Олег Скрипка рассказал, почему не стоит разочаровываться в Оранжевой революции

В эти дни ноября проходит четвертая годовщина Оранжевой революции. Многие люди, которые в 2004-ом году вышли на Майдан, говорят, что разочаровались в вождях революции. Своим мнением с журналистами поделился лидер группы ВВ Олег Скрипка. (В это интервью включены вопросы и корреспондента УНИАН, и других журналистов). Встреча с прессой состоялась в «Обозревателе». Я НЕ БЫЛ НИ С ОППОЗИЦИЕЙ, НИ С ВЛАСТЬЮ, А ПРОСТО – САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ Пан Олег, как Вы считаете, это больше радостная или траурная дата? Это не «річниця» и не «роковини», потому что на государственном уровне в этом году мы не отмечаем дату Оранжевой революции.

Мое восприятие, моя версия как ветерана этой революции, понятное дело, отличается от официально принятой версии. Мы, ветераны, “дембеля” Оранжевой революции, ежегодно собираемся. Мы вспоминаем, как это было, мы знаем то, что мы знаем...

Мы привыкли жаловаться на жизнь, потому что думаем, что живем в плохой стране, а где-то есть лучшие страны...

Я семь лет жил во Франции. И удивился, что французы жалуются на жизнь еще больше, чем мы. Они сидят вечером в ресторане, едят устриц и жалуются на жизнь. Тогда я понял, что привычка жаловаться на жизнь не зависит от уровня жизни.

Все видят, насколько вырос уровень жизни в Украине за эти четыре года. Думаю, что ни одна страна в мире не имела такой динамики экономического, культурного и социального роста, как Украина. Учитывая тот весь негатив, который давлеет...

У нас миллионы людей купили машины, только потому что мы стояли на Майдане. Мы отвоевали свободу, в том числе и экономическую.

Люди, которые пришли на ранний Майдан, – это люди, на которых я, например, мог бы положиться. Если бы власть опиралась именно на таких людей, то ситуация у нас была бы сегодня другая.

Так именно с такими людьми Вы празднуете годовщину? Да... В нашем закуточке, где мы собирались четыре года тому назад, отогревались от мороза, тихонько пели песен...

Не могу сказать больше, потому что это тайное убежище.

Возможен ли, по вашему мнению, сегодня новый Майдан?

Конечно, же нет! Буддисты говорят, что в реку можно войти лишь один раз.

Майдан-2, Майдан-4 – это будут революционеры на зарплатах – кто за водку, кто за колбасу.

Нереально повторить дух 2004-го.

Многие из тех, кто стоял на Майдане, считают, что их обманули. Какое ощущение у Вас?

Нас обманывают, когда мы не контролируем ситуацию, когда мы являемся, скажем так, опасными мечтателями. И когда мы даем какой-то политической силе, какому-то человеку, чиновнику большой аванс... Тогда появляется значительная вероятность того, что они воспользуются этим авансом и не отдадут обещанного. Это касается не только политики, но и бизнеса или искусства.

Потому всегда нужно быть реалистом.

Что касается Майдана я имею большие преимущества, потому что я прошел путь с лета 2004 года вплоть до декабря. Я не скажу, что я был роскошно информирован, но имел достаточно информации, чтобы потом не разочароваться.

Я уже не стоял на позднем Майдне, потому отказался от заслуженного артиста. Я занимался своими делами, я не был ни с оппозицией, ни с властью, ни против власти. А просто – самостоятельной единицей.

Точь-в-точь так делали люди, которые создали Оранжевую революцию.

Это можно сравнить со строительством дома. Например, есть люди, которые умеют очень красиво делать фундамент. Поэтому разве они могут отвечать за лоботрясов, которые делали все другие работы. Фундамент нормальный? Нормальный. Революция состоялась? Состоялась...

ЮЩЕНКО – ХОРОШИЙ СИМВОЛ РЕВОЛЮЦИИ, НО КАК МЕНЕДЖЕРУ – ЕМУ ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ БАНКОМ Оранжевая революция строилась на таком “фундаменте”, как Виктор Ющенко. Что, по вашему мнению, произошло с Президентом после его инаугурации? Неужели и он не прошел испытания властью? Считаю, что никто не поменялось. Просто Президент видел так свою работу и так ее построил. А нам судить, сделал ли он правильно, или неправильно.

Нужно понять, что это разные вещи – быть символом революции, быть Чегеварой украинской революции или казаком Мамаем – и руководить страной. То есть человек может быть эффективен в одной ситуации и неэффективен – в другой.

Возможно, Ющенко может быть просто профессиональным революционером или символом, а как менеджер – то ему было бы лучше руководить банком.

Нам нужно понять, что наш лидер не Чингизхан, не Бог, то есть не какой-то астральный образ. Это конкретный человек, менеджер, который располагает большими полномочиями и которого избирает народ. И только народу решать, подходит ли ему такой менеджер.

Ну, хорошо, мы разочаровались во власти, но мы не разочаровались в Украине, в Оранжевой революции, в казаке Мамае, в Лесе Украинке, в украинских песнях и так далее... У нас есть администратор, к которому у нас есть конкретные вопросы. Вот и все.

А то так выглядит, что мы полюбили Украину, а теперь будто разлюбили Украину. Тогда это значит, что у человека, который так думает, есть психологические проблемы, то есть она психически нестабильная.

Можете ли уточнить, с кем именно отмечаете годовщину?

Ну могу, это не секрет.

Есть такой музыкант – Сергей Соленый, это настоящий боец революции, боевой штык. Также Тарас Селенко – настоящий кобзарь, носит длинные волосы, имеет эпическую фигуру. Тарас Компаниченко, Фома из группы «Мандры», Павел Нечитайло, Тарас Чубай, Маричка Бурмака...

ТЕЛЕВИЗОР СМОТРЯТ ЛУЗЕРЫ, ТО ЕСТЬ СЛАБЫЕ ЛЮДИ Как Вы относитесь к музыкантам, которые пошли в политику? Во-первых, нужно понять зачем партия берет известных людей к себе. Это простой метод повысить рейтинг партии. Это значит, что партия пользуется методами лубочного шоу-бизнеса или лубочного маркетинга.

Это называется простым словом манипуляция: «А-а! Раз там Пупкин, то я проголосую за эту партию. Я знаю, он играет хорошую польку».

Это такая себе морковка для ишака. Здесь мы должны давать себе ответ – ты голосуешь за морковку или за свое будущее. И если у нас страна таких ишаков, то это уже их проблемы. Потому здесь выходит замкнутый круг – они гонятся за морковочкой, а она им никогда не достается, потому что они гонятся за морковкой, а не за травой, которая лежит у них под ногами. А травы много и людей много. В Украине много партий, за которые можно голосовать, но они не проходят 3-процентный барьер, потому что мы гонимся за морковкой.

Когда в партии появляется Пупкин – это для меня сигнал.

Мне говорят: «Скрипка, давай, фить, морквочкой побудешь»… Тогда для меня сразу становится понятно, что это партия.

Артисту необходимо быть известным. Это бесспорно... Но нужно задавать себе вопрос: стоит ли тебе играть в эту игру?

Я изучал ноты, я не ходил, как нормальный мальчик, играть футбол или лягушатам ноги отрывать, я ходил в музыкальную школу, потерял свое детство, выучился на музыканта. Потом пилил на баяне 20 лет по Франциям, по Америкам. А затем взять и пойти в политику?

Стоит это делать или нет? Как думаете? По-видимому, не стоит.

Ну, пусть, не будет у меня «Ломбарджини», ну то будет какая-то другая машина. Однако у меня будет круг друзей таких, которых я не получу, когда буду в партии.

Для артиста, соответственно, если он идет туда, где есть деньги, растет рейтинг.

Но можно рейтинг добывать, скажем, избивая чьи-то морды.

Например, для рок-музыканта, чтобы стать популярным, нужно получить какую-то минимальную гастроль и очень быстро выбросить из гостиницы телевизор. А если ты поп-звезда, тебе нужно изменять своей жене, или чтобы она от тебя ушла, или завести детей или котят. Ну, или пойти в партию.

В последнее время я пришел к выводу, что пока у нас люди не станут культурными, то у нас будет продолжаться такая ситуация. То есть весь этот беспорядок мы порождаем сами.

Ну, например, у нас свой дом, и мы к себе запускаем каких-то чертей. Они устраивают нам шабаш – но мы сами в этом виноваты, потому что мы их сами туда запускаем и позволяем устраивать тот шабаш у себя дома.

...У меня есть свой дом, где телевизор не работает вообще, когда ко мне приходят гости, не звучит какое-то левое радио. На вечеринки ко мне приходят артисты, которые не будут устраивать шабаш или подтанцовывать в трусах, это - нормальные и достойные люди.

К этой мысли я пришел давно, и уже давно строю свою культурную крепость – такую себе «Країну мрій».

Таких, как мы, очень мало, и нас просто презирают, говорят: «Но сколько их там, каких-то полпроцента тех эстетов, что мы для них там будем крутить?! Нам же нужен рейтинг».

Недавно прочитал страшную вещь, научно доказанную. У человека есть какой-то гормон счастья... Научные работники замеряли тех людей, которые смотрят телевизор и которые не смотрят, и определили, какие среди них более счастливые. Так открылась страшная вещь – несчастливые люди смотрят телевизор, а счастливые – не смотрят.

Это значит, что телевизор существует для лузеров, то есть для слабых людей.

СТРАШНО ЖИТЬ В РОССИИ. Так страшно жить… Ну почему страшно, напротив – весело.

Страшно жить в России.

Нам просто нужно научиться уважать самих себя – есть такой давний диагноз...

У россиян диаметрально противоположные проблемы. Например, если привести к психиатру украинца и россиянина, то выяснится, что мы уважаем всех на свете, любим, обнимаем всех, кроме себя. Россияне любят только себя...

Возможно, нам нужно объединить усилия с россиянами? Не надо! Нужно любить, уважать себя... Мы уже объединялись 350 лет.

Взаимоуважение – это базис для партнерской работы.

Мы пытаемся выскользнуть из когтей российской империи... А почему мы были в тех когтях? Потому что недостаточно себя уважали, мы всегда были не в партнерских отношениях с Россией.

Мы сейчас пытаемся построить партнерские отношения с Европой или НАТО. Но их тоже нельзя назвать партнерскими, потому что ходим, стучим во все двери, и, блеем, просим: «М-о-ж-н-а, м-и в Н-А-Т-О в-в-і-йд-е-м-о?» Да ни фига не будет, потому что они пацаны взрослые. И если мы сами не откроем эти двери, то никто их нам не откроет.

Мы можем также иметь и партнерские отношения с Россией, но мы должны четко знать, чего они хотят от нас. Не нужно думать, что придет папочка Путин или царь Путин, и сделает всем нам хорошо. Это неправда! Так же неправда то, что придет НАТО и нас здесь всех перережет!

Записала Ксеня Лесив