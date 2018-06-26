Наши изобретатели помогают расти китайскому чаю и грибам

Это сословие по праву можно назвать «первичной ячейкой» инновационной политики. Им все еще не везет, инновационная политика пока так и не стала государственной политикой Украины. Впрочем, изобретатели никогда не были особенно обласканы властью, мой дядя еще в советские времена, когда-то заслужив звание лучшего изобретателя страны, получил премию в 10 рублей. Изобретения моего свекра и сейчас востребованы на строительствах дач бывших боссов Днепропетровской области. Ему правда везет меньше, его просто покровительственно похлопывают по плечу и не выгоняют на пенсию. Но вобщем, эти люди, чье воображение не перестает работать из-за безденежья и чье трудолюбие и энтузиазм заставляют их сидеть над микросхемами, делать чертежи, обивать пороги высоких ведомств и иногда выводить своих «детей», свои изобретения, в широкое производство, заслуживают самого глубокого уважения. Сейчас изобретатели совсем не движущий класс производства, им просто не дают таковыми стать. (И по сей день чиновники отфутболивают их со словами: если вы такие умные, что же вы не богатые, продайте свои изобретения и заработайте). Но они «золотой запас» нашей науки и производства. Давно заметила, что хорошие ученые всегда умеют просто рассказать о предмете своих исследований. Поэтому на выставке изобретений, приуроченной к их профессиональному празднику, и которая прошла в Доме учителя, я получила большое удовольствие от того, как ученые рассказывали о своих изобретениях.

- Что это у вас в баночках? – спрашиваю у стенда с надписью «биостимуляторы».

- Это витамины для растений. Селекционер иногда создает новую культуру, а мы помогаем ему выжить в новых условиях. Сегодня мы отработали технологию для тридцати растений, кукурузы, подсолнечника, лесных культур, зерновых, зерно-бобовых, винограда. Часть наших стимуляторов продается в Германию, часть препаратов будет продаваться в Китай. Мы подписали протокол на поставку препаратов для миллиона гектаров посевов, часть будет продаваться у нас. В 2001 году я побывал на выставке технологий в Пекине, с тех пор мы работаем вместе. Они вложили более двух миллионов долларов в эту работу, провели исследования в семи провинциях Китая и показали возможность собрать дополнительно 675 килограмм зерна с гектара, это 11-12 процентов прироста. А также 17 процентов дополнительно на плантациях с чаем, 49,5% дополнительно при выращивании грибов, - говорит Сергей Платонович Пономарев. - Сейчас на ста тысячах гектаров в Хмельницкой области мы тоже внедряем наши стимуляторы.

Сергей Платонович, кстати, получил в прошлом году золотую медаль европейского сообщества, как лучший изобретатель Национальной Академии Наук Украины.

Возле одного стенда, на столе, увидела бутылки из-под шампанского с жидкостью желтоватого цвета.

- Это сидр, яблочное вино, - поймал мой взгляд парень, сотрудник киевского Института агроэкологии, - он производился в 50-60-х годах. Помните, был такой мультик «Ну погоди!», так там тоже сидр присутствовал. Наш институт решил восстановить его рецепт. Мы мониторим яблочные насаждения местных сортов яблок, из которых можно производить сидр и уже, исходя из этого, будет «подбираться» технология производства для каждого вида яблочного вина. За рубежом этот напиток очень распространен. Сейчас делаем патент, а потом продадим какому-нибудь заводу.

На следующем столе были разложены десятки картинок всяких тракторов, уборочных машин, возле которых столбиком стояли наименования десятка патентов.

Это были разработки Национального научного центра «Института механизации и электрификации сельского хозяйства». Поскольку для меня все сельхозмашины на одно лицо, я попросила рассказать о них заместителя директора по науке Валерия Адамчука.

- Поле - как человек, - рассказывает Валерий Васильевич. - К нему нужен индивидуальный подход, а чтобы поддерживать его плодородие, нужно вносить азотные, фосфатные и калийные удобрения в соответствующих пропорциях. Такая машина позволяет вносить три вида удобрений дозами. Ее применение дает более 80 тысяч гривен экономии в год. Еще у нас есть машина для внесения удобрений, она защищена более, чем десятком патентов. Особенность ее в том, что к ней разработаны такие оригинальные рабочие органы, которые позволяют увеличить площади захвата в полтора раза больше, чем зарубежные аналоги. Она производится на заводе «Ковельсельмаш» и вовсю используется нашими сельхозпроизводителями. Украинские крестьяне пользуются только отечественными почвообрабатывающими машинами. Сейчас мы работаем над проблемами биотоплива.

На следующем столе лежали таблетки Института фармакологии и токсикологии.

- Здесь представлены только те разработки, которые уже производятся нашими фармзаводами. Это витамины – от стресса, а это - от анемии, - рассказывает ведущий научный сотрудник института Светлана Покровская. - Вот этот препарат тоже очень интересный, нестероидный, противовоспалительный, он применяется при простудных, воспалительных, вирусных. Вобщем-то все наши новинки не уступают качеству и биологической активности подобных импортных препаратов, и при этом они втрое дешевле.

Неловко в день рождения спрашивать человека о зарплате, и все-таки я интересовалась у наших изобретателях о деньгах, которые они зарабатывают. В ответ я слышала, что изобретения, запущенные в производство, становятся рентабельными, и это дает хоть и не баснословные деньги, но достаточные, чтобы стимулировать ученых.

На выставке было представлено множество интересных игрушек, самолетов, машин, мини-тиров технически одаренных школьников. Может, когда эта молодежь подрастет, их технические задумки и мечты превратятся во что-то очень осязаемое, например, в настоящий народный автомобиль, их игрушки пополнят диснейленды, а самолеты составят конкуренцию боингам.

Маша Мищенко