Пойдет ли Нацбанк по пути Верховной Рады?

Резкие и непредсказуемые колебания курса национальной валюты, нехватка координации действий Национального банка с правительством, активизация черного рынка обмена наличной валюты, лоббирование интересов отдельных банков и бизнес-структур за счет расходования валютных резервов страны – это то, в чем сегодня обвиняют руководство НБУ. Эксперты довольно критически высказываются о деятельности главы Нацбанка Владимира Стельмаха в период экономического кризиса.

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:

КУРС ГРИВНИ НУЖНО ОТПУСКАТЬ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ

Есть три негативных момента в политике НБУ. Во-первых, курс гривни к иностранной валюте нужно отпускать, чтобы его устанавливал рынок. Чем раньше курс отпустят, – тем лучше. Во-вторых, валютные аукционы, внедренные НБУ, так или иначе, создавали преференции для отдельных банков-покупателей за счет расходов из золотовалютных резервов страны. В-третьих, НБУ, оказывая помощь отдельным банкам, должен был предусмотреть, что они сразу направят полученные средства на валютный рынок, усиливая дисбаланс. НБУ должен был жестко обусловить предоставление рефинансирования, чтобы этого не допустить. Любые игры с золотовалютным резервом недопустимы, потому что пополнить этот резерв в настоящее время очень проблематично.

В целом НБУ из источника стабильности, которым он должен быть, превращается в источник проблем. Нацбанк должен работать в теснейшем контакте с правительством.

Что же касается возможной смены руководства Национального банка, то это вопрос сугубо политических договоренностей.

Александр Морозов, член наблюдательного совета Ощадбанка:

НАЦБАНК МОЖЕТ ПОЙТИ ПО ПУТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Действия руководства НБУ на валютном рынке можно коротко охарактеризовать как растерянность, потеря контроля над ситуацией. Другой оценки, когда за короткий промежуток времени гривня колеблется от 4,75 за доллар до 7 и больше, быть не может. Даже специалисты не в состоянии предугадать – выйдет ли НБУ на рынок с интервенциями сегодня и завтра или почему он не делал этого, условно говоря, позавчера... Та же странная политика осуществляется главным банком страны и относительно распределения ресурсов между банками. Кому и на каких условиях выдаются средства под рефинансирование – не понятно.

По крайней мере, такие ключевые банковские учреждения, как Ощадбанк и Эксимбанк, не получили и половины нужного рефинансирования НБУ, а на те деньги, которые получили, профинансировали НАК «Нафтогаз». Те же банки, которые получают от руководства НБУ средства, получают их под разные условия, под разные ставки. Короче говоря – в действиях руководства Нацбанка есть повод разобраться следственной комиссии – хотя бы парламентской. Но и парламент у нас не работает...

Конечно, заменить такое руководство, которое не может или не хочет действовать адекватно в сложных условиях, – это было бы правильно. Но возникает другая проблема: новая, согласованная, кандидатура председателя НБУ. Пока еще такой кандидатуры нет, как нет и ответа на вопрос – способен ли парламент сегодня отдать 300 голосов хоть за какое-либо голосование. Здесь возникает угроза того, что во время кризиса Национальный банк может вообще остаться без руководства, как это уже случилось с парламентом.

Виктор Небоженко, политолог:

ЮЩЕНКО МОГ БЫ СДЕЛАТЬ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК УКРАИНЦАМ

Поведение руководства НБУ на валютно-денежном рынке противоречиво и антидемократично.

Национальный банк больше думает о том, как лоббировать определенные частные интересы, чем о том, как поддержать национальную валюту во время трудностей и кризиса. В результате – и население, и бизнес дезориентированы, не понимают, что происходит с гривней и чего ждать. Это, безусловно, негативно влияет на всю экономическую деятельность. Поэтому я считаю, что Президент Ющенко как отец нации мог бы сделать ей Новогодний подарок – и освободить председателя НБУ Владимира Стельмаха от должности еще до Нового года.

Сергей Киселев, Школа политической аналитики при НауКМА:

НБУ НАСТУПИЛ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ, ЧТО И В 2004 ГОДУ

Действия НБУ на валютном рынке неэффективны. Уровень золотовалютных резервов существенно снизился, а курс национальной валюты продолжает резко падать. Понятно, что не все в этой ситуации зависит от Нацбанка, но свою часть работы НБУ выполнил на «двойку». Действия НБУ в валютной политике были несистемными и даже создавали панику.

Например, в октябре Нацбанк имел "привычку" резко выходить на межбанковский рынок с интервенциями в последние полчаса его работы. В результате эти интервенции на курс гривни влияния не имели, однако несколько банков смогли заработать на дешевой покупке валюты из золотовалютных резервов. Валютные аукционы (хотя идея их проведения является вполне здравой) тоже фактически не дали результата, потому что были плохо организованы: значительная часть банков даже не знала условий, на которых будет происходить аукцион.

Еще пример – решение НБУ резко ограничить отклонение обменного курса наличной валюты от курса НБУ. Как следствие, наличная валюта исчезла из легального обращения, ее обмен стал происходить на черном рынке, банки принялись брать комиссии – вплоть до 13% – за продажу валюты. Можно сказать, что здесь НБУ наступил на те же грабли, что и четыре года тому назад – осенью 2004-го года.

Резкое подорожание доллара может стать основной причиной инфляции в последние месяцы 2008-го.

Смена руководства НБУ может произойти. Но это – политический вопрос. Если Президент внесет такое представление в парламент, думаю, его поддержат, потому что действиями руководства Нацбанка не удовлетворены почти все политические силы. Но необходим так называемый "конструктивный вотум недоверия" – необходимо сразу иметь на смену действующему председателю НБУ новую, проходную кандидатуру, потому что Нацбанк не может в настоящее время остаться вообще без руководства.

Виктор Лисицкий, член Совета предпринимателей при Кабмине:

НУЖНО ВЫГОНЯТЬ ВСЕХ С РАБОТЫ

НБУ в своей деятельности допустил ряд грубых ошибок – начиная с весны 2005 года, когда ревальвация гривни состоялась без всяких объяснений, что положило начало уничтожению доверия к гривне как к национальному ориентиру. Доверие падало дальше, когда этим летом НБУ установил официальный курс национальной валюты, который существенно отличался от рыночного. Сейчас главный банк страны действует также крайне неудачно, вследствие этого резко выросли проценты по кредитам в валюте, а их объем, по приблизительным подсчетам, достигает 250 млрд. грн.

Поэтому нужно выгонять с работы не только правление НБУ, но и всех членов его Наблюдательного совета, так как они, видя все ошибки руководства Нацбанка, ничего не сделали, чтобы их исправить. Президент Украины, который является специалистом по банковскому делу, должен это сделать – и продемонстрировать, что он умеет признавать и исправлять свои ошибки.

Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ:

СМЕНА РУКОВОДСТВА НАЦБАНКА НЕМИНУЕМА

Действия руководства Национального банка страны - хаотичны и неквалифицированны. Базовые, принципиальные ошибки, которые и привели к нынешнему кризисному состоянию отечественную финансовую систему таковы: непрогнозируемые и неоправданные игры с курсом национальной валюты весной-летом этого года и непрогнозируемая, непрозрачная политика в сфере рефинансирования банков. В результате этих действий НБУ банковская система Украины сейчас не в состоянии кредитовать реальный сектор экономики, и это является самым большим препятствием на пути выхода из кризиса. Ослабленная финансовая система лишает промышленность и экономику возможностей развития в целом, и именно в этом главное последствие политики современного руководства НБУ.

Смена руководства Нацбанка неминуема, потому что своими нерациональными действиями оно окончательно подорвало доверие к себе – и банковской сферы, и населения. Без доверия никакие последующие действия руководства НБУ не дадут желаемого результата, поэтому руководство нужно увольнять – и чем скорее это произойдет, тем меньшими будут потери экономики и бизнеса в будущем.

Опрашивал Алексей Подорожный