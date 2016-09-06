Профильный комитет рекомендовал ВР дать согласие на арест судьи Чауса - депутат

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь этого комитета Андрей Лозовой.

"Сейчас на Комитете по вопросам правовой политики и правосудия только что проголосовали за то, чтобы рекомендовать Верховной Раде проголосовать за предоставление согласия на арест судьи Николая Чауса", - сообщил Лозовой.

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В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 6 сентября заявил, что судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус находится на территории оккупированного Крыма, передает РБК-Украина.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долларов. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения о совершении преступления.

16 августа председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что направил на рассмотрение профильного парламентского комитета представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест Чауса.