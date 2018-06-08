Халатность чиновников убила 16 человек

Взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске (жилмассив Победа-2) произошел 13 октября в 10.20. Погибли 16 человек, из них пять детей. Госпитализировано 17 человек, в розыске по заявлениям родственников находится 8 человек, из них 2 детей.

Над двумя подъездами просто сорвало крышу. В соседних домах взрывной волной выбиты оконные стекла. Технические службы сразу же отключили газ, воду и электричество не только во всех домах жилмассива Победа-2, но и… в двух близлежащих жилмассивах.

Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО взять под личный контроль расследование уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме Днепропетровска.

По словам временно исполняющего обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ, на трех газораспределительных пунктах, которые обслуживают массив “Победа”, снято оборудование для проведения экспертизы в рамках расследования уголовного дела.

Частное предприятие "Днепрогаз", которое обслуживает дома, в одном из которых произошла трагедия (государственная доля в этой компании составляет 1,2%), пользовалось газовыми сетями в 2007 г. без договора, сообщили в компании "Газ Украины".

В начале октября правление "Нефтегаз Украины" приняло решение передать газовые сети Днепропетровска на баланс "Днепропетровскоблгаза", в котором "Нефтегазу Украины" принадлежит 51%. Но из-за рассмотрения дела в суде выполнить эти планы пока не удалось.

«Государство виновато на триста процентов, абсолютно виноваты и те, кто владеет городским газовым предприятием («Днепрогаз» - УНИАН)», - заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что владельцы частных предприятий, которые обслуживают газораспределительные сети, не тратят средства на содержание сетей в надлежащем состоянии. По словам лидера БЮТ, предприятие «Днепрогаз» после приватизации втрое сократило технический персонал и технический парк.

В то же время генеральный директор ОАО "Днепрогаз" Игорь Иванков считает причиной трагедии в Днепропетровске резкое повышение газа в сети.

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 90 млн. грн. на компенсацию убытков пострадавшим от взрыва газа в жилом доме Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Днепропетровске сообщил министр из чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, этих средств достаточно, чтобы приобрести для пострадавших новые квартиры и компенсировать потерю имущества.

Министр отметил, что стоимость квартир определена в размере 1,5 тыс. долларов за 1 квадратный метр.

По словам Н.Шуфрича, на специальный счет, открытый в Сбербанке, для пострадавших также поступают средства от частных компаний и физических лиц.

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил провести расследование того, как служба газа реагировала на звонки граждан, которые предупреждали о запахе газа в квартирах. В частности, следствие проведет проверку записей телефонных звонков граждан. В.Янукович также поручил проверить, отвечают ли действительности свидетельства некоторых жителей, что техника, которая прибыла на место аварии, не была готова к работе.

Фото Сергея Исаева, Андрея Мосиенко, Евгения Арсеньева / УНИАН