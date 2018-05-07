Алексей Вертинский: хотел бы сыграть Черновецкого

Алексей Вертинский - заслуженный артист Украины, ведущий актер столичного «Молодого театра». На сцене - больше тридцати лет. Снимался в фильмах «День рождения буржуя», «Восток – Запад», «Дух земли», ”Оранж лав” и ”Оранжевое небо”.

Его манеры настолько эпатажные, что, комплексов у него, похоже, отродясь не было... А, может, все наоборот - и он весь соткан из комплексов? УНИАН взял интервью у известного актера.

Алексей, почему мы не увидели Вас в ни одном новогоднем мюзикле?

К сожалению, в этом году я нигде не снимался. Должен был сниматься в одном проекте, но пришел кризис и у всех спонсоров закончились деньги. Там должен был быть прикольный сюжет. По сценарию, действие происходит в 1929 году в Украине. Слава богу, нет попсы, все исключительно высокое и святое. Все наши эстрадные звездочки поют собственные хиты, но в оперном исполнении. Я - директор оперы. Должен был ходить и штрафовать их за то, что они напевают что-то свое.

Но этот проект перенесли на будущее.

Вы вот сказали, что «слава Богу, не будет попсы». Вы так не любите попсу?

Нет, почему же?.. Я тебе скажу, что я вообще всеядный. Меня может завести любая бессмысленная песенка со словами, например, «ты ко мне пришла, а я тебя ждал, а потом ты ушла и слава богу».

Расскажите какую-то интересную новогоднюю историю...

Должен признать, что Новый год я встречаю очень плохо. Причем всю жизнь. Я родился первого января. Все сначала пьют за Новый год. Потом повеселеют, их морды раскраснеются и тогда говорят: «Ой, так нужно же за Лешу пить». Позже сам стал взрослым, сам начал к рюмке прикладываться, куранты пробьют, а я всем: «Вы же и меня не забудьте поздравить».

При совке было так, что мы и 31-го играли представления. После представления, даже не сняв грим, быстро бежишь домой провожать старый год, начинать Новый, утром, не успев умыться, бежишь играть сказочку в театре.

Возможно, со стороны это и весело выглядит, но актерский труд – очень тяжелый труд. Ты не успеваешь ни восстановиться, ни очухаться. Поэтому мне смешного мало.

Однажды такой невыспанный, неадекватный прибежал играть «Красную шапочку». Сказка была роскошная, с оркестром. Полный зал деток с родителями. Я играл волка. Представление должно было начинаться с того, что я на сцене должен вскочить и поймать девушку – Шапочку. Я лежу на сцене и т-аа-к хочу спать. Меня сушит, голова горит. А из подвала сквозь доски поддувает свежий воздух. Ой, этот воздух – то была такая благодать. Я горячими щеками так прислонился к тем прохладным доскам и задремал.

Начинает играть оркестр, я вдруг понимаю, что мне нужно выскакивать из-за кустов, я выскакиваю и осознаю, что я не понимаю, где я. Причем я выскочил из-за кустов задом к зрителям.

Сейчас я уже не играю в сказочках, потому что там нужно много двигаться, а я уже старый.

Вы родились в семье военных. Как по мне, военное воспитание и актерство вещи не вполне совместимые.

Так я тебе больше скажу, мой отец ужасно хотел, чтобы я после восьмого класса поехал в Суворовское училище. В военкомате уже все было оформлено. Я не могу вспомнить почему, но тогда был очень большой конкурс, поэтому многих пришлось отсеивать. Решили отсеивать тех, у кого не были удалены гланды. А у меня гланды были, но я на них никогда не жаловался, они мне не мешали.

Отец меня хвать за шиворот, бегом в больницу, выдрали мне гланды. И меня с распухшим горлом опять приволокли в военкомат, а там сказали: «Да все уже...».

Помню, что внутренне я перекрестился.

Мне уже в пятнадцать лет мечталось быть актером.

Да, мой отец был против моего выбора, мама шла у него на поводу. Они не считали, что эта профессия - для их ребенка.

После армии я и не очень докладывал им о своих планах. Поехал в Москву, там вступил, им потом показал только бумажку об образовании, а они и обрадовались. Но они уже и отвыкли от меня, радовались, что не нужно меня кормить. Нас было четверо в семье, как говорят, нет ребенка - нет проблемы.

Вы долго работали в России, и все же вернулись в Украину. Почему?

Мне никогда не хотелось покорять какие-то Голливуды, какие-то миры. Эти миры никогда не вписывались в мое представление, кто я на этом свете и чего я хочу... Мне не нужно было захватывать мир.

Моей детской мечтой было иметь свой уголочек при театре, такой небольшой подиум.

Конечно, ты со студентами варишься в одном котле, преподаватели вам вколачивают в голову, что и как надо, и так подневольно ты становишься одним из многих. Потом начинаешь в лихорадке программировать себя, что ты должен идти табуном, сложив ручки перед собой в позе белочки и чего-то достигать.

Но когда остаешься в одиночестве, думаешь: «Да на х...ра оно тебе нада!». Возможно, я и неправильно с собой поступил. Я в жизни неоднократно кардинально менял свою жизнь, я просто разворачивался и уходил.

Другое дело, когда идут, наплевав в колодец и еще кому-то пенделя под зад дают. Я до таких вещей не опускаюсь, просто пишу заявление, разворачиваюсь и ухожу.

Вы снялись в двух фильмах об Оранжевой революции. А Вы лично стояли на Майдане?

Так случилось, что я не очень стоял, потому что в те минуты, когда здесь началась революция, я был в числе делегации, которая представляла культуру Украины в Беларуси.

А Беларусь знаменита тем, что любит Москву, а на остальные государства они как-то не обращают внимания. По белорусскому телевидению ничего не показывали. Поэтому я мог слышать только какие-то отрывки информации о том, что происходит в Украине. У меня даже с собой мобильного телефона тогда не было. Сама знаешь, роуминг –дорого, а я столько не зарабатываю.

Я знал, что происходит что-то грандиозное, но сначала не мог понять, кто кого там достает.

Когда я приехал в Киев, на Майдане были уже разбиты палатки, я одел будьоновку, нацепил себе оранжевый бантик и пошел с женой, дочерью носить деньги, кофе людям. Знаешь, это было так трогательно, до слез.

Революция показала, что мы не такие уж и бараны.

Мне сегодня безразлична любая политика. Когда доживаешь до моего возраста, понимаешь, что жизнь просрал окончательно и бесповоротно. Что ни начальник, то несет такую х...рню, которая на голову не лезет, тогда ты понимаешь, что ты, как человек подневольный, исполнитель оказался в полной заднице. К сожалению, другое сравнение тяжело подобрать.

Ну что говорить, когда неделю тому назад мэр сказал, что ему не нужно столько театров в Киеве, ему достаточно Оперы и Российской драмы.

Ты мне скажи, да разве нужно какому-то там мэру объяснять, что до тебя, поца, эту культуру веками создавали такие умы, которых давно нет, но мы читаем их книги, пьесы и у нас мурашки по коже. А ты - клоун, находишься в положении того хирурга, который сделал надрез на человеке и упал без сознания, потому что крови боишься. Ну если ты не понимаешь, не любишь это, боишься крови, то какого дьявола ты перся на эту должность?! Тебя же насильно туда никто не гнал, ты свою потную ручонку тянул и говорил: «Пустите меня, дайте мне, я всем помогу».

И в чем твоя помощь?! Что ты врешь на каждом шагу? Да будь ты мужчиной, Леня, скажи: «Я усрался». Благо было бы, если бы только у нас один такой мудак был, но у нас все такие лгуны.

Мне нравится моя профессия, я всю жизнь об этом мечтал, есть многие люди, которым тоже нравится то, что я делаю. Мне нравится работать в Киеве, но когда тебе до гробовой доски остается недолго, а тебе сверху говорят: «Все, что ты делал до сих пор – полное дерьмо, а нам с внученькой сегодня нужно только бабло. Мы его будем считать с утра до ночи, если будет вдохновение, то и с ночи до утра». Ну вырастет твоя внученька, будет ей восемнадцать, над одной из пачек она расплачется и скажет: «Да! Эта пачка меня проняла! Наконец-то я почувствовала глубокое потрясение!». И что дальше?

Скажи мне, как такое может быть?!

Мы все в эту жизнь пришли с недостатками, но мы должны научиться жить с ними в гармонии. Нельзя жить на одних инстинктах, потому что выходит какое-то животное.

Не хотели ли бы Вы сыграть Черновецкого?

Хотел бы. Хотя, как по мне, он переигрывает. Потому что как подсказывает мне логика, такого начальника быть не может!

Вы часто снимаетесь в кино с российскими актерами. Не ощущаете с их стороны пренебрежительного отношения?

Не было ли каких-то наездов? Нет, я со всеми обнимаюсь, целуюсь, анекдоты травим. У меня очень много знакомых россиян. Говорю я с ними на украинском языке. Возможно, некоторые, глядя на меня, думают: «Да нет, мы лучше этого придурка трогать и провоцировать не будем».

Я не припоминаю, чтобы меня кто-то задевал из-за того, что я украинец. Более того, мне кажется, что они сами не в восторге от своей российской власти.

Мы о политике с ними не говорим, только о личном: у кого какая дача, например, в Черногории или что-то в этом духе.

А у Вас есть дача за границей?

Тю! У меня?

У меня есть мама, ей 83-и года, она живет в Сумах. У меня есть две сестры, у меня есть брат, теща с тестем в Ужгороде, а если мне еще и дачу к ним всех, тогда я просто застрелюсь. Меня просто на всё не хватает.

Не хотите играть в театре имени Ивана Франко, где Богдан Ступка является художественным руководителем?

Нет, не хочу. Вернусь к началу нашего разговора. Как я уже говорил, я люблю что-то маленькое.

Все эти национальные театры – это театры для иностранных туристов. Чтобы, например, приехал какой-то япошка, который знает свое кабуки, сказал: «Дай-ка, я посмотрю на украинское кабуки: шаровары, топоры и так далее».

Я вот не хочу в такое кабуки.

Ну разве что меня отовсюду погнали, а Богдан Сильвестрович сказал: «Слушай, лысый, иди сюда», так я бы пошел, конечно.

В прошлом году пресса о Вас писала, что Вы отобрали у Богдана Ступки звание актера номер один.

Это глупости. Не знаю зачем они такое пишут. Ну, это же смешно, ведь какую же такую роль я сыграл?! В тот день, когда меня признали лучшим актером в Украине, Ступка получал в Испании звание лучшего актера Европы.

Ну это какое-то издевательство... Мне было вручили что-то стеклянное, где было написано, что я лучший. Потом после этого признания у меня вообще были непростые полгода. Я оказался до того лучшим, что аж на х...р никому не нужен.

Богдан Ступка мне всегда нравился. Помню, когда он сыграл короля Лира, эти «околотеатральные» люди, которые всегда сбивают пену, назвали его каким-то «ступарем», мол, выдохся.

Я пошел посмотреть на «Короля Лира». Ты знаешь, меня это так проняло, я пришел к такому выводу, что если бы он даже не говорил ничего из того, что написал Шекспир, а просто ходил молча и пронзительно смотрел, меня бы и это устроило.

О чем эти придурки мелют?! У Ступки чувствуется ТАКАЯ сила.

Да, о Богдане Сильвестровиче можно много чего сказать, но в любом случае нельзя, что он плохой актер. Сейчас Андрей Жолдак наезжает на Богдана Сильвестровича, говорит, что он плохой менеджер…

Пошел он в одно место, этот Жолдак.

По-видимому, я не имею права это говорить, пусть бы как-то исследователи театра в этом разобрались, если бы, конечно, кто-то в этом что-то понимал. То, что делает Жолдак на сцене, – это просто оскорбительно для актера.

Как-то я посмотрел «Гамлета», которого он поставил на базе Харьковского театра. Это зрелище мне напомнило, как покойный Борис Шарварок во дворце «Украина» делал новогодние праздники. Он записывал плюсовую фонограмму детей, Снегурочку, разбойников, мы бегали по той километровой сцене, махали ртами. Совпадало оно с фонограммой или не совпадало, - не имело никакого значения.

Так же и театр Жолдака можно назвать коктейлем бреда с ересью. И он это нам, взрослым людям, показывает со сцены Национального академического театра. Простите, но театр – это все-таки искусство перевоплощения, переживания, то есть искусство. А он какую-то х...рню показывает.

Ну что это, предмет искусства - женщины бегают по сцене с заклеенными сосками?! Где здесь Шекспир и переживания?! Чего этим хочет добиться Жолдак, чтобы оно у меня вызывало отвращение? Да, оно вызывает у меня отвращение.

И после этого он будет говорить о менеджерах?!

Напротив, после прихода Ступки театр Франко ожил. То, что я там могу наблюдать, не производит впечатление тихого болота.

Очень деликатный вопрос. Почему Вас подозревают в нетрадиционной ориентации?

В нашей жизни, пока дойдешь до истины, может происходить все, что угодно. Я не буду врать и не говорить о собственном целомудрии. У меня в молодости действительно были попытки познать жизнь и с этой стороны.

Однако у меня относительно этого есть оправдание. Так как в советском государстве вообще секса не было, этот вопрос не муссировался, не поднимался в школе. К родителям тоже с этим вопросом не подойдешь, потому что они знают, что у них секса нет. То есть когда человек растерян, он идет на ощупь. А в темноте же всегда можно нащупать что-то пикантное.

Другое дело, нужно ли оно тебе?

Вообще-то я не очень люблю говорить на эту тему, потому что это все, как по мне, непристойно. Это все равно, если бы мы сейчас с тобой начали обсуждать мои анализы кала. Ну кому это нужно? Это же физиология, почему весь мир должен обсуждать твои опорожнения. То же и секса касается. Секс – это интим.

Слава Богу, сейчас есть Интернет, а в ту пору когда я рос, его не было, у меня не было откуда черпать информацию.

Мне не нравится, когда идет человек и несет впереди себя свою ориентацию, как важнейшее, чего он достиг в жизни. Так же можно ходить и своими гениталиями размахивать.

В этот мир я пришел, чтобы состояться как актер, я люблю этим заниматься. А все другое, что у меня было или не было, не имеет значения. Я же этого не афиширую. Главное, еще раз подчеркну, своевременно остановиться, если ты чувствуешь, что оно не твое.

Вы счастливы в жизни? И что такое счастье, на Ваш взгляд?

Как-то меня об этом спросил какой-то театральный журнал. Я им ответил, что у меня все составляющие счастья есть. Да, я счастлив.

Я ни к чему более умному не пришел, как все размежевать: когда твои близкие живы-здоровы, если ты можешь им позволить себе помочь в лекарствах, болезнях, просто что-то приобрести, накормить тебя. Это все у меня есть. Я состоялся как актер. Я мечтал о детях, и они у меня есть. Я мечтал, чтобы мои отношения с женой не напоминали отношения моих родителей, у меня это есть. Мне не на что жаловаться.

То, что мне не повезло с мэром. Ну здесь ничего не поделаешь. Думаю, я это как-то переживу.

Пожелайте что-то нашим читателям в Новом году.

Наши читатели будут самыми умными, если не будут слушать глупости, которые им проталкивают в уши.

Пусть прислушиваются к собственной совести. Тогда будет гармония во всем.

С Новым годом!

Беседовала Оксана Климончук