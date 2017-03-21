Полиция Москвы отпустила задержанных корреспондента УНИАН Цимбалюка и оператора "1+1"

В Москве полиция отпустила задержанных корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова. Об этом УНИАН сообщил Роман Цимбалюк.

«После трех часов пребывания в отделении полиции по МГУ меня, оператора и Захара отпустили», - сказал он.

«В течение трех часов мы находились в этом отделении полиции. В это время с каждым по отдельности провели допрос. Сказали, что мы обязаны в такой ситуации дать объяснения, что я и сделал. Они хотели, чтоб это было в письменной форме, но согласно ст.51 Конституции РФ я это делать не обязан, и отказался. Так написал им, чтоб читали информационное агентство УНИАН и смотрели «1+1». После этого какой-то уполномоченный провел со мной более плотный допрос в течение 10 минут. Я его записал, он у меня есть на диктофоне», - добавил Цимбалюк.

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«Сейчас мы вышли из отделения полиции. Сели в машину», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил на балконе флаг Украины.

Как сообщил Цимбалюк в комментарии УНИАН, их задержали после того, как они записали интервью с Сарапуловым. «После того, как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», - сообщил Цимбалюк.

Журналист заявляет о необоснованности задержания. «По российскому законодательству, они не имели права нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, недалеко от смотровой площадки», - добавил он.

В МИД Украины назвали задержание журналиста УНИАН в Москве провокацией РФ.

«Задержание журналиста Р.Цимбалюка - провокация РФ. Консул выехал в отдел полиции. Принимаем меры по освобождению», - отметила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Информационное агентство УНИАН назвало недопустимым задержание своих сотрудников в Российской Федерации и призвало правоохранительные органы РФ действовать в рамках российского правового поля и российской Конституции и прекратить незаконные действия в отношении наших сотрудников.