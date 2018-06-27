Украинцы заливают кризис водкой: «хай журяться наші вороги»

"Завтра будем чухаться, віддавать борги, а тепер хай журяться наші вороги" (Украинское народное творчество)

Мировой экономический кризис бьет по всем отраслям экономики. Под его удар попали и производители алкогольной и слабоалкогольной продукции. По данным Британской ассоциации пива и пабов, в третьем квартале текущего года продажи пива в стране упали на 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2007 года. Эти цифры эквивалентны снижению продаж на 1,8 миллиона пинт ежедневно (пинта = 0,57 литра). Как сообщает газета "Дейли телеграф", никогда с окончания Великой депрессии население страны не сокращало до таких размеров потребление ячменного напитка. Меньше алкоголя стали пить и в Ирландии. Даже Национальная алкогольная ассоциация России бьет тревогу – запасы алкоголя в розничной торговле к началу ноября оказались в 6 раз выше, чем за аналогичный период 2007 года. Какова же ситуация на украинском рынке алкогольных и слабоалкогольных напитков?

Украинцы, в отличие от немцев и британцев, предпочитают пить напитки покрепче. А пиво, как правило, служит подспорьем при поглощении традиционного национального продукта – водки. Как это ни парадоксально, в Украине с наступлением кризиса пить беленькой стали больше. В октябре нынешнего года производство водки выросло на 38,1% относительно октября 2007 года. Отечественные предприятия изготовили 47 миллионов литров беленькой. Рост производства показали практически все регионы Украины. В некоторых областях он оказался ошеломляющим. Например, Харьковщина в октябре увеличила выпуск сорокоградусной в семь раз — до 4,3 миллиона литров. В России наблюдается тенденция с точностью до наоборот — производство водки в октябре упало на 15% по сравнению с октябрем 2007 года. А компания Recolte, продавец самой дорогой водки в Белокаменной, уже решила начать производство беленькой дешевле 100 рублей за пол-литра под названием… “Антикризисная”.

- Сейчас рынок крепкого алкоголя находится на пике своих продаж. Новогодние праздники – один из сезонов повышенного потребления алкогольных напитков, - комментирует УНИАН ситуацию директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью компании “Nemiroff” Наталия Коновалова. - Говорить о том, что происходит снижение продаж алкоголя, вызванных кризисом, пока не приходится. Снижения нет, есть сезонный рост реализации, связанный с увеличением потребления крепкого алкоголя в предпраздничный и праздничный период.

По словам Коноваловой, говорить о последствиях кризиса для алкогольного рынка можно будет в феврале-марте 2009 года, после сравнения сезонного пика прошлого и текущего года, и понять, какова динамика.

Один из самых влиятельных игроков на украинском водочном рынке – “Хортиця” - тоже не ощущает на себе влияния экономического кризиса.

- Что касается динамики продаж, то у ЛВЗ “Хортиця” она положительная, - рассказывает директор по маркетингу ЛВЗ “Хортиця” Николай Шрам. - Думаю, что значительных изменений объемов продаж по рынку не произойдет. Если раньше водочный сегмент рос на 10-20% в год, то сейчас этот процесс затормозится или совсем остановится, но сокращаться не будет.

В общем, кризис кризисом, а повод выпить у украинцев всегда найдется. Если не от хорошей жизни, то от плохой – “сердцу будет веселей”. Но в любом случае, в условиях неблагоприятной экономической ситуации и роста инфляции, доходы населения падают и экономить все равно придется. Перейдем на потребление более дешевой продукции?

- Если говорить о долгосрочной перспективе и предпочтениях потребителей, то, безусловно, во время кризиса существует тенденция переключения предпочтений потребителей со среднеценового сегмента или премиум на низкоценовой, - говорит Коновалова. - Это закономерно, ведь кризисные явления в экономике сопровождаются снижением уровня доходов населения.

- До недавнего времени активно росли продажи премиум сегмента. Но подорожание алкоголя на фоне одновременного снижения покупательской способности может в корне изменить данную тенденцию, - соглашается Шрам. - В сложившейся ситуации рынок рискует откатиться на несколько лет назад. Как следствие - позиции низшего ценового сегмента могут вернуться с нынешних 40% рынка до прежних 70%.

В условиях экономического кризиса украинские производители сорокоградусной не сокращают производство и не теряют объемов продаж, как их западные и северные коллеги. Но все же опасения у них имеются. Главным образом – боятся всплеска нелегалов.

- Одна из самых опасных тенденций для алкогольного рынка – переключение внимания потребителей в сторону нелегального продукта, который ниже по цене, т. к. произведен без уплаты налогов, и, естественно, совершенно никем не контролируемый на предмет качества и безопасности, - рассказывает Коновалова. - Эта тенденция представляет серьезную опасность как для легальных производителей, потому что неминуемо повлечет за собой сокращение объемов продаж, так и для государства и общества в целом.

С ней согласен и Шрам. По его словам, основное конкурентное преимущество у контрафактной водки – это ее цена. Он считает, что государственное постановление о установлении размера минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков отечественного производства, принятое 30 октября 2008 года, приведет к уменьшению рынка нелегальной водки в разы.

А вот производство пива в Украине в октябре 2008 года снизилось на 9,1% до 20 905 тыс. дал. Причем, свои показатели уменьшили все области. Так, спад производства в Житомирской области составил 18,6%, в Запорожской – 4,4%, в Луганской – 64,1%, а в Киеве – 16,5%. Хотя в целом, по итогам десяти месяцев года, украинские производители пива нарастили свое производство на 2,2%.

- На протяжении полугода, начиная с июня, пивобезалкогольная отрасль также переживает спад производства, - делится с УНИАН президент компании “Оболонь” Александр Слободян. - И, несмотря на то, что рынок пива сегодня показывает падение, мы демонстрируем позитивную динамику. Есть несколько простых правил, которых необходимо придерживаться, чтобы минимизировать влияние кризиса. Во-первых, продавать больше продукции, во-вторых – внедрять жесткие методы экономии.

Производство коньяка в Украине в октябре тоже снизилось на 11,2%. Хотя, как выяснил УНИАН, крупные украинские производители коньяка наоборот увеличивают темпы производства и объемы продаж.

- У нас происходило не снижение, а, наоборот, повышение объемов продаж за последние несколько месяцев, - делится с УНИАН директор по маркетингу ТМ “Шустов”, ТМ “Ореанда” Юлия Комарова. - К примеру, за последние три месяца (сентябрь-ноябрь) текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост продаж коньяков “Шустов” составил 16,2%. В октябре 2008 г. по сравнению с сентябрем прирост составил почти 28%.

В компании предполагают, что кризис немного притормозит темпы прироста продаж коньяка, но не сократит его. И с приходом кризиса меньше пить качественного алкоголя не стали, просто переориентировались из среднеценового и выше сегментов в средний и нижний.

- Безусловно, экономить на качестве в период кризиса не будут. Кроме того, близятся праздники, и большинство людей захочет поставить на стол все самое лучшее. В этой ситуации правильнее говорить не о переходе на более дешевые марки, а, скорее, о перераспределении продаж в ценовых сегментах, - рассказывает Комарова. - Продажи коньяка в настоящий момент сегментированы следующим образом: доля коньяков стоимостью 25-32 грн. составляет 45% от продаж, 33-40 грн. – 30%, 41-50 грн. - 20%, и оставшиеся 5% разделяют дорогой и премиальный сегменты коньяка.

В компании соглашаются, что замедления темпов роста коньячного рынка все равно не избежать. Причина очевидна - снижение потребительской способности населения. А еще производители коньяка считают, что для стабилизации этого рынка в условиях кризиса, следует ограничить импорт продукции.

Завод марочных вин и коньяков “Коктебель” за 10 месяцев увеличил объем продаж коньяков “Коктебель” на 45% против аналогичного периода прошлого года. За аналогичный период времени продажи вин “Коктебель” выросли на 23,3% . Артемовский завод шампанских вин тоже увеличил объем производства игристых вин за десять месяцев 2008 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млн. 573 тыс. 400 бутылок.

P.S. На совместном симпозиуме в Гааге аналитики и эксперты Международного валютного фонда, Всемирного банка реконструкции и развития, агентств Блумберг, Мерил Линч и Фитч пришли к выводу, что Украина больше всего пострадала от экономического кризиса. Пальму первенства в распитии алкоголя, исходя из показателей продаж, мы тоже не собираемся уступать Европе. Украинцы пьют больше – это факт. А вот причину такого активного потребления горькой (поиск истины в вине? веселый национальный характер? реакция на грустные новости?) пусть исследуют социологи.

Анна Ященко