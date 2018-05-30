Миллер переиграл, а Украина обречена на проигрыш?

Мало того, Украина до сих пор не расплатилась за поставленный Россией газ в 2008 году, да еще и впридачу услышала от Газпрома потрясающую цену на 2009 год – 418 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Позже председатель Газпрому Алексей Миллер еще больше испортил украинцам предновогоднее настроение, заявив, что уже создан штаб по подготовке прекращения подачи газа в Украину. Ситуацию комментируют эксперты.

Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Центра Разумкова: 418 ДОЛЛАРОВ – ЭТО КАКАЯ-ТО НЕАДЕКВАТНАЯ ЦЕНА

Как известно, цена на газ корректируется в интервале 6–9 месяцев, то есть если цены на нефтепродукты падают, то, соответственно, цены на газ тоже падают и наоборот.

То есть, сейчас еще рано говорить о каком-то повышении или снижении цены на газ. Однако цена в 418 долларов явно завышена. Таких цен нигде нет.

Даже Газпром говорил, что цена для стран Европы составляет 260–300 долларов за тысячу кубических метров. То есть 418 долларов – это какая-то неадекватная цена. Она, видимо, находится под влиянием неуплаченных долгов со стороны Украины.

Сегодня о цене речь не идет, сегодня нужно оплатить долг и начинать переговоры о последующем получении газа.

Если Газпром с 1 января отключит газ Украине, то нам придется частично отбирать его у Европы, потому что нам своего собственного газа не хватит.

Евгений Минченко, директор Института международной экспертизы, вице-президент Российской ассоциации связей с общественностью (РАСО): ЭТО СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЦЕНА, ЧТОБЫ УКРАИНА ПОГАСИЛА ДОЛГ Заявленная цена на газ для Украины в 418 долларов – это стимулирующая цена для принятия хоть каких-то действий, чтобы погасить долг, или найти другие решения существующей проблемы.

На исходе года цены на газ в Европе выходят на пик, сейчас среднеевропейская цена приблизительно 500 долларов за тысячу кубометров. То есть цена на газ сегодня привязана к цене на нефть, которая была девять месяцев тому назад. Они начнут снижаться только после первого квартала следующего года. Поэтому если исходить из этого, то можно объявлять и такую цену.

Но, очевидно, что Украина такую цену не потянет, поэтому, считаю, что украинским руководителям пора прекратить перекладывать ответственность друг на друга. Думаю, что сегодня ни Ющенко, ни Тимошенко не хотят брать на себя ответственности за повышение цен на газ.

Цена, безусловно, повысится. Вопрос только: на сколько?

Реальная и адекватная цена для Украины на 2009 год была бы 250 долларов за тысячу кубометров, но она предусматривает платежную дисциплину, которую сегодня, к сожалению, Украина не демонстрирует. Потому Миллер и называет максимальную цену, чтобы каким-то образом простимулировать представителей Украины решать вопрос долга.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»: СЕГОДНЯ ДЕЛО НЕ В ДОЛГАХ И НЕ В ЦЕНЕ, И ДАЖЕ НЕ В ГАЗПРОМЕ Думаю, сегодня дело не в долгах и не в цене, и даже не в Газпроми.

С заявлением о 418 долларах за газ для Украины тайное стало явным, то есть российская сторона хочет использовать нынешний политический хаос в свою пользу с целью достижения стратегических целей в Украине. Один наиболее действенный, на их взгляд, рычаг – это использование механизмов экономического давления. Отсюда и эскалация долгового вопроса. Он как был непрозрачным, так и остается...

Цифра 418 долларов – это то, что называется переиграли, она выходит за пределы любой реальности.

Конечно, они в Газпроме объяснят, что цена формируется с определенным временным лагом от 6 до 9 месяцев, поэтому, мол, 418 долларов повторяет динамику высоких цен на нефть конца первого полугодия. Очевидно, такая логика будет в объяснении этой цены. Но это не имеет ничего общего с реалиями.

Сам Газпром при таких заявлениях нарывается на соответствующую цену от туркменского поставщика, долларов где-то так 385, что тоже абсолютная фантастика.

Напоминаю, что мы сегодня говорим о центральноазиатском газе.

418 следует воспринимать не как реальный ценовой показатель, а как позицию продолжения линии политико-психологического давления на украинское руководство.

Если взять динамику цен на нефть, то вырисовывается модель 2006 года. Именно тогда была сходная с нынешней динамика цен на нефть, только на фазе повышения. Сегодня у нас фаза снижения.

Тогда цена газа, экспортируемого из РФ в Европу была 260–280 долларов за тысячу кубометров. А цена газа, который поставлялся в Украину, была 95 долларов, поэтому возможный ценовой коридор для Украины колеблется в пределах от 95 до 230 долларов.

Да, это широкий ценовой коридор, и если исходить из реалий настоящего, в том числе и политических, то по крайней мере цена на газ на следующий год, как минимум, может сохраняться на нынешнем уровне. Как максимум, она вряд ли может превышать показатель в 230 долларов.

Здесь мало действует экономика, здесь действуют сплошные политические факторы.

Что касается заявлений Газпрома об отключении газа Украине с 1-го января. Нельзя употреблять термины «отбирать или не отбирать газ у Европы», прежде всего в значительной мере это будет обусловлено метеорологическим фактором.

Грубо говоря, если будет серьезное снижение температуры, то автоматика потребления газа будет срабатывать на увеличение отбора газа из газотранспортной системы. Начиная с России, продолжая Украиной и заканчивая ЕС. То есть где будет самая низкая температура, а понятно, что она будет в России, там будет максимум отбора. А там такая тенденция там уже четко прослеживается, потому что прогнозы на первую декаду января обещают серьезное снижение температуры в европейской части России. Поэтому там будет увеличиваться отбор газа и за счет уменьшения снабжения газа в Украину и ЕС. Россия будет компенсировать свои дефициты.

Во-вторых, если снижение температуры произойдет на территории Украины, соответственно, у нас будет увеличиваться отбор газа. Мы его меньше будем получать из России из-за ограничения и увеличения отбора в России и, соответственно, автоматика будет вынуждена отбирать больше газа, в том числе и того, который должен был бы идти в Европу. Я намеренно избегаю слов типа «кража газа» и так далее, потому что это не имеет никакого отношения к кражам. Здесь просто срабатывают законы физики и принципы функционирования газотранспортной системы под высоким давлением.

Если произойдет повышение отбора на территории Украины, то, соответственно, произойдет снижение поставок газа в страны ЕС.

Я еще раз подчеркиваю, что это связано с фактором низких температур. А никто точного прогноза относительно температуры не может сделать.

Говорят, что история чему-то учит. Так вот в украинском случае история учит тому, что ничему не учит. В отличие от Газпрома, который усовершенствовал свою систему ведения газово-информационных атак против Украины, украинская сторона в лице НАК Нафтогаз, министерства топлива и энергетики ничего не научилась на примере 2006 года. Точь-в-точь такая же бездарная позиция страуса в песке, никакой нормальной информации, никакой подготовки. Только сейчас в лихорадочном режиме начинают организовывать какие-то штабы для реагирования и так далее.

Потому сегодня имеем такую ситуацию, в которой украинская сторона обречена на проигрыш.

Опрашивала Ксеня Лесив