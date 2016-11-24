Сына Джемилева выпустят из РФ, российский суд признал его гражданином Украины – адвокат

Сына Мустафы Джемилева Хайсера российский суд признал гражданином Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Хайсера Николай Полозов.

В связи с таким решением суда, Хайсера Джемилева выпустят из России.

"Решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилова отменено. Ключевой аргумент - признание его органами Российской Федерации гражданином Украины без каких-либо оговорок", - написал он.

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Полозов также отметил, что фраза в апелляционном определении: "после отбытия наказания Джемилев Х.М. не имеет законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации и подлежит выбытия на территорию иностранного государства", внушает сдержанный оптимизм.

Напомним, в 2013 году Хайсера Джемилева признали виновным в убийстве по неосторожности знакомого семьи Февзи Едемова из родительского ружья.

После аннексии Крыма российские следственные органы решили возобновить расследование его дела. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край России.

Верховный суд Российской Федерации сократил на полтора года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом для Хайсера Джемилева.

При этом Днепровский суд Киева в апреле 2015 года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10.