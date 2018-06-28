Откуда на гривню навалились напасти

О том, что сегодняшняя ситуация в украинской экономике весьма схожа с кризисом в Аргентине 2001 года, уже поговаривали некоторые отечественные эксперты. А на днях об экономическом кризисе в Аргентине - в контексте сопоставления с нынешней реальностью в Украине - упомянула также эксперт французской компании «Euler Hermes» Карин Бержер. В интервью изданию «Kapital» она сообщила, что первыми все последствия кризиса почувствуют те государства, которые являются зависимыми от внешнего капитала. Достоверным сценарием развития событий в Украине, по мнению госпожи Бержер, является «аргентинский», где в 2001 году песо обесценился на 70%, и это сделало невозможным экономический рост на протяжении нескольких лет.

Украина-2008 – не Аргентина-2001

Конечно, некоторые аспекты того кризиса в далекой южноамериканской стране и теперешнего в Украине весьма похожи, как, впрочем, подобны между собой все экономические кризисы – в любых странах и в разные времена. Рост безработицы, снижение реальных доходов населения, высокая инфляция, существенная девальвация национальной валюты, падение ВВП – всё это почти непременные признаки экономических катаклизмов. Однако есть и значительные отличия ситуаций в тогдашней Аргентине и сегодняшней Украине, ввиду чего их сравнение не представляется безупречным.

Главной проблемой начала 90-х годов минувшего столетия в Аргентине была инфляция - до 300%. В этом сходство с Украиной очень большое, только у нас инфляция достигала еще больших размеров (например, в 1993 году – свыше 10 000%).

Новый министр экономики Доминго Кавальо, считавшийся «архитектором реформ» в Аргентине, решил проблему инфляции, привязав курс песо к американскому доллару. Что принесло быстрые и впечатляющие результаты: с 1990 по 1998 г. ВВП вырос на 60%, тогда как главные конкуренты Аргентины - Мексика и Бразилия – продемонстрировали подъем всего на 25%.

Однако нагрянул кризис 1997-1998 годов. Стабильность валюты стала мешать экспорту, ВВП перестал расти, а затем начал сокращаться. Одновременно Мексика и Бразилия, девальвировав после кризиса свои валюты, начали отвоевывать у Аргентины позиции на внешних рынках. Правительство же Аргентины продолжало удерживать курс национальной валюты, наращивая долги. В 2001 году внешний долг составил $132 млрд, и обслуживать его становилось все сложней. И тогда правительство решило уменьшить на 20% государственные расходы – за счет сокращения зарплаты госслужащих и прекращения выплат пенсионных пособий. К тому же была ограничена до $1 тыс. сумма, которую частные лица могут снять со своего банковского счета. Ну а закончилось всё социальным взрывом, дефолтом и сильной девальвацией отечественной валюты.

Таким образом, в Аргентине в 2001 году случился с некоторой отсрочкой такой же кризис, как в Украине и России в 1998-1999 годах. Если бы аргентинскому правительству не оказывали тогда финансовую помощь МВФ, Всемирный банк и другие международные организации, то кризис в этом государстве произошел бы примерно в то же время, что и в других странах. Поэтому аналогия между нынешним кризисом в Украине и аргентинским 2001 года видится менее подходящей, чем его сравнение с кризисом 1998-1999 в Украине или России – зачем далеко бегать.

Но сейчас в Украине есть много отличий и от ситуации десятилетней давности, главное из которых состоит в том, что тогда не было мирового кредитного кризиса - финансовый кризис в те годы существенно задел лишь ряд азиатских, южноамериканских стран, а также государства СНГ, но почти не проявился в Европе и США. Кроме того, теперь в мире бушует еще и экономический кризис, вызвавший обвал цен на нефть, металлы, недвижимость и прочее.

На гривню навалились напасти

Впрочем, умозаключения о большей уместности сравнения нынешней ситуации в Украине со здешним же кризисом 1998-1999 годов, чем с Аргентиной-2001, нисколько не преуменьшает возможные негативные проявления, в частности, относительно вероятного падения национальной валюты. Напомним, гривня во время прошлого кризиса обвалилась к доллару почти в три, а рубль после дефолта в России – в четыре раза. Для того же, чтобы спрогнозировать, не грозит ли сейчас гривне обвал к доллару в 3-4 раза – до курса 15-20 грн/долл – нужно, в свою очередь, ответить на ряд вопросов. В частности, почему сегодня в Украине наблюдается такая нехватка иностранной валюты и почему Национальный банк не может остановить рост доллара с помощью золотовалютных резервов (ЗВР), размер которых еще недавно считался огромным?

Уменьшение поступлений валюты в Украину от экспорта началось с августа, поскольку мировые цены на сырьевые товары стали резко снижаться, а экспорт черных металлов и химических удобрений составляет половину всего товарного экспорта. В то же время, объемы импорта, намного превышающие экспорт, почти не уменьшались – за исключением октября, когда гривня обвалилась до курса 7 грн/долл.



Месяца 2008 года Июль август сентябрь октябрь Экспорт товаров, млн. долл. 7617 6718 6685 5862 Импорт товаров, млн. долл.

8823 8156 8479 7648

За десять месяцев экспорт вырос на 48,4%, а импорт – на 56,5%. Негативное сальдо внешней торговли товарами достигло 16069 млн. долл., тогда как за соответствующий период 2007 года было только 8220 млн. долл. В значительной мере такая картина была обусловлена еще и проведенной весной Нацбанком ревальвацией гривни. Это – первая причина мощного дефицита иностранной валюты в Украине.

Вторым фактором, приводящим к нехватке валюты, стало осеннее обострение мирового кредитного кризиса, докатившегося таки и до Украины. Дело в том, что в последние годы в страну поступало все больше долларов и евро в виде прямых иностранных инвестиций и внешних займов. Так, украинский валовой внешний долг в III квартале 2008 года составил $105,4 млрд, что на 7,6% ($7,4 млрд) больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом долг банков увеличился за данный период с $38,4 млрд до $42,1 млрд, долг прочих секторов экономики – с $10,7 млрд до $44,3 млрд. Что очень важно, значительная часть долгов коммерческих банков – краткосрочные, а валютные кредиты украинцам ими выдавались на 3, 5, 10 и более лет. И вот в связи с мировым кредитным кризисом возможности делать новые займы для отечественных банков практически не стало. То есть, этот финансовый источник притока иностранной валюты для Украины иссяк.

Наконец, третья важнейшая причина повышенного спроса на валюту – потеря доверия у многих украинцев к гривне и банковской системе. По состоянию на конец сентября на гривневых депозитах население и бизнес держали 340,1 млрд. грн., а затем соотечественники стали снимать гривневые вклады, переводя часть этих денег в СКВ. В октябре депозиты в гривне сократились на 9,2 млрд. грн., в ноябре – еще на 7,4 млрд.

Нацбанк потерял вожжи

Теперь перейдем к сегодняшнему дню! В четверг курс на наличном рынке Украины перешагнул за отметку 10 грн/долл, что в два с лишним раза превышает показатель августа. Естественно, сей факт означает полный провал Нацбанка, который по Конституции ответственен за устойчивость национальной валюты. А мог ли НБУ не допустить такой сильной девальвации? Да, такой шанс у него был, но он им не воспользовался.

Еще в начале октября, когда обнаружились серьезные признаки валютно-курсовой нестабильности, руководство Нацбанка обязано было внимательно рассмотреть тенденции во внешней торговле и на кредитном рынке. А потом осуществить решительный шаг: провести быструю (возможно, мгновенную) девальвацию – где-то до 7-7,5 грн/долл. Шокированным же украинцам НБУ убедительно бы объяснил, что это необходимый шаг, который позволит улучшить условия для отечественных экспортеров и ограничит импорт. А самое главное – что Нацбанк твердо обещает впредь держать данную курсовую планку, для чего у него имеются ЗВР размером около $38 млрд. Только в таком случае население и бизнес могли бы поверить руководству НБУ - люди не бросились бы в банки снимать депозиты, экспортеры не стали бы придерживать валютную выручку, а банки не занялись бы скупкой валюты в спекулятивных целях.

А как повел себя Нацбанк на самом деле? Он сделал всё возможное, чтобы подорвать доверие соотечественников к гривне. То не выходил на валютный рынок и курс доллара рос, то появлялся и на какое-то время укреплял гривню. При этом обещал удержать курс на уровне сначала 5,1 грн/долл, потом – 5,8, затем – 6,5, потом – 7,5. Однако гривня падала, а валютные резервы таяли (сейчас их без учета кредита МВФ – $28,3 млрд). Кроме того, своими непоследовательными решениями НБУ реанимировал черный валютный рынок.

Гривню вдруг захотели спасти

Вчера на встрече Стельмаха и Пинзеныка с Президентом были приняты некоторые решения по исправлению ситуации на валютном рынке. Было объявлено, что Нацбанк проведет жесткую проверку банков (с наказанием нарушителей), сократит их рефинансирование и повысит учетную ставку, а также что теперь он будет регулярно выходить на межбанк с долларовыми интервенциями. Виктор Ющенко сообщил также успокоительную «фундаментальную новость» о превышении уже сегодня экспорта над импортом. Однако есть большое подозрение, что все эти заявления несут всего лишь психологическую нагрузку – попытка хоть таким образом сбить панику на валютном рынке. Поскольку если бы у Нацбанка были реальные возможности расходовать ежедневно и в нужном объеме свои резервы, то почему бы он этого не делал? Ведь трудно предположить, что НБУ заинтересован в скачке инфляции по импорту или в массовых невозвратах валютных кредитов банкам из-за резкого обвала гривни?

На самом же деле НБУ не имеет возможности тратить резервы в необходимом для удержания гривни от девальвации количестве. Подписанным между украинским правительством и МВФ меморандумом оговорены поквартально допустимые уровни снижения размеров ЗВР. Если же Нацбанк истратит больше положенного до Нового года, то следующего транша Украина не получит.

К сожалению, перспективы на будущее очень неутешительные. Доверие к Нацбанку и гривне уже потеряно, и его теперь вряд ли восстановишь – тем более, нервными заявлениями. Также не на пользу НБУ пойдут обвинения в адрес его руководства из парламента, правительства и совета Нацбанка в таком стремительном обвале гривни, а также в злоупотреблениях при рефинансировании и выделении ЗВР по относительно невысокому курсу для избранных банков. Утверждение Ющенко о выравнивании экспорта с импортом вызывает сомнение – вспомним хотя бы о долге Нафтогаза Газпрому в $2 млрд. Кроме того, остаются большие внешние долги банков и компаний, а также сотни миллиардов гривневых вкладов. Возможно, на какой-то период времени и случится некоторое укрепление гривни, но, скорее всего, он не будет продолжительным. Сокращение же рефинансирования банков при увеличивающейся сейчас все больше задолженности по кредитам приведет к массовым банкротствам банков.

В общем, куда ни кинь – всюду клин! А посему прогноз о многократном обвале гривни - по аналогии с Аргентиной-2001 или с кризисом 1998-1999 годов в Украине и России - не кажется сейчас чересчур фантастическим…

Михаил Маркелов