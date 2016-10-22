Осужденный в РФ украинец Клых сошел с ума из-за пыток – правозащитники

Об этом заявила российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеОсужденный в Чечне украинец Клых пригласил в качестве адвоката Зверева или Шуру

"На сегодняшний день в очень тяжелом состоянии находится Станислав Клых. Это фигурант так называемого "дела чеченских боевиков" украинского происхождения… Станислав Клых – это человек, который сошел с ума из-за тех пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия. Совершенно непонятно, как этот человек будет находиться в колонии, куда его должны в ближайшее время отправить (сейчас он сидит в грозненском СИЗО)", - заявила Светова.

По ее словам, необходимо провести ему судебно-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского и как можно быстрее отправить его в Украину, положить там в психиатрическую больницу.

"Это действительно страшная жертва этих репрессий России по отношению к украинским гражданам. А задержали его совершенно случайно, когда он из Украины приехал в Орел", - добавила Светова.

В то же время, по словам Световой, судебно-психологическая экспертиза заключенного в России Станислава Клыха показала, что он психически здоров и может участвовать в суде, сообщает 112.ua.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадиции Карпюка и Клыха, последний отправили в августе. Дело Карпюка и Клыха было сфабриковано Российским следственным комитетом и в ней фигурирует премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По официальным материалам дела, в 1994 году Яценюк носил прозвище "боевик Арсен", воевал в Чечне против российских войск с Александром Музичком, известным как Саша Белый, а еще - бывшим руководителем львовской организации УНА-УНСО Андреем Шкилем и, собственно, ныне подсудимыми в Чечне украинцами - Карпюком и Клыхом.

Апелляцию на приговор политзаключенным Карпюку и Клыху рассмотрит Верховный суд России 26 октября.