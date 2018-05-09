Секс – легальная работа: секс-работники просят своих клиентов-депутатов защитить их права

Вопреки неким распространяемым в обществе убеждениям, существующий полулегальный статус отечественной индустрии секса никак не уменьшает количества секс-работников. Однако вынуждает их работать «в тени» и быть одной из самых социально незащищенных групп в стране. Причем, речь идет не только о политике государства в отношении этой категории граждан или законах, не регулирующих существование такого вида бизнеса, как проституция, но и о стигматизации этого явления со стороны общества. «Секс-работники могут испытывать такие нарушений прав человека, как насилие, изнасилование, торговля людьми, отказ в доступе к медицинским услугам», – подчеркивает пресс-секретарь Amnesty International Мария Гурьева.

По ее словам, противоправные действия против секс-работников совершают не только клиенты, но и представители правоохранительных органов. Не удивительно, что это порождает у них чувство безнаказанности. Более того, пользуясь властью, коррумпированные правоохранители и сами не прочь подзаработать на секс-индустрии, предлагая работникам этой сферы свою «крышу» за определенную плату.

«У нас ни один секс-работник не защищен, в случае чего, они даже не обращаются в полицию, потому что боятся сказать, что они – секс-работники», – отмечает лидер движения за права секс-работников, юрист Всеукраинской Лиги «Легалайф» Юлия Дорохова.

Декриминализация как шаг к легализации

С одной стороны, проституция в Украине не является уголовным преступлением – за занятие ею предусмотрено административное наказание, то есть, штраф. Согласно статье 181-1 Кодекса Украины об административных нарушениях, занятие проституцией влечет за собой «предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан» (85-170 гривен), а если в течение года на этом же деле поймают еще раз, то сумма штрафа составит «от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан» (136-255 гривен). С другой стороны, организация Amnesty International фиксировала немало случаев необоснованных арестов и задержаний секс-работников…

Для того, чтобы решить эту проблему, достаточно двух составляющих – декриминализации и легализации секс-услуг. Декриминализация – это отмена законов, которые превращают секс-труд во что-то запретное. Легализация – это уже создание законов и норм, которые бы регулировали работу в секс-индустрии (и обеспечивали бы надлежащую безопасность и защиту здоровья работникам и потребителям услуг секс-индустрии).

По мнению правозащитников, на сегодняшний день в Украине более важна декриминализация. По крайней мере, с этого стоило бы начать. Мария Гурьева объясняет, что уже это позволит создать условия, при которых секс-работники смогут получить медицинские услуги, обратиться в полицию, если вдруг они стали жертвами насилия, а также быть уверенными в том, что членов их семей не будут судить за то, что живут они «за счет» секс-труда. «Мы не возражаем против легализации как таковой, однако, по нашему мнению, декриминализация – более важный шаг. Ведь в случае легализации все равно остается риск, что те секс-работники, которые продолжат работать вне легальной системы, будут испытывать нарушения, о которых говорилось ранее», – подчеркивает она.

К сожалению, украинские политические элиты пока не готовы ни к легализации, ни к декриминализации секс-индустрии. Более того, искусственно закрывая глаза на якобы не существующее в Украине явление – секс за деньги, власть имущие пытаются создать впечатление, что у нас, как в СССР, секса нет и не было.

Чтобы изменить это положение вещей, секс-работники решились напомнить о себе и, вместе с правозащитниками, журналистами, и при поддержке немалого количества «зевак», прошлись в пятницу, 3 марта, мирным маршем по правительственному кварталу в столице – от Верховной Рады к Кабинету министров, а оттуда – к Администрации президента.

Прочь стереотипы

Около 11 утра под здание парламента спешно подтягиваются журналисты. Именно здесь, на площади Конституции, стартует первый в истории Украины Марш секс-работников. Виновники ажиотажа медийщиков запаздывают, зато уже подтянулись «зеваки» и те, кто хотел высказать свое отношение к вопросу легализации секс-индустрии в стране.

«Украина – за семейные ценности», «Студенты против проституции», - с такими, скажем прямо, неискренними (судя по лицам людей, держащих их) плакатами стоят с десяток молодых людей. Рядом с ними несколько представителей «Партии зеленых», которые, наоборот, выступают «за» легализацию секс-услуг. Чуть поодаль – несколько феминисток, заявляющих, что они против легализации проституции и за «криминализацию клиентов», поскольку «покупать живых людей для секса – нельзя!».

На этом фоне внимание УНИАН привлек мужчина с интересным для такого мероприятия атрибутом – в руках у него были… грабли. «Зачем вам грабли?» – «Должна же быть какая-то интрига. У нас в Раде есть человек с вилами, а вот граблей не хватает. И вообще, грабли – это символ нашей государственной системы, которая любит ходить по граблям. Будем что-то делать, чтобы они на эти грабли больше не наступали», – объясняет он.

Позже выясняется, что «мужчина с граблями» - Павел Скала – соорганизатор марша, директор по политике и партнерству Альянса гражданского здоровья. Павел пришел на Марш одним из первых. На вопрос, а где, собственно, все, – отвечает, что некоторые участники «собираются в подземных переходах, потому что думают, что может быть какая-то опасность, вот-вот будут».

Впрочем, их появление разочаровывало «зевак», вероятно, ожидающих увидеть «ночных бабочек» в вызывающих мини и колготках-сеточках. Демонстранты же, многие из которых закрыли лица белыми пластиковыми масками, были самыми обычными прохожими, если бы, разве что, не маски, красные каски (символ защиты от насилия) и красные зонты. К слову, далеко не все они были работниками секс-индустрии – акцию пришли поддержать правозащитники, которые из солидарности, также надели маски и каски.

Точного числа именно секс-работников, пришедших на марш, не смогли назвать даже сами организаторы. «Их приехало много, из разных регионов и даже других стран. Но я не веду учет. Думаю, что больше, чем несколько десятков. Есть люди, которые приехали чуть позже и не успели надеть маски. Они вокруг нас – это обыкновенные мужчины и женщины, которые никак не выделяются», – рассказала лидер движения за права секс-работников, юрист Всеукраинской Лиги «Легалайф» Юлия Дорохова.

В руках у активистов были экземпляры Кодекса Украины об административных нарушениях, презервативы, самодельные плакаты «Моя работа – мой выбор», «Наказывать – только за политическую проституцию», «Налоги – вместо штрафов». На грабли Павла Скалы демонстранты нанизали листы с цитатами украинских политиков, которые высказывались «за» легализацию проституции в Украине.

«Мы вышли заявить о правах секс-работников и потребовать декриминализации проституции, - отметил Павел Скала. – Речь идет о тех, кто сегодня и завтра, каждый день оказывают эти услуги. К сожалению, эти услуги не облагаются налогом, а коррумпированные чиновники кладут деньги [мзду с секс-работников] себе в карман. А потом мы наблюдаем электронные декларации, в которых – миллионы кэша».

По его словам, те прогрессивные политики и, в частности, народные депутаты, которые уже высказывались в поддержку отмены административной ответственности и легализации проституции, поддержат и законопроект, который предлагают активисты, поставят под ним свои подписи, зарегистрируют и проголосуют за него в Верховной Раде.

Этого ждут более 80 тысяч секс-работников, которые работают в Украине (11 тысяч из них – в Киеве). Все они готовы платить налоги вместо штрафов.

Один из них – Игорь.

Высокий, черноволосый парень без маски привлек внимание УНИАН тем, что уговорил еще одну участницу акции ее маску снять. «А зачем скрываться, пусть вся Украина видит...», - считает молодой человек.

Игорь рассказывает, что не видит смысла скрывать лицо, но понимает тех, кто поступает именно так. «Не все секс-работники хотят, чтобы о них знали, также, как не все гомосексуалы или трансгендеры говорят об этом – это все из-за дискриминации в обществе», – говорит он.

По словам Игоря, мотивация идти работать в секс-индустрию также у каждого своя. У некоторых это связано с финансовым положением, но, для многих, это просто такой вид деятельности, который их устраивает: «Это также, как если спросить: почему вы журналист или почему у вас есть кошка».

Молодой человек убежден, что декриминализация работы в секс-индустрии позволит изменить отношение правоохранительных органов к секс-работникам. Поскольку сегодня силовики слишком часто подвергают секс-работников насилию: в финансовом плане – выписывая штрафы, в физическом – получая услуги бесплатно. «Получается, что выгоду получают правоохранители и сутенеры, а секс-работники остаются незащищенными», - считает он.

Еще один плюс декриминализации этой сферы услуг позволит секс-работникам иметь законное право на здоровье. «Также мы говорим о том, чтобы секс-работники могли оказывать качественные услуги. К примеру, в развитых странах в те места, где работают секс-работники, абсолютно бесплатно предоставляют презервативы, смазки, лубриканты», – объясняет он.

Девушка Варвара, которую Игорь уговорил открыть лицо, рассказывает, что сняла маску, «чтобы показать, что мы люди, а не манекены или куклы». «Мы имеем права, эмоции, мы хотим, чтобы с нами обращались также, как с остальными», – говорит она.

Как и прочие участники акции, она пришла на Марш требовать отмену штрафов. Но на вопрос, приходилось ли ей самой платить штраф, отвечать отказывается. «Во многих странах легализируют наркотики. Сексом занимаются все, его кто-то покупает, как и наркотики. Только наркотик убивает человека, а секс – нет», – добавляет она.

Легализация секс-услуг – коллективная безопасность для общества

«Легализация – это не вопрос морали, а вопрос безопасности людей, которые приняли для себя решение так зарабатывать деньги. Безопасность заключается в том, что это будет происходить в легальных местах, люди будут социально защищены медицинскими и силовыми структурами, их здоровье и здоровье их клиентов будет под контролем. Мы хотим, чтобы это был открытый, цивилизованный и безопасный процесс, поэтому мы выступаем за этих людей», – рассказал УНИАН глава «Всеукраинской сети людей, который живут с ВИЧ/СПИД» Дмитрий Шерембей.

По его словам, легализация такого вида услуг приводит к следующим простым результатам: общество защищено законом Украины в деятельности, которая будет оказываться легально, а люди, которые будут заниматься этой деятельностью, тоже будут защищены. «Это, по сути, коллективная безопасность. Европейские страны (секс-услуги легализованы в Нидерландах, Дании, Германии, Норвегии, Франции, Финляндии, Греции, Латвии, Венгрии, Австрии, Великобритании, Италии, Швейцарии, - УНИАН) пошли по этому пути, исходя из здравого смысла. Проституция есть – это факт. Поэтому вопрос только в том, хотим ли мы ее контролировать», – отметил он.

«Если в Украине есть секс, то, наверное, нужно принять, что есть и секс-бизнес, с этим связанный», – пошутил Павел Скала.

Стоит отметить, что на законодательном уровне вопрос урегулирования секс-труда поднимался в Украине в 2015 году. Тогда в Верховной Раде народным депутатом от группы «Воля народа» Андреем Немировским был зарегистрирован законопроект «О регулировании проституции и деятельности секс-учреждений». Буквально через несколько недель после регистрации, нардеп заявил, что внес документ только для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. «В Украине проституция и сутенерство «крышуются» правоохранителями, сотни украинских девушек вывозятся за границу, а правоохранители закрывают на это глаза. Внесение этого законопроекта было провокационным. Но это - моя сознательная позиция, чтобы привлечь к этому позорному явлению внимание общества и начать широкую дискуссию в коридорах о необходимости усиления борьбы с торговлей людьми, сутенерством, распространением ВИЧ-инфекции и другими негативными явлениями, которые сопровождают проституцию», – заявил он.

Однако, менее чем через месяц законопроект был отозван самим же Немировским.

На сегодняшний день в Верховной Раде нет ни одного зарегистрированного законопроекта, посвященного проблематике секс-индустрии. Активисты марша подчеркивают: это крайне несправедливо по отношению к 80-ти тысячам секс-работников по всей Украине. В этой связи, участники акции попытались передать свой вариант соответствующего законопроекта в Раду, Кабмин и АП. Но, поскольку депутаты назначили себе двухнедельные «каникулы», прикрываясь якобы работой в округах, парламент встретил демонстрантом пустым. У Кабмина к секс-работникам и сочувствующим вышел представитель департамента информации и связям с общественностью Кабинета министров Михаил Шевченко, который пообещал, что предложения активистов будут приняты к рассмотрению. В АП также взяли копию законопроекта. Теперь остается только ждать, примут ли представители украинского политикума этот документ во внимание и дадут ли ему ход.

Впрочем, если не примут и не дадут, участники акции в поддержку декриминализации и легализации секс-индустрии в Украине уже придумали для властьимущих «наказание»: «Народные депутаты пользуются нашими услугами, а легализовать не хотят – пусть тогда не пользуются, это будет справедливо».

Ирина Шевченко