4 млн. грн. залога, которые предприятие внесло за изменение подсудимым меры пресечения.

Как известно, в ноябре 2008-го Иванков, Сорокин и Бачурин были выпущены судом из-под стражи и до последнего времени находились на подписке о невыезде.

Применяя Закон «Об амнистии», судья Октябрьского суда Владимир Пройда отметил, что закон квалифицирует ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины как преступление средней тяжести. Отдельно судья отметил, что у подсудимых есть несовершеннолетние дети. «Суд считает очевидным применение к подсудимым Иванкову, Сорокину и Бачурину ст. 1 п.8, статей 6 и 8 Закона Украины «Об амнистии», - объявил судья.

Государственный обвинитель на судебном процессе Сергей Опара, комментируя постановление Октябрьского суда об амнистии руководителей Днепрогаза, сообщил журналистам: «Учитывая, что Иванков, Бачурин и Сорокин подпадают под амнистию, никакого другого законного выхода ни у суда, ни в прокуратуры не было. Закон обязателен для выполнения».

Один из адвокатов потерпевших Дмитрий Поповский заявил в суде, что новый закон «Об амнистии» не оставляет ему в данном случае юридических оснований для обжалования амнистии. По словам Поповского никто не знал и не ожидал, что из Закона «Об амнистии» редакции 2008 года будет изъята статья о неприменении амнистии к лицам, которые совершили преступление, повлекшее за собой гибель двух или больше лиц. Адвокат подчеркнул, что предыдущие законы «Об амнистии» 2000, 2003, 2005, 2007 лет эту норму содержат.

«Я не знаю, чем мотивировали свое решение депутаты Верховной Рады при принятии Закона «Об амнистии» в 2008 году, - выразил свое возмущение Поповский.

Напомним, что за принятие данного закона проголосовали свыше 400 депутатов.

Потерпевшие Татьяна Троценко та Дарья Костарева высказали журналистам предположения, что народные депутаты вообще не читали закон перед голосованием

По мнению этих женщин, у которых во время взрыва газа в жилом доме погибли дети, амнистия руководителей Днепрогаза также стала возможна из-за неточной квалификации их вины и поспешное и некачественное проведение досудебного следствия.

Во время судебного заседания 20 января один из адвокатов потерпевших Галина Крушинская обратилась с ходатайством о переквалификации статьи «служебная небрежность» в ст. 272, 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятия). Однако судья отметил, что суд в первую очередь должен рассмотреть ходатайство руководителей Днепрогаза об амнистии.

Адвокат Поповский на пресс-конференции после судебной амнистии Иванкова, Сорокина и Бачурина заявил, что уголовное дело, возбужденное прокуратурой по факту взрыва в жилом доме по ул. Мандриковской, 127 в Днепропетровске, не закрыто. Поэтому потерпевшие от взрыва должны обратиться с заявлением в прокуратуру с требованием проверки новых фактов, обнаруженных в ходе следствия, и инкриминировать руководителям Днепрогаза более тяжкую вину, чем «служебная небрежность».

«Уверен, что такие заявления в прокуратуру будут», - сказал адвокат. Комментируя заявления потерпевших о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека, он высказал мнение, что сначала нужно пройти все судебные инстанции в Украине.

Потерпевшие сообщили, что первым шагом станет обжалование постановления Октябрьского суда об амнистии руководителей Днепрогаза в апелляционном суде Днепропетровской области.

«Мы намерены добиваться наказания виновных, потому что, к сожалению, трагедии такого плана в Украине продолжаются. После Днепропетровска были Львов, Евпатория. В нашей стране даже из трагедий не делают выводов», - считает Дарья Костарева, у которой во время взрыва 13 октября 2007 года погибли ребенок и муж.

Детали о взрыве в Днепропетровске смотрите здесь.

Светлана Смола