“Смертельные” уроки физкультуры: что думают министры

1 октября на уроке физкультуры в Черновцах умерла 12-летняя девочка. 3 октября в Запорожье – 15-летний парень. 13 октября в Луцке – 15-летний ученик технического колледжа. 1 ноября на соревнованиях по таэквондо в Кременчуге погиб 13-летний мальчик из Днепродзержинска. 4 ноября на Львовщине во время урока физкультуры умер пятиклассник. Эта грустная статистика только на протяжении одного месяца ошеломила родителей, которые боятся отпускать детей на уроки физкультуры, учеников, которые со страхом занимаются спортом, и собственно учителей по физической подготовке, которые проводят свои занятия согласно с разработанной программой и утвержденными Минобразования нормативами, надеясь, что трагические случаи их обойдут.

Эта тема активно обсуждается на форумах: “Здесь, по-видимому, причин есть много: завышенные нормативы, плохой медосмотр, да и физруки не всегда бывают “святые”... Меня, например, больше всего убивал кросс. На уроках редко давали такие нагрузки, а затем изо всех сил нужно было бежать, нередко и привкус крови был во рту после того, и кашель... Больше спорта детям, больше агитации за здоровый образ жизни, больше внимания в этом вопросе со стороны властей предержащих и близких... а то у нас только о выборах и беспокоятся. А то, что “детки” ни фига не любят побегать, поиграть в спортивные игры... они лучше по пивку и по папиросе... вот вам и здоровье не то, сосуды слабоватые, ну и погибают на физрах... Физкультура – это движение, то здоровье, так и задеревенеть можно, сидя над книжками и зубря формулы по физике”.

Чиновники не могли не среагировать на такую цепь смертельных случаев на уроках физкультуры. 5 ноября правительство отменило постановление Кабмина от 15 января в 1996 г. №80 “О государственных тестах и нормативах оценки физической подготовленности населения Украины”. Юлия Тимошенко на заседании правительства заявила, что кроссы на уроках физической культуры необходимо срочно запретить, а детей вместо кроссов загружать занятиями по игровым видам спорта.

Кто несет ответственность за смерть детей? Родители? Медики? Учителя физкультуры? Как в дальнейшем проводить уроки физического воспитания? Эти вопросы поднимались на общей коллегии трех профильных министерств – образования и науки, здравоохранения и по делам семьи, молодежи и спорта. Коллегию проводил вице-премьер-министр Иван Васюник.

Иван Васюник, вице-премьер-министр: 9% УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ НЕ ИМЕЮТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В правительственных кругах распространено мнение, что нынешнее неутешительное состояние здоровья украинских детей предопределено так называемыми “объективными факторами”: изменение образа жизни, экологические угрозы, экономические проблемы и бедность, которая с этим связана, отсутствие присмотра. Но для людей, которые сидят за этим столом и отвечают за это направление государственной политики, такая версия является неприемлемой.

Пять детских смертей на протяжении одного лишь месяца на уроках физического воспитания в общеобразовательных учебных заведениях и на соревнованиях – это критическая ситуация, которая нуждается в немедленном профессиональном обсуждении и срочном принятии соответствующих решений.

Я являюсь категорическим противников кампании (которая еще не началась, но может начаться) относительно поиска “виноватого”, когда в отдельных выводах кто-то пытается пальцами показывать – мол, главным виновником являются учителя. Такая постановка вопроса глубоко ошибочна. Виновна в первую очередь система, которую сформировала власть. Нам нужен здоровый ребенок. Нам не нужен механизм выполнения норм, тестов или для достижения рекордов.

На протяжении последних 10 лет разработано свыше 50 нормативно-правовых актов, которые регламентируют вопрос сохранения здоровья детей. Час нужно, чтобы их перечислить.

Сейчас готовятся кадры учителей физкультуры с высшим образованием в 44 высших учебных заведениях, с факультетами – 75. Готовят 6,5 тыс. специалистов при необходимых – 2,5 тыс. Но при этом 79% из работающих учителей физкультуры имеют высшее образование, 12% – среднее специальное, а 9% – вообще не имеют специального физкультурного образования.

Вопрос здоровья – это не только вопрос учителя, и не только вопрос власти. Если не будет сформировано через серьезную программу социальной рекламы понимание родителей и молодого гражданина Украины необходимости быть здоровыми, то мы эти негативные тенденции не сможем перебороть одними только программами, намерениями или нормативно-правовыми актами.

Иван Вакарчук министр образования и науки: НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ СОВЕТСКУЮ ТОТАЛИТАРНУЮ ПРАКТИКУ УРАВНИЛОВКИ В ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ За последние 6 лет произошло 13 случаев со смертельным исходом во время учебного процесса по физкультуре. Анализируя причины, которые привели к трагедии, мы выяснили, что лишь в одном случае причиной смерти стало травмирование. 12 случаев – это следствие сердечно-сосудистых заболеваний детей. Исходя из состояния здоровья детей и часто безответственного отношения врачей, делаем вывод, что система физического контроля и регулярных медицинских осмотров школьников нуждается в радикальном совершенствовании. Эти трагические случаи также дают основания утверждать, что родители мало знают о состоянии здоровья своих детей. И даже тогда, когда знают, не информируют об этом школу.

Учебно-воспитательный процесс на сегодня включает свыше 28 тыс. учителей физкультуры. Большинство учителей физкультуры не готово работать с учениками специальных медицинских групп, число которых растет. Количество учеников, которые принадлежат к специальной медицинской группе, на начало 2008 г. составляло 4,2% от общего числа детей. В частности, негативная тенденция роста показателей заболеваемости наблюдается в Крыму – 7,5%, Кировоградской и Хмельницкий областях (6%). Бывает, когда учителя высмеивают, подзуживая при этом других учеников, неудачные попытки отдельного ребенка выполнить какое-то упражнение или сдать какой-то норматив. Это не просто аморально, это уже преступно.

Министерство своим приказом от 6 ноября отменило выполнение упражнений, которые определяют уровень развития таких физических качеств, как выносливость и скорость. Не будут сдаваться нормативы, не будут проводиться соревнования. Нужно прекратить советскую тоталитарную практику уравниловки всех в выполнении единых нормативов. Выходом из такой ситуации может стать внедрение занятий по физическому воспитанию в соответствующих секциях, так называемые клубно-секционные занятия. У каждого студента есть разные способности, вкусы, предпочтения. Кто увлекается футболом или волейболом, а кому-то по душе занятия легкой атлетикой или плаванием. Проводить такие занятия следует вне расписания. После нулевой или первой пары физкультуры, как правило, нет возможности принять душ, молодой человек ощущает дискомфорт, подавленное состояние, ему не до занятий.

В режиме дня учеников начальной школы рекомендованы такие формы физкультурно-оздоровительной работы, как гимнастика в начале занятий, обязательные физкультминутки во время уроков, прогулки на свежем воздухе во внеурочное время, а также участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, праздниках, соревнованиях. Планируется изъять из школьной учебной программы выполнение некоторых упражнений по гимнастике, метание гранаты, сократить беговые дистанции. В новой учебной программе увеличен объем времени на игровые упражнения, народные игры и изучения элементов спортивных игр: футбол, волейбол, гандбол. В особом внимании нуждается проведение занятий по физкультуре в дошкольных учебных заведениях и в начальной школе, где достаточно часто эти занятия заменяются, например, математикой или подготовкой к праздникам.

По данным медицинских обследований и специальных опросов, 9 из 10 студентов имеют отклонения в состоянии здоровья. На 100 студентов приходится 95 и больше разных заболеваний. До 50% студентов находится на диспансерном учете. Каждый пятый (а на гуманитарных факультетах даже каждый второй-третий) отнесится к подготовительной специальной медицинской группе или вообще освобожден по состоянию здоровья от физических нагрузок.

В некоторых ВУЗах вообще ликвидируют кафедры физического воспитания. Имеет место “коммерциализация” физического воспитания. Есть позорные случаи платы студентами за пропуски занятий. Практикуется даже выставление оценок за оплату. Есть преподаватели которые, устанавливают наказания–отработки: пробежать вокруг стадиона несколько кругов – 6 или 10. Разве это имеет что-то общее со здоровьем?

Каждая десятая школа не имеет спортивного зала. А 40% действующих спортзалов не отвечают современным требованиям. Следовательно, около половины школьников не имеют возможности полноценно заниматься физической культурой.

Василий Князевич, министр здравоохранения: ЛИШЬ 30% ДЕТЕЙ МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ Статистика слишком трагическая... Родители считали детей здоровыми, отправили в школу, а они оттуда не вернулись. Есть вещи, которые и медицина не способна исправить. Первые ответственные за здоровье детей – это их родители. В трех из этих случаях и врачей, и учителей обвинить тяжело. В одном случае врачи давали рекомендацию уменьшить нагрузку – правильную рекомендацию, но не прислушивались...

Сейчас проблема со здоровьем детей лишь углубляется. Самую большую обеспокоенность вызывает распространение среди детей тяжелых заболеваний, которые имеют хроническое течение и приводят к инвалидности и смертности. На прошлой неделе мы рассматривали проблему зрения. 70% детей заканчивают школу с нарушениями зрения. Есть группы, которые вообще подходят к слепоте.

Анализ, проведенный ВООЗ и нашим институтом по поведенческой ориентации ученической молодежи, свидетельствует: среди опрошенных учеников в возрасте 15–16 лет 25% употребляли алкоголь ранее чем в 13 лет, 40% детей 11–12 лет пробовали алкоголь, по крайней мере раз в жизни уже были пьяными 20% шестиклассников. 20–25% юношей разного возраста впервые закурили в 11 лет или раньше. Среди девушек 25–40% в первый раз закурили в 14–15 лет. Наркотики употребляли 8–26% среди молодежи 13–16 лет. Большая часть опрошенных практикуют физическую активность менее получаса или часа в неделю. 75% на просмотр телепередач тратят от одного до четырех часов. 65–90% проводят за компьютером от получаса до трех часов ежедневно. Около 60% родителей и 40% матерей знают мало или совсем не знают, как проводят свободное время их дети.

Разработка нормативов физической нагрузки на уроках физкультуры должна основываться в первую очередь на показателях здоровья детей и возможностях детского организма их выполнить. По данным исследований, лишь 30% детей могут выполнить нормативы без риска для здоровья. Только у 18–24% детей процессы возобновления функционального состояния организма после выполнения нормативов проходят благоприятно. Это данные среди детей, которые признаны здоровыми, и не имеют никаких диагнозов.

В 11 тыс. городских и сельских школ 14 областей не хватает необходимых медицинских помещений. 4 млн. детей не имеют надлежащей медицинской помощи.

Юрий Павленко, министр по делам семьи, молодежи и спорта: УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ НУЖНО ПРИРАВНЯТЬ К ЗАВУЧУ

Меня как министра, как отца не устраивают нынешние уроки физкультуры. Меня не устраивает материально-техническая оснащение школ, учебных заведений спортивным оборудованием, спортзалами.

Проблема трагических случаев на уроках физкультуры была всегда. Причины разные. Здесь нельзя обвинять учителей физкультуры или кого-то персонально. Здесь есть проблема системного характера. Еще в 2006 г. Министерство семьи, молодежи и спорта в госпрограмме развития физкультуры и спорта на 2007–2011рр. предусмотрело изменение системы физического воспитания в учебных заведениях. Мы еще тогда ставили целью отменить нормативы, государственные тесты, которые не отвечают самому главному заданию, – формировать здорового ребенка, давать возможности для его полноценного развития.

Мы должны обеспечить увеличение объема еженедельной двигательной активности для учеников учебных заведений минимум до 10–12 часов. И не только в период занятий в учебном заведении, но и во внеучебное время. Необходимо увеличивать количество массовых спортивных соревнований на разных уровнях, совместно со спортивными организациями проводить мастер-классы с привлечением ведущих спортсменов нашего государства, проводить уроки по тем видов спорта, которые интересны для детей.

Сегодня больший стыд - ходить на уроки физкультуры, чем иметь справку об освобождении. Мы имеем случаи, особенно в больших городах, когда от уроков физкультуры освобождено до 38% учеников. Причина одна – нехватка моды, желания, популярности уроков физкультуры и заинтересованности в занятиях спортом. Государственные нормативы предусматривали максимальную физическую нагрузку на ребенка. Но это не нужно для ребенка. Уроки физкультуры должны носить оздоровительный характер. Не секунды и километры должны определять уровень физической подготовки ребенка, а именно физическое развитие: вес, рост.

Необходимо обеспечить дифференцированный подход к ученикам на занятиях по физкультуре, сделать индивидуальным учебный процесс. Мы предлагаем при подготовке специалистов по физической культуре и спорту увеличить количество часов на вооружение будущих преподавателей биологическими, физиологичными и медицинским знаниями. Актуальным является и проведение переподготовки специалистов.

40% школ без спортзалов, 60% без соответствующих качественных площадок для игровых видов спорта, оборудования большинство школ тоже сегодня не выдерживает никакой критики. Реконструкция, ремонт, обеспечение спортивным инвентарем – это один из шагов.

Я не знаю, как там в иерархии школы, но в моем понимании уровень ответственности учителя физкультуры должен быть по уровню оплаты не ниже, чем у завуча в школе.

Анна Ященко