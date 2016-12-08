В НАБУ рассказали, где прячется судья-"баночник" Чаус

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали о местонахождении объявленного в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом говорится на странице НАБУ в Twitter.

Согласно сообщению ведомства, Чаус скрывается на территории оккупированного Крыма.

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"Судья Чаус скрывается в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса объявили в международный розыск.

Чауса подозревают в преступлении по ч.4. ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В сообщении отмечается, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Чауса во время получения неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечении его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 12 сентября судья Чаус объявлен в национальный розыск. Адвокат судьи Чауса предоставил медицинскую справку о том, что судья находится в одном из медицинских учреждений Крыма.